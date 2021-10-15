«Нельзя говорить об Украине без Украины» — традиционный уже лозунг украинской власти что при Порошенко, что при Зеленском. Впрочем, суверенитет Украины — понятие настолько расплывчатое, что, например, Виктории Нуланд можно вести переговоры относительно статуса Донбасса в Москве, и никто официального протеста не выражает. Хозяевам — можно

Кроме того, похоже, именно на прошедшей неделе в Киеве задались целью продемонстрировать, что Украина является государством-террористом, с которым действительно нельзя иметь дел.

Статья Медведева

Статья Дмитрия Медведева в газете «Коммерсант» могла бы рассматриваться как частное мнение зампреда Совбеза (кстати, тоже официальное лицо), если не помнить, что речь идет о самом Дмитрии Умиротворителе, президенте России в 2008-2012 годах. К тому же и Дмитрий Песков тут же отметил: «все, что написано Дмитрием Анатольевичем, абсолютно идет в унисон с тем, что в разных формулировках уже озвучивалось на различных уровнях».

Статья очень жесткая, с прямыми оскорблениями в адрес президента Украины, а главный вывод состоит в том, что иметь дело с нынешним руководством Украины совершенно невозможно и остается ждать, пока сменится поколение и к власти придут вменяемые люди.

Статья, разумеется, не случайная. Не только потому, что это плод размышлений экс-президента (Михаил Погребинский подтверждает, что он действительно так думает), но и потому, что появилась она перед визитом в Москву Виктории Нуланд. Относительно этого визита существовали опасения, что она попытается «продать» какую-то модель нормализации отношений с Украиной в обмен на поддержку каких-то инициатив США.

На официальном уровне в Киеве статью сочли «несерьезной», но по неофициальной информации она вызвала сильное напряжение, если не испуг (события августа 2008 года все же оставили определенный след в памяти) в окружении президента.

Переговоры

На протяжении недели прошло несколько важных мероприятий, на которых обсуждалась Украины.

Состоялся очередной, 23-й, саммит Украина — ЕС.

Мероприятие протокольное, никаких прорывов от него не ждали, главный документ, принятый на нем — соглашение о едином авиационном пространстве (в перспективе его исполнение может привести к банкротству украинских авиаперевозчиков), но оно возможно и без влияния этого соглашения. Тем не менее в саммите приняли участие председатель Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Столь весомый «десант» на таком мероприятии выглядит чрезмерным. Очевидно, он был привязан к другим переговорам.

В Москве прошли переговоры Виктории Нуланд с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, заместителем руководителя АП Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым. По официальном сообщению, «единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения. В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен».

Прошли телефонные переговоры Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона с Зеленским и Путиным (по отдельности). После этого МИД Германии и Франции сообщили о готовности провести встречу в «нормандском формате» на уровне глав МИД.

Сергей Лавров, правда, отметил: «наши западные коллеги продвигают возобновление "нормандского формата", не обеспечивая со своей стороны предыдущих решений».

Мы, правда, ничего особенного нового тут не видим. Меркель во время последнего визита в Киев, заявила, что Украине не надо вести переговоры с сепаратистами, если он не хочет (т. е., соглашения можно не выполнять), а руководители ЕС сообщили, что Украина, в отличие от России, соглашения выполняет. Т. е., невыполнение Украиной соглашений — это такое выполнение, а значит, проводить встречу в «нормандском формате» можно.

Впрочем, есть и позитивные сигналы. Например, новый спикер Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации будет подан в парламент до 7 декабря. Это та часть конституционных изменений, которая предлагает особый статус Донбасса. И это заявление хорошо корреспондирует с тем, что Нуланд обсуждала с российскими политиками именно статус. Впрочем, законопроекта еще не видели. Вполне может быть, что по нему ОРДЛО становятся, например, отдельными районами Тернопольской и Ивано-Франковской областей…

Мелкий терроризм

В преддверии нового этапа дипломатических переговоров украинские силовики начали демонстрировать свою удаль молодецкую.

Государственное бюро расследований вручило суду ходатайство об аресте Виктора Медведчука или залоге в миллиард гривен (более 2,7 миллиарда рублей). Его обвиняют в государственной измене и финансировании терроризма.

В конечном итоге суд ходатайство ГБР не удовлетворил (что само по себе показательно), но осталось впечатление, что при помощи ареста Медведчука Киев пытался воздействовать на российское руководство. Подтверждает это предположение то, что по этому же делу проходят Тарас Козак и Пётр Порошенко, но их арестовывать никто не собирался. И правильно — они же не друзья президента России…

Начался скандал вокруг назначения послом России в Кабо-Верде (Острова Зеленого мыса) Натальи Поклонской. МИД Украины заявил, что будет готовить документы об ее экстрадиции. Разумеется, в современном украинском МИД есть люди, которые слышали о понятии дипломатической неприкосновенности, но они предпочитают не вмешиваться. Многие наблюдатели высказали предположение, что все серьезнее, и Украина может попытаться выкрасть Поклонскую. Василий Стоякин: кто он © Василий Стоякин

Во время визита Нуланд в Донбассе украинские военные захватили сотрудника СЦКК, представляющего ЛНР (гражданина России, разумеется), обвинив его в том, что он занимается разведкой. Логично было бы предположить, что это провокация Киева, направленная на срыв переговоров, но пока все стороны, включая Киев, ведут себя крайне сдержанно. Возможно, это просто случайное совпадение. Кстати, в ходе опроса в нашем телеграм-канале более половины ответивших констатировали, что украинские военные по привычке захватили заложника с тем, чтобы требовать выкуп.

На сайт «Миротворец» внесли 12-летнюю поэтессу из Луганска Фаину Савенкову. Понятно, что статус сайта полуофициальный, но…

В общем, такое впечатление, что в Киеве очень серьезно отнеслись к статье Медведева и решили соответствовать…