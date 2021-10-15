У вакцинированных людей в 9 раз меньше риск госпитализации или смерти от COVID-19, чем у непривиты, показывают результаты исследования французских учёных и данные из больниц Германии

Вакцины на 90% эффективны против тяжелых форм COVID-19

Согласно результатам масштабного французского исследования, опубликованным в понедельник, 11 октября, вакцинация против коронавируса снижает риск госпитализации и смерти на 90% у людей старше 50 лет, а также оказалась эффективной против варианта «дельта». «Это означает, что у вакцинированных людей в 9 раз меньше риск госпитализации или смерти от COVID-19, чем у непривитых людей», — объяснил агентству France-Presse эпидемиолог Махмуд Зурейк, директор центра Epi-Phare, который был создан кассой обязательного медицинского страхования (Cnam) и Агентством по лекарственным средствам (ANSM). Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Чтобы прийти к такому выводу, исследователи Epi-Phare сравнили данные 11 миллионов вакцинированных людей в возрасте старше 50 лет с данными 11 миллионов невакцинированных в той же возрастной группе за период с 27 декабря 2020 года (начало вакцинации во Франции) до 20 июля этого года. С 14-го дня после введения второй дозы прививки исследователи наблюдали «снижение риска госпитализации более чем на 90%».

Исследование касается вакцин компаний Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca (четвёртая разрешенная во Франции вакцина — Janssen от компании Johnson&Johnson — была одобрена позже, использовалась в меньших количествах и поэтому не включена в исследование). Эффективность действия вакцин «не уменьшается в течение доступного периода наблюдения, который продлился до 5 месяцев», отмечают специалисты Epi-Phare.

Чтобы определить влияние вакцины на распространение варианта «Дельта», который сейчас является доминирующим во Франции, исследователи оценили снижение риска госпитализации в период, когда вариант набирал силу в стране — начиная с 20 июня этого года (за месяц до окончания исследования). Они обнаружили результаты, сравнимые с предыдущими периодами: эффективность 84% у лиц 75 лет и старше, и 92% у лиц 50-74 лет.

Это дает «первоначальные элементы» для анализа, однако «этот период остается очень коротким, чтобы оценить реальное влияние вакцинации на вариант "Дельта"», предупреждают исследователи. Они также отмечают, что исследование продолжается, и новые результаты будут опубликованы через несколько месяцев. Украинцы бояться вакцинироваться из-за «чипирования» и «облучения»

Данные французского исследования подтверждают наблюдения, сделанные в других странах мира. К примеру, в Германии лишь около десятой части пациентов, которые лечились от COVID-19 в отделениях интенсивной терапии в августе и в сентябре 2021-го, были полностью вакцинированы. Об этом 12 октября сообщило немецкое информационное агентство DPA. Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявлял, что 90% пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии не были вакцинированы.

Президент немецкой ассоциации интенсивной терапии (DIVI) Гернот Маркс заявил в комментарии DPA, что пациенты, которые тяжело переносили COVID-19 или умерли от него, были невакцинированы почти во всех случаях. Кроме того, он сказал, что заражение вакцинированных наблюдалось у людей, иммунная система которых ослаблена, например, химиотерапией или длительным лечением кортизоном, или у лиц старше 80 лет.

Немецкая компания CureVac займётся разработкой вакцины второго поколения

Немецкая биофармацевтическая компания CureVac предпримет новую попытку вывести на рынок вакцину от COVID-19. На этот раз компания со штаб-квартирой в университетском городе Тюбингене сосредоточится на разработке препарата второго поколения — на основе технологии мРНК — совместно с британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline (GSK), сообщили немецкие СМИ в среду, 13 октября.

Одновременно с этим CureVac отозвала направленную ранее в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) заявку на выдачу разрешения на использование разработанной ею вакцины-кандидата первого поколения, которая по результатам промежуточных испытаний не достигла ожидаемых результатов эффективности. Это решение отражает ожидаемые изменения в потребностях общественного здравоохранения, заявил генеральный директор CureVac Франц-Вернер Хаас, отметив текущий переход от пандемии к эндемической форме COVID-19.

По данным CureVac, в EMA исходят из того, что созданная ранее вакцина-кандидат CVnCoV может получить одобрение только во втором квартале 2022 года. Но к этому времени, как рассчитывают CureVac и GSK, вакцина-кандидат второго поколения будет находиться уже на поздней стадии клинических исследований. Кроме того, отзыв заявки объясняется увеличением потребности в дифференцированных вакцинах для дальнейшей борьбы с коронавирусом. Руслан Мармазов: В Донбассе свирепствует ковид, не хватает врачей и вакцины © Олег Измайлов

Разработка CureVac считалась в Германии и в целом в ЕС весьма многообещающей, особенно с тех пор, как весной прошлого года прошел слух, что Дональд Трамп якобы пытался заполучить для США эксклюзивные права на производство этой вакцины. Вслед за этим правительство ФРГ за 300 миллионов евро приобрело пакет акций компании, ЕС предоставил ей кредит в 80 миллионов евро, а международные инвесторы раскупили ее ценные бумаги во время триумфального выхода на американскую биржу Nasdaq.

Особый интерес к CureVac объяснялся еще и тем, что с момента своего основания в 2000 году компания специализировалась на инновационных РНК-технологиях. Они считаются чрезвычайно перспективным направлением мировой фармацевтики, что убедительно доказал успех двух других мРНК-вакцин — немецко-американской Pfizer/BioNTech и американской Moderna. Но если их зарегистрировали и стали широко применять в США и в ЕС ещё в конце прошлого-начале нынешнего года, то клинические испытания вакцины CureVac, в том числе из-за управленческих просчетов ее руководства, сильно затянулись.

Ранее американское издание Wall Street Journal (WSJ) сообщало, что группа ученых армии США занимается разработкой универсальной вакцины, которая будет защищать от всех видов коронавируса. По информации журналистов, всего в мире над созданием «панкоронавирусной вакцины» работают около 20 исследовательских групп. «Это выход не только из текущей пандемии, но и текущего цикла эпидемий», — сказал WSJ директор отделения новых инфекционных заболеваний Исследовательского института армии США Кайвон Моджаррад.

Он напомнил, что за последние 18 лет появилось три новых вида коронавируса, которые вызвали эпидемии, а многие животные могут передавать коронавирус человеку. Поскольку не исключена вероятность появления нового вируса, важно разработать универсальную вакцину и предотвратить распространение следующего вида патогена по всему миру. Ученые считают, что хотя коронавирусы мутируют реже вирусов гриппа, для создания «панкоронавирусной вакцины» могут потребоваться годы разработок.

Ход вакцинации в России и провокация против «Спутника V» в Великобритании

Сегодня от коронавируса привиты 42% россиян в возрасте старше 60 лет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Сегодня провакцинированы 42% людей старше 60 лет. Этого недостаточно. Люди старше 60 лет, вам каждому фактически необходима вакцинация от COVID. Это крайне опасно для вашего здоровья и жизни», — сказал Мурашко 14 октября. Также он отметил, что коронавирус захватывает, в том числе, и молодое население. «Вакцина доступна в каждом регионе. Ее достаточное количество. Если мы сейчас не примем общих мер по ограничению, в том числе тех социальных коммуникаций, которые ведут к росту заболеваемости, то мы рискуем продолжить рост», — добавил министр. Украинские умельцы выпустили магнит, «обезвреживающий чип от вакцинации» © Открытые источники

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что считает отказ от вакцинации против коронавируса на фоне роста заболеваемости крайне опасным. «Продолжать разъяснять людям, что надо прививаться, продолжать разъяснять, не скрывая самых трагических фактов, таких как рост смертности, рост заболеваемости. Это действительно безответственно — не делать прививку. Это убивает», — ответил Песков на вопрос, какой в Кремле видят выход из ситуации на фоне роста смертности от COVID-19.

Вряд ли способствуют повышению уровня вакцинации в России провокации западных СМИ. Так, 11 октября лондонский таблоид The Sun со ссылкой на источники в британских спецслужбах написал, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала для разработки «Спутника V». Эту информацию перепечатал ряд британских СМИ, в частности, газета Daily Express. Официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отказался комментировать подобные публикации, а Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением вакцины «Спутник V» в мире, назвал сообщение The Sun «очередным фейком и вопиющей ложью».

На следующий день газета Daily Express внесла поправки и извинилась за публикацию материла о «краже» Россией формулы вакцины AstraZeneca. «В статье от 11 октября 2021 года ошибочно предполагалось, что «Согласно новым сообщениям, Россия скопировала формула вакцины AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины». Мы обратили внимание, что это ошибочная информация, так как публично известно, что разработчик вакцины «Спутник V» — Центр Гамалеи», — говорится в опубликованном сообщении на сайте газеты. Издание признало, что в статье содержались и другие недостоверные сведения. В качестве извинения газета опубликовала заявление РФПИ. Оплата, проезд и страховка: украинцам предложили испытать новую вакцину от COVID-19 для США © CC0, Pixabay

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила 13 октября, что у журналистов Daily Express «хватило порядочности и остатков совести, чтобы принести свои извинения». «Желтушной The Sun, как первоначальному источнику дезы, видимо, просить прощения не с руки, они ограничились внесением коррективов в первоначальный текст издания, приведя цитату из заявления РФПИ. Удосужились, так сказать», — уточнила представитель МИД.

«В общем, если профессиональная порядочность, основанная на журналистских стандартах, не стала окончательно пустым звуком для британских изданий, у них ещё есть шанс сохранить некое подобие чести и уважения к читателю и принести свои извинения российским разработчикам вакцины», — отметила Захарова. Она пояснила, что помимо The Sun это относится к Independent, Edinburgh Evening News и другим изданиям, «называть которые авторитетными было бы теперь весьма опрометчивым поступком».

Напомню, что директор центра имени Гамалеи (разработчик российской вакцины) Александр Гинцбург ещё в апреле 2021 года, рассказывая РИА Новости самый смешной, по его мнению, миф про «Спутник V», пересказал байку о том, что российские хакеры украли план создания вакцины у AstraZeneca, и отметил, что такая информация «очень порадовала и посмешила».