На Украине разворачивается конфликт между ромами и участниками войны в Донбассе. Центр событий - далекая от востока страны Волынь.

О страстях, кипящих в Волынской области Украины, в пятницу, 15 октября, рассказала Telegram-канал «Украинский формат».

«На Волыни не так давно толпа пьяных цыган избила ветерана АТО (Антитеррористической операцией в Киеве назвали силовую операцию против самопровозглашенных республик Донбасса —Прим.ред.), который стоял на остановке и разговаривал по телефону. После этого их заставляли извиняться на коленях. Но ромы так просто ситуацию не отпустили. Они нашли «обидчиков» и жестко избили. На всю эту ситуацию отреагировали в Киевском городском сообществе ветеранов АТО, где пообещали 100 тыс. грн. (около 270 тыс. грн. — Ред.) за информацию о местонахождении ромов», — сообщил канал.

Таким образом, конфликт, который начался около двух недель назад, рискует перерасти в полномасштабные бои между ромами и атошниками.

Вряд ли кто-нибудь думал, что бытовая драка будет иметь такие последствия. На Украине призвали устроить цыганам Бабий Яр © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Что произошло на Волыни

В понедельник, 4 октября, украинские СМИ сообщили о происшествии Торчине, что в Волынской области. Местная жительница Иванка Улитковская в группе Facebook «Торчин SOS» разместила видео избиения ромами мужчины в военной форме.

Ныне запись недоступна. Но её успело сохранить издание «ПолитНавигатор».

«Мужчина ждал на остановке маршрутку и разговаривал по телефону. Эти «смельчаки» в сильном алкогольном опьянении начали к нему приставать. Мужчина попросил у них просто отойти, а в ответ получил тяжкие телесные повреждения», — писала Улитовская.

Она также рассказала, к атошнику подоспела подмога, в результате чего завязалась массовая драка. Но после того, как кто-то вызвал полицию, ромы покинули место драки.

«Представьте себе, что на месте этого военнослужащего, который не один год был в зоне АТО и защищал наши семьи, может быть ваш папа, или сын, или дочь», — отмечала она.

Но одной дракой дело на ограничилось. На инцидент обратили внимание украинские националисты. И на ресурсах запрещённой в РФ организации «УНСО» появилось видео, где ромы, стоя на коленях, просят прощения у националистов. С ними рядом на коленях оказались и женщины — вероятно, родственницы «провинившихся». «Будем уничтожать вас, нацисты»: цыгане отомстили участникам АТО © скриншот видео Инсайдер UA

«Перед атошниками, я вас прошу, больше такого не будет. Я его предупредила. Я вам клянусь, перед Богом и перед вами, что больше такого не повторится», — причитала одна из них.

Но националисты были неумолимы. Они требовали компенсации за сломанный нос «атошника».

Само же унижение украинские ультраправые назвали «воспитательной работой».

«После непродолжительных переговоров этническим бандитам предложили сдаться добровольно. Цыгане приехали, с ними провели очень убедительную воспитательную работу. После сняли извинения», — прокомментировал лидер запрещённой в РФ группировки С14 Евгений Карась.

При этом, по его словам, к делу подключились и правоохранительные органы.

«На инцидент также среагировала Нацполиция и СБУ, очень много силовиков приехали, чтобы забрать бандитов. Цыган забрала полиция, ждем следствия и суд. Также активисты и община внимательно будут следить, чтобы бандитов не отмазали либеральные продажные правозащитники, как это часто бывает», — пообещал Карась.

Однако за скобками осталась причина конфликта в начале октября. Что спровоцировало драку ромов с «атошником».

Расизм или «бытовуха»?

С точки зрения читателя Facebook, ситуация однозначная: пьяные ромы побили защитника Родины. Однако блогеру и медиаэксперту Анатолию Шарию удалось выяснить предысторию конфликта.

Он нашёл сообщения в местных СМИ, согласно которым драку спровоцировал сам военный.

«Цыгане, ненавижу цыган», — заявил он на остановке.

Чем вызвал гнев ромов. И хотя их реакция, очевидно, была чрезмерной, но и ответ на неё — тоже.

Примечательно, что Украина регулярно попадает в скандалы, связанные с ксенофобией. И скандалы с теми же ромами случаются регулярно. Что характерно, не всегда второй стороной в них выступают ультраправые радикалы. Подчас им на смену приходят и вполне респектабельные, казалось бы, политики.

Так, в июне мэр украинского города Ровно Александр Третяк заявил, что у него «не хватает слов и толерантности» к тому, что «творят» ромы в его городе. Он заявил, что те ведут себя нагло, а также отметил, что за поведением ромов должны следить полицейские и специальная муниципальная стража, которую скоро запустят.

«Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье», — заявил Третяк. Цыганский музей №1. Урок и опыт для Украины © Андрей Манчук

Так он ответил на электронную петицию на сайте горсовета. В ней жители Ровно просили уделить особое внимание ромам. В частности, они просили органы опеки уделить особое внимание несовершеннолетним ромам. Местные жители жаловались, что не чувствуют себя в безопасности в родном городе.

«Люди не имеют возможности спокойно отдохнуть в центре или даже постоять в пробке (выбивают окна, требуя денег)», — говорилось в петиции.

Именно на эту петицию и отреагировал мэр. После резонанса в СМИ ему пришлось извиняться.

Третяк согласился, что «весьма эмоционально» отреагировал на жалобы местных жителей. При этом градоначальник добавил, что «дело не в том, что власти предвзято относятся к лицам определенной национальности, а в нарушениях Уголовного кодекса конкретными гражданами, независимо от их этнического происхождения».

Таким образом, даже представители местных властей на Украине подчас вызывают нарекание у местных СМИ за ксенофобскую позицию.

Пока неясно, во что выльется конфликт ромов и «атошников». Вполне возможно, дело опять дойдёт до насилия. В любом случае, скучно не будет никому.