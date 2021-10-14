Мир захватила «Игра в кальмара» — новый южнокорейский сериал от Netflix, ставший самым популярным проектом в истории платформы. В то же время зрители в постсоветских странах ждут выхода седьмого сезона многосерийного украинского фильма «Сваты» — новые серии уже анонсированы. Издание Украина.ру разбиралось в причинах популярности этих сериалов

«Игра в кальмара»

Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории Netflix, набрав более 111 миллионов просмотров с момента премьеры 17 сентября. Об этом стриминговое агентство сообщило в Twitter. Только за первые 10 дней фильм занял первое место в 90 странах, включая США, Канаду, Мексику и Бразилию.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn — Netflix (@netflix) October 12, 2021

Сериал рассказывает истории людей, столкнувшихся с серьезными финансовыми проблемами. В их числе — преступники, заядлые игроки, пенсионеры и просто неудачники, попавшие в кабалу долгов.

От безысходности они соглашаются на игру на выживание. Участники должны пройти шесть детских игр, победитель получит 40 миллионов долларов, а проигравшие будут уничтожены. Примечательно, что, попав в игру, участники получают абсолютные равные права в заданиях, вне зависимости от возраста, пола и статуса.

«Сваты»

Елизавета II ответила школьникам из Крыма, назвав полуостров российским © AP, Frank Augstein, Pool

По данным рейтинговых агентств, в среднем каждую серию сериала посмотрело более четырех миллионов украинских зрителей. Подобный опрос проводил и российский ВЦИОМ: по его данным, «Сваты» стали самым популярным телесериалом среди россиян в 2011 году.

Сейчас у фильма — новый всплеск популярности: на днях вышел трейлер седьмого сезона сериала, а совсем скоро зрителям обещают показать новые серии.

Секрет успеха

Ежегодно в мире тысячи сериалов, однако фурор производят единицы. В чем секрет успеха? Единого мнения нет. Часть экспертов склоняются к тому, что «выстреливание» того или иного фильма — большей частью удача и банальное везение, другие уверены, что хитом могут стать только выстроенные и сделанные по строгим правилам произведения.

Так, блогер Виталий Дубогрей вывел собственную формулу успеха «Сватов».

«Очень много зрителей просто влюблены в этот сериал. Мне за примером далеко ходить не надо — моя супруга готова их пересматривать по 2-3 раза в год. Для многих Будько-Ковалевы стали просто родными людьми. В большинстве случаев поклонники этого сериала на вопрос, чем вам этот фильм нравится, отвечают — потому что он добрый! В нем нет пошлого, черного юмора. Весь сюжет построен на бытовых проблемах, знакомых зрителю. Сериал не заставляет думать, зато может легко рассмешить, позволяет просто отдохнуть перед телевизором. В героях сериала многие узнают либо себя, либо своих родных и знакомых», — объяснил блогер.

С «Игрой в кальмара» все сложнее. Обозреватель «КиноТВ» Егор Москвитин уверен, что секрет южнокорейской картины в ее динамичности, красочности и напряженном сюжете, а еще — в ответе на один из важнейших моральных вопросов общества. Своим мнением он поделился в интервью радио Sputnik.

«Феномен сериала в том, что он задает нам самые неудобные вопросы о том, кем мы являемся. Он заставляет нас каждую минуту думать, хорошо поступит герой или плохо. Это проверка того, верим мы в человечество или не верим.

Каждый раз, когда мы в героев верим, они поступают бесчеловечно, и каждый раз, когда мы в них сомневаемся, они поступают, наоборот, благородно, мужественно, самоотверженно и героически. Это постоянная игра в качели, а не только "в кальмара", которая заставляет нас постоянно задумываться, как бы мы поступили на месте героев», — сказал кинокритик.

Москвитин уточнил, что мейнстримом сериалов давно стали человеческие ценности. В пример обозреватель привел «Игру престолов», «Ходячих мертвецов» и «Мстителей».

С мнением Москвитина категорически не согласился телеведущий Иван Ургант, в своем шоу «Вечерний Ургант» раскритиковавший «Кальмаров». Правда, как обычно в шуточной форме.

«Я посмотрел все эти девять серий за одну ночь, ни за что там не зацепиться», — сказал ведущий.

Он предположил, что феномен успеха сериала кроется в моде на все корейское: в частности, на группу BTS и фильм «Паразиты».

«Аниту Цой не будем сбрасывать со счетов», — пошутил Ургант, добавив, что настоящую популярность из всего перечисленного заслужила только она.

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«"Сваты" — хороший пример отражения простой жизни простых людей. Многие видят в Валюхе, Митяе и Иване Будько себя, свой быт, свою семью, потому и смотрят.

"Игра в кальмара" тоже "зеркалит" человеческую душу, только под совсем другим углом. "Кальмар" — это запрос на справедливость. Социальный разрыв между богатыми и бедными в мире становится все больше, равноправия в обществе — все меньше, вот люди и ждут ее хотя бы в сериале, в "Игре"-то равные права героев неукоснительно соблюдаются, просто концентрация равноправия!

И обратите внимание: этот сериал в топе просмотров в США, где равные возможности, казалось бы, постоянно постулируются», — прокомментировала психолог Марина Полякова.

При этом не стоит забывать об еще одной важной человеческой слабости — неувядающей вере в чудеса: что на вас неожиданно свалится гора денег, ну или хотя бы небольшой чемоданчик с долларами, и жизнь, как по мановению волшебной палочки феи-крестной, в корне изменится. А в «Игре в кальмара» это реально происходит.