Европейские чиновники намерены урегулировать энергетический кризис, возникший по их вине, за счет российского «Газпрома», однако рискуют получить ответный удар, считают российские эксперты

Глава дипломатии Евросоюза Хосеп Боррель 14 октября призвал Европу к большей сплоченности против России в вопросах энергетики.

«Вопросы энергетики являются важными причинами для проявления большей сплоченности ЕС в отношениях с Россией», — написал он в своем блоге.

Фактически это признание того, что сейчас в ЕС наблюдается раскол по вопросу энергетики и российского газа в частности.

Кого все устраивает

Сложившаяся ситуация устраивает те страны Евросоюза, которые ведут независимую энергетическую политику и в меньшей степени слушают указания из Вашингтона по поводу того, чей газ покупать.

Цены на газ испытывают наглость Зеленского. Побеждают пока цены © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В частности, Германия, как рассказал ранее президент РФ Владимир Путин, покупает российский газ у «Газпрома» в разы дешевле, чем большая часть Европы благодаря долгосрочным контрактам, привязанным к стоимости нефти.

Аналогичные преимущества от дешевого российского газа получают и Франция с Австрией. При этом эти страны являются экономическими локомотивами ЕС.

Они не стали принимать позицию европейских бюрократов относительно того, что нужно покупать газ по ценам спотового рынка, поэтому сейчас в выигрыше.

Кто проиграл

В проигрыше остались в основном страны периферии ЕС. К 2020 году практически все они по предложению Еврокомиссии вынудили «Газпром» перезаключить контракты на поставки газа с тем, чтобы в них не было привязки к стоимости нефти.

Вместо этого в формулу расчета цены на газ были включены котировки газовых бирж Евросоюза. Сначала они радовались существенному снижению цен на газ — например, для Болгарии они составляли менее $150 за тысячу кубометров.

Но осенью 2021 года цены на биржах пошли вверх и к октябрю показали абсолютный рекорд — $1937 за тысячу кубов. Выросли и цены по контрактам «Газпрома» — не до такого, конечно, уровня, но весьма существенно.

Сейчас биржевые котировки упали до $1200 за тысячу кубов, что тоже крайне высокая цена. Аналитики «Газпрома» прогнозируют, что период высоких цен продержится как минимум до конца года.

Идею о создании единого пула закупок газа выдвинула Испания, не слишком сильная в смысле экономики страна ЕС. Сначала премьер Педро Санчес предложил воспользоваться опытом закупки вакцин от коронавируса вскладчину.

«Одно из предложений, которые мы представили Европейской комиссии и всем странам-членам, мы сказали: если это сработало с совместной закупкой вакцины, почему мы не усиливаем наш потенциал переговоров, проводя совместную закупку и стратегический резерв газа в Европе?», — сказал он 1 октября.

Позже он сообщил, что попросил Еврокомиссию и Евросовет провести дебаты по этому вопросу, которые, по его словам, уже назначены на 21 октября.

Именно эту идею активно продвигает Боррель, кстати, тоже испанец. Он же дал понять, против кого должны «дружить» сплотившиеся европейцы — против России, конечно. Но почему-то никто не упоминает, что в энергетическом кризисе виновата совсем не Москва.

И при этом почему то в Испании забывают, что, во-первых, они сидят не на российском газе, а на поставках СПГ. Чьто же касается опыта с закупкой вакцин, то этот пример в данном случае некорректный. Вакцина — это разовая акция, а газ нужен Европе ежедневно, при этом в зимний период — пиковые потребности, которые приходится удовлетворять не разовыми, а постоянными закупками (в том числе и летом, когда его накапливают в хранилищах). К тому же версификация потребления имеет и обратную сторону — продажи тоже могут версифицироваться, то есть Газпром может продавать газ не только в европу, но и в Китай по "Силе Сибири".

Но есть и еще ряд вопросов в том, что сейчас происходит на рынке энергоносителей в Европе.

Кто виноват

Изменения формулы расчета цены на газ в контрактах с «Газпромом», которые привели в итоге к небывалому росту стоимости «голубого топлива» для клиентов российской компании, предложили те самые европейские бюрократы, которые сейчас предлагают сплотиться против России.

«Они действуют по конъюнктуре. Хотят, чтобы им всегда было теплее и лучше. Когда стоимость газа по долгосрочным контрактам превышала цены на спотовом рынке, то было стремление уйти от долгосрочных контрактов. Сейчас ситуация поменялась», — сказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник в интервью Украина.ру.

Европейские бюрократы обвиняют даже не коммерческую компанию «Газпром», которая продает им газ, а Россию в недостаточных поставках газа.

«Россия соблюдает договорные обязательства по поставкам газа, но не направляет дополнительные объемы газа Европе, как могла бы, тем самым способствуя росту цен», — утверждает Боррель.

Это утверждение не выдерживает никакой критики. «Газпрому» для увеличения поставок газа нужно начинать добычу на новых месторождениях, вкладывать в это существенные средства.

Если нет контракта на закупку добытого газа, то фактически «Газпром» делает это на свой страх и риск — нет никаких гарантий, что этот газ купят.

Именно поэтому традиционно в газовых контрактах прописывается пункт «бери или плати» — это необходимо для защиты инвестиций поставщика.

Да, и главный вопрос — если нет договора на поставку газа, куда его направлять?

«Сверх контрактов ничего не может поставляться. Как? Бесплатно? Это вопрос переговоров с "Газпромом": есть покупатель, есть продавец», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 13 октября.

В ответ на замечание о том, что на спотовый рынок можно выставлять повышенные объемы топлива, он отметил, что есть инфраструктурная проблема с тем, чтобы это сделать и для выяснения технических деталей посоветовал обратиться непосредственно в «Газпром».

Судя по всему, именно в этом заключается идея европейских бюрократов.

Кризис устроили США, но заплатит Россия?

Заявления Борреля о том, что Газпром хотя и выполняет контракты, но мог бы поставлять больше газа в ЕС, выглядят как откровенное выкручивание рук поставщику.

Сейчас схема поставок газа Газпрома в Европу выглядит так: заключается договор, под который начинается добыча газа, и потом этот газ закачивается в трубопровод и спустя некоторое время добирается до Европы.

Дорогой газ и действия России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Но евробюрократы хотят, чтобы Газпром себе в ущерб добывал газ без каких-либо гарантий того, что его купят, и «выбрасывал» его на европейский рынок, тем самым сбивая цены на газ, опять-таки себе в ущерб.

Брюссель по политическим соображениям не может признать, что их идея со спотовым рынком была ошибочной, и пытается политическим давлением решить созданную ими в экономике ЕС проблему за счет России.

Хотя виноваты в дефиците газа в том числе и Соединенные Штаты, а точнее их газовые компании, отправляющие свой сжиженный природный газ (СПГ) на азиатский рынок, где цены выше.

Импорт СПГ на европейский рынок уменьшился из-за этого на 10%. Эту недостачу Газпром не может быстро перекрыть даже при большом желании.

Европейская экономика ослабла настолько, что не может перебить ценовое предложение Китая, и теперь Брюссель пытается решить вопрос бюрократическим давлением.

«Вся идея сводится к тому, чтобы создать единый антироссийский «газовый фронт» и давить на «Газпром». Они создадут инструмент для давления на одного только поставщика», — отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру.

Понятно, что с США провернуть такой фокус европейские чиновники не рискнут. Однако у России есть простой и естественный ответ на такое выкручивание рук.

Прощай, Европа — здравствуй, Азия

«Газпром» может перенаправить свой газ в Азию, утверждает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник в интервью Украина.ру.

Еще в сентябре глава Газпрома Алексей Миллер называл рынок азиатско-тихоокеанского региона наиболее перспективным для сбыта газа.

«Рынок азиатских стран, рынок АТР, является очень емким. По прогнозам, до 2040 года рост потребления в этом регионе составит плюс 1,5 триллиона кубометров газа, 60% из которого будет импорт», — отмечал глава «Газпрома» в сентябре.

Таким образом, если Брюссель будет пытаться с помощью административных барьеров, игнорируя реальные возможности и существующие договорные обязательства Газпрома, вынудить российскую энергокомпанию и других поставщиков газа работать себе в убыток, его будет ждать жестокое разочарование: Европа в перспективе может остаться вообще без российского газа. Что, безусловно, не устроит ЕС.

Поэтому решение проблемы — не в борьбе с Газпромом, чем увлекаются сейчас в бюрократических коридорах Европы, а, скорее всего, в дальнейшем естественном развитии энергетического рынка ЕС.