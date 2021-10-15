Украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский сегодня отмечает свой 61-ый день рождения. Медик уже успел получить множество теплых пожеланий и даже поздравил себя сам

«С Днем рождения меня! Очень хочу иметь силы и возможность встречать этот день так, как сегодня — на рыбалке, с друзьями, и все такое чистое, светло-мокрое после вчерашнего дождя!

Но вот именно сейчас яркое и еще теплое осеннее солнце, и желто-золотой клен, и красная калина, и над головой летят журавли, и мораторий на плохие новости. И дома ждут. И ты им совсем не надоел…» — написал врач.

Кто такой Комаровский

Широкую известность медик получил после выхода в свет программы «Школа доктора Комаровского». В 2010 ее начал транслировать украинский «Интер», а затем и российские каналы.

Комаровский — врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, основатель частного медицинского центра, автор книг, а еще — почетный житель Харькова и блогер. Только в Instagram у него 9, 4 миллиона подписчиков, не все звезды мирового масштаба могут похвастаться такими результатами.

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«Когда мне было 18 лет, мы с моим близким другом, он и сейчас мой близкий друг, дружим уже больше 40 лет. Так вот мы тогда отдыхали в Коктебеле, там стояла наша палатка, а мы шлялись по местным горам, и вот как-то вечером мы залезли в палатку и мой друг сел на ежа.

Нам страшно хотелось с этим ежом сфотографироваться, но было уже поздно, темно, и друг решил, что еж проживет с нами до утра, а утром мы с ним сфотографируемся и ежа отпустим. Он засунул ежа в рюкзак, завязал его и мы легли спать.

Утром в рюкзаке оказалась огромная дырка и, уж простите, еж нагадил полный рюкзак. И я тогда подумал, что еж — это не просто животное свободолюбивое, но и животное, способное отомстить своим обидчикам», — рассказал Комаровский.

Результатом его любви к ежам стала книга «Маленькие сказки про ежиков» и огромная коллекция самых разных ежиков, которых доктору продолжают дарить.

Советник кандидата в президенты

На президентских выборах 2014 года медик открыто поддержал «врача Майдана» Ольгу Богомолец, в 2019 году — лидера проевропейской партии «Сила и Честь» Игоря Смешко, а когда тот выбыл из президентской гонки — Комаровский встал на сторону Владимира Зеленского.

В итоге в апреле 2019-го знаменитый педиатр вошел в команду кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, с которым врача связывали «10 лет добрых дружеских отношений». Отвечать Комаровский должен был за сферу здравоохранения, правда утверждал, что соответствующим министром становиться не планирует.

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«Те двое суток, когда меня представили советником кандидата в президенты, первое, на что я обратил внимание Зеленского, на катастрофическое положение с медицинскими кадрами. Но мои обращения были проигнорированы. После чего я перестал быть каким бы то ни было советником. Я не привык быть советником, на советы которого не обращают внимания», — сказал тогда Комаровский.

Отказ от врачебной практики

Из последних заявлений доктора стало понятно, что он не только разочаровался в Зеленском, но и в целом не одобряет государственную политику.

«Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы же молчим. Это низко, это унижает страну в век толерантности — наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают… проценты слов, сказанных в эфире», — сказал врач.

Требование законодательства общаться с пациентами только на украинском в итоге привело к тому, что Комаровский принял решение просто отказаться от врачебной практики.

«То есть я в городе (Харьков. — ред.), где 90% людей и все мои пациенты говорят по-русски, должен с ними общаться [на украинском] по закону… Я не хочу нарушать закон. Зачем они мне нужны все? Мне это не надо», — сказал Комаровский.

Чтобы все всё знали

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«Я бы хотел, чтобы советники не были тайными. Если советник что-то говорит президенту, то очень хотелось бы знать, кто именно вот это насоветовал президенту… Выделили 25 миллионов гривен (около 62 млн рублей — ред.) на пропаганду вакцинации. Это же кто-то посоветовал. Я хочу знать кто, почему, как вы потратите эти деньги», — возмутился Комаровский.

Желаем Евгению Олеговичу не только должность советника, но и побольше прогулок, хорошего улова, теплых вечеров с внуками, а еще — пожизненный мораторий на плохие новости. С днем рождения!