Триста тысяч трудившихся в России граждан Средней Азии попали под амнистию Министерства внутренних дел, сообщил президент Федерации мигрантов Вадим Коженов. Ранее МВД анонсировало изменение некоторых процедур регистрации и учета иностранцев. Украина.ру изучала настоящее и будущее вопроса миграции

«Что они будут творить»

Эмоциональнее других политиков на эту новость традиционно отозвался лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР), депутат Государственной думы Владимир Жириновский. Он, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента попросил коллег разобраться, зачем потребовалась амнистия мигрантов. «Кто здесь хулиганил, избивал, насиловал, – пугал собравшихся политик. – Им было запрещено возвращаться в Россию, их амнистировали, скоро приедут 300 тысяч. Сейчас они вернутся, и вы увидите, что они будут творить».

Председатель палаты Вячеслав Володин дал после яркого выступления лидера ЛДПР поручение Комитету по делам Содружества независимых государство (СНГ) выяснить подробности амнистии. Хотя спикер Госдумы добавил, что, по имеющейся у него информации, «речь идет об административных правонарушениях, связанных с просрочкой регистрации».

Что изменится в миграционном законодательстве

Тем временем МВД готовит изменения в ряд положений, регулирующих статус мигрантов в стране. Законопроект, как объяснил заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД Кирилл Адзинов, отменит несколько норм, которыми руководствуются сейчас. «Он (разрабатываемый документ – Прим.ред.) затрагивает правоотношения, связанные с въездом, пребыванием, трудовой деятельностью иностранных граждан», – пояснил чиновник. Закон должен вступить в силу в 2024-м.

Как сообщили «Украине.ру» в ведомстве в законопроекте предложено ввести единый документ иностранца с электронным носителем информации. Чип будет содержать персональные, в том числе и биометрические, в том числе и персональные, данные. Так иностранным гражданам будет легче подтверждать законность пребывания на территории страны, а также получать государственных и иные услуги.

Кроме того, планируется установить три режима пребывания в России: краткосрочный – до 90 дней в течение календарного года; от 90 дней до года; постоянное проживание.

Таким образом, в МВД намерены упразднить существующее ныне разрешение на временное проживание (РВП). Разрешение на постоянное проживание можно будет получить как в общем, так и в упрощенном порядке. «Общий порядок предполагает введение комиссионной оценки претендентов на постоянное проживание в Российской Федерации на уровне субъекта Российской Федерации», – говорится в ответе МВД редакции издания Украина.ру.

Эксперт рассказала, какие мигранты получили наибольшие льготы в России © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Есть и чисто формальные изменения: вместо терминов «административное выдворение» и «депортация» будет один «высылка за пределы Российской Федерации». Регулирование трудовой миграции будет вестись «на основе двух информационных ресурсов — электронного реестра работодателей, привлекающих иностранных работников, и реестра иностранных работников».

В начале октября также стало известно, что в России водят профессиональный экзамен для врачей-иностранцев. Проект тестирования зарубежных специалистов, находится на регистрации в Министерстве юстиции. Новшество связано с необходимостью привлечь в страну медиков. Так, в 2018-м году, по данным Росстата, в России не хватало 50 тысяч врачей.

О том, что стране не хватает ни новых граждан, ни трудовых ресурсов говорил и глава государства Владимир Путин в 2020-м. «Россия нуждается в притоке новых граждан (…), в привлечении людей из-за границы. (…) Что касается экономики, то совершенно очевидно, что с развитием экономики — нам уже не хватает, — а скоро это будет очень заметно: не будет хватать рабочих рук», – подчеркнул президент.

В 2021-м московский мэр Сергей Собянин назвал одной из причин инфляции нехватку мигрантов. По словам градоначальника, дефицит рабочих рук, вызванный ограничительными мерами из-за коронавируса, вызвал удорожание услуг, а также рост цен в торговле и других сферах.

Криминальная хроника

Но резонанс получали и события, связанные не только с экономикой – в 2021-м также говорили о преступлениях, совершенных гастарбайтерами. Вообще, в конце лета и осени 2021-го в России произошло несколько конфликтов, связанных с мигрантами. Так, в середине октября появилась новость о том, что в Самаре мигранты якобы ради забавы бросили фруктом в пожилого человека и попали ему в глаз. В социальных сетях распространилось видео, на котором местные возмущаются поступком. «Если бы вы у себя на родине старика обидели, то что бы с вами сделали ваши родители?», — звучит вопрос к приезжим.

В сентябре в Московской области были задержаны два иностранца. Накануне рядом с садовым товариществом «Магистраль 2» было найдено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. Местные жители устроили митинг протеста у общежития, где жили иностранцы. В июле в Москве произошла массовая драка мигрантов у метро «Кузьминки».

По данным Министерства внутренних дел, за восемь месяцев 2021-го приезжие из других стран совершили на 6 процентов больше преступлений, чем за аналогичный период предыдущего года. Однако, как отметил профессор, член общественного совета при МВД Владимир Волох, всего «иностранные граждане и лица без гражданства совершают до двух процентов от общего количества преступлений в стране». «Конечно, даже если преступление совершено, оно не должно остаться без внимания. Но драматизировать ситуацию не стоит», – призвал он.

Русскоязычных и молодых

Опасения в отношении мигрантов фиксировали социологи. Хотя в 2018-м опрос ВЦИОМ показал, что граждане России за предшествовавшую пятилетку стали положительнее воспринимать приезжих. Общественное мнение поддержало приглашение в страну русскоязычных, молодых и образованных жителей других государств. Специалисты отметили отсутствие алармизма в настроениях россиян.

Но по итогам 2020-го было зафиксировано ухудшение отношения к иностранцам, об этом сообщал заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов. Ссылаясь на данные опросов, он привел такие сведения: «в 2020 году практически каждый четвертый респондент заявил об отрицательном отношении к мигрантам». «И динамика негативная», – добавил он.

Политики делают карьеры

О том, как соотносятся общественные настроения, нужды экономики и будущее страны с притоком мигрантов Украине.ру рассказывает директор международных программ Института национальной стратегии Юрий Солозобов. «При нынешней структуре экономике без мигрантов, действительно, не обойтись, – объясняет он. – Потому что они служат мотором ведущих отраслей – строительства, жилищно-коммунального хозяйства и сферы услуг. Особенно в этом нуждается огромная Московская агломерация. У гастарбайтеров ниже социальные издержки – это согласие работать ненормированный рабочий день за более низкую зарплату. Хотя часто экономия на привозных рабочих оказывается не такой уж значительной».

Эти отрасли имеют хорошее лобби, они экономически выгодны, поэтому все антимигрантские заявление – не более, чем популизм, чаще предвыборный, отмечает собеседник издания. «Это обычно демагогия, которая не имеет никакого отношения к реальным проблемам России», – высказывает мнение Солозобов.

А одна из таких проблем – ухудшающаяся ситуация с воспроизводством населения в стране. «Россия подходит к демографическому коллапсу. Мы в придачу к резкому сокращению населения переживаем еще скачок смертности в условиях распространения коронавируса. Поэтому что покажет ведущаяся перепись – большой вопрос, но лично у меня ожидания не самые оптимистические», – говорит Солозобов.

«[Американский политолог, консультант Госдепа и Пентагона] Эдвард Люттвак лично мне говорил, что одна из главных угроз нашей стране – это демографический спад. Если тенденции останутся теми же, то к 2030-м нас ждут серьезнейшие изменения. Изменения, естественно, неблагоприятные», – предупреждает эксперт.

Занимаясь этим вопросом, Солозобов, рассмотрел опыт постсоветских и постсоциалистических стран. Если не брать во внимание события 2014-го и последовавших годов, которые дали сотни тысяч новых россиян, то демографическими резервуарами, пополняющими гражданами Россию стали Азербайджан и Узбекистан. Последний переживает не только демографический взрыв, но и новую индустриализацию.

Лариса Шеслер: Украинцы растворяются в России © РИА Новости, Александр Натрускин

Солозобов пришел к выводу, что Россия не может заимствовать чужой опыт. «Про Россию говорят, как про многоэтническую страну. Но следующий за русскими этнос по численности татары – их примерно пять миллионов, для сравнения украинцев – всего три, а чеченцев- полтора миллиона. Это население одного региона в Центральной России. Хотя вместо самой Центральной России у нас огромный центр – Московская агломерация, а она, как я уже говорил, без мигрантов не обходится. Поэтому интеграция приезжих в общество наталкивается на объективные трудности», – заключает он.

Не работают поэтому и механизмы советской модернизации, которые делали из разноязыких и разноплеменных граждан единую общность. «От СССР осталась только имитация – вместо интеграции и ассимиляции проводятся фестиваля дружбы и строятся всякие дома терпимости, то есть толерантности. Но сама миграционная тема надолго, как и в более благополучной Европе будет работать многие годы – там политики себе делают карьеры на этом вопросе. Но к решению проблемы это не будет иметь никакого отношения», – подводит Солозобов итог.