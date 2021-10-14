В среду, 13 октября, Генеральная прокуратура Украины объявила о том, что готовит документы на экстрадицию Натальи Поклонской, только что назначенной послом России в Кабо-Верде. Об этом в тот же день сообщил заместитель украинского генпрокурора, бывший руководитель так называемой «прокуратуры Автономной Республики Крым» Гюндуз Мамедов в Twitter



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211014/1032462778.html В Генеральной прокуратуре Украины обрадовались назначению Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде и планируют подготовить документы на ее экстрадицию из африканской страны. Об этом 13 октября сообщил заместитель украинского генпрокурора, бывший руководитель так называемой «прокуратуры Автономной Республики Крым» Гюндуз Мамедов в Twitter

Бывший депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская получила назначение на должность посла в Кабо-Верде в ту же самую среду, 13 октября.

Указ о назначении Поклонской появился в среду, 13 октября. Его подписал президент России Владимир Путин.

Слухи о возможном назначении Поклонской послом в Кабо-Верде появились в российских СМИ ещё летом. Тогда многие трактовали это как «ссылку». Однако сама Поклонская, судя по всему, обрадовалась назначению.

Ещё в конце августа издание РБК со ссылкой на два источника в Госдуме, сообщило, что Поклонскую планируют отправить послом России в это островное государство. Зеленский ввел санкции против Януковича, Аксенова и Поклонской © пресс-служба Президента Украины

При этом издание сослалось на два других — близких к Кремлю — источника, которые заявили: с Поклонской велись консультации по поводу её будущего. И она изъявила желание работать на дипломатическом поприще.

Некоторые СМИ, прежде всего, оппозиционные, подхватили новость, и стали трактовать возможное назначение Поклонской как «ссылку» за «слишком уж экстравагантное» поведение.

Тогда — в августе — Поклонская не стала комментировать новости о назначении. А вот министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, напротив, высказался по поводу бывшей соотечественницы.

«Я слышал это на уровне каких-то допущений. Надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины. Если она ей остается, то у нас есть возможности испортить ей жизнь. Но если она уже вышла из гражданства и является только гражданкой РФ, то это их дело назначать кого угодно и куда угодно», — заявил он.

И тут Поклонская смолчать не смогла.

«Комментировать сплетни — это показатель несдержанности. Для министра иностранных дел лучше проявлять качества иного характера. В части его слов «испортить жизнь», так этим с 2014 года и занимаются в Киеве. Всем гражданам Украины только и делают, что портят жизнь», — ответила она украинскому министру иностранных дел.

При этом она охарактеризовала Кулебу как грамотного человека, позволившего себе барские замашки, мол, «проверим ещё, чей холоп».

«По поводу его угрозы испортить мне жизнь, так таких желающих очень много, можно в очередь становиться в алфавитном порядке желательно», — подчеркнула 28 августа тогда ещё депутат Государственной Думы.

Но прошло полтора месяца и теперь Поклонская может с полным правом называть себя «коллегой» Кулебы — ведь теперь она — дипломат.

К чему шла Поклонская

Назначение послом порадовало бывшего депутата Госдумы. При этом она отказалась говорить о том, чьей же это было инициативой.

«Моя инициатива состоит в том, что я хочу работать по дипломатической линии. Для этого я обучалась в дипакадемии, написала магистерскую диссертацию, прошла стажировку в Министерстве иностранных дел. Мне нравится эта работа. Я обещаю достойно выполнять свой долг и представлять свою страну в прекрасном государстве Кабо-Верде», — рассказала она в комментарии изданию РБК. Кулеба захотел испортить жизнь Поклонской © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

По словам Поклонской, она добивалась этого назначения, а потому для неё странно, что кто-то рассматривает её новую должность как ссылку.

«Я училась и учусь и очень рада этому назначению. Если кто-то думает, что назначение чрезвычайным и полномочным послом России, великой страны, где-либо — это ссылка, то для меня это странно. Это извращенный вкус какой-то. Но люди разные бывают. Для меня это большая радость, честь и гордость», — сказала Поклонская.

По её словам, узнав о будущем назначении, она начала знакомиться с Кабо-Верде, собирая информацию об этой стране.

«Я знакомилась со страной заочно. Я знаю, что это прекрасная страна, что там добрые и трудолюбивые люди, что это дружественная страна и необходимо укреплять наши добрые отношения, российско-кабо-вердянские», — подытожила она.

Страна, куда отправится Поклонская, действительно довольно интересная. Это небольшое, по меркам России, островное государство, оставило свой след в мировой культуре. В том числе — и в русской литературе.

Литература и музыка

Книга очерков Ивана Гончарова «Фрегат «Паллада» впервые была опубликована в 1858 году. С тех пор она продолжает «заражать» молодёжь любовью к морю и к путешествиям. Эти очерки Гончаров написал во время экспедиции на одноимённом военном парусном корабле в 1852-1855 годах.

Среди прочего описывал Гончаров и заход «Паллады» в один из портов Кабо-Верде — город Прая — в 1853 году. Поклонская хочет стать послом России на Украине © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Вскоре мы поехали на берег: нас не встретили ни ароматы, ни музыка, как на Мадере. Только утесы росли по мере того, как мы приближались; а трава, которая видна с корабля в ущелье, превратилась в пальмовую рощу. Но я с наслаждением путешественника смотрел и на этот берег, печальный образчик африканской природы. Для северного глаза все было поразительно; обожженные утесы и безмолвие пустыни, грозная безжизненность от избытка солнца и недостатка влаги, и эти пальмы, вросшие в песок и безнаказанно подставляющие вечную зелень под 40 градусов жара. Может быть, оттого особенно и поразительно, что и у нас есть свои пустыни, и сухость воздуха, и грозная безжизненность, наконец вечная зелень сосен, и даже 40 градусов», — описывал Гончаров представшие его взору пейзажи.

Там же он описал непростую жизнь населения островов, рассказав об экономике Кабо-Верде.

«Горе жителям, когда нет дождя: они мрут с голода. Земля производит здесь кофе, хлопчатую бумагу, все южные плоды, рис, а в засуху только морскую соль, которая и составляет одну из главных статей здешней промышленности», — отмечал русский писатель.

Прошли года и город Прая из португальского порта превратился в столицу независимой республики.

Главной статьёй экспорта независимого Кабо-Верде является уже не морская соль, как почти 170 лет тому назад, а рыба и субпродукты. Так, в 2019 году на готовую или консервированную рыбу приходилось 60% экспорта Кабо-Верде. Ещё 15,1% приходилось на мороженую рыбу.

Жизнь на Кабо-Верде нелегка. О ней поётся в замечательных местных песнях в стиле морна, который возник здесь же. Изначально имевший бодрый ритм этот стиль под влиянием другого — фаду (от португальского fado — судьба), приобрёл минорный оттенок.

Самой известной исполнительницей песен в этом стиле, а также в стилях фаду и модинья (сентиментальная любовная лирика) была Сезария Эвора — «босоногая дива»: она выходила на сцену босиком, отдавая символическую дань бедности, в которой выросла сама и в которой живёт часть её соотечественников.

Эвора покорила сердца всего мира. Была она и в России — притом не только в Москве, но и в городах Сибири и городах в других российских регионах. Россиян Эвора очаровала. В 2004 году — спустя два года после её первого приезда в Россию — певец Сергей Пенкин написал свою песню «Посвящение Сезарии Эвора».

Последние гастроли кабовердианской певицы в России состоялись в апреле 2011 года. А спустя пять месяцев — в декабре 2011 года — Эвора умерла.

Её смерть опечалила всех ценителей музыки. Спустя два года — в 2013 году — популярный бельгийский певец Stromae выпустил песню Ave Cesaria, посвящённую знаменитой кабовердианке.

За год до этого на Родине Эворы в честь певицы переименовали аэропорт на её родном острове Сан-Висенте. Возможно, в этом аэропорту когда-нибудь приземлится борт и с послом РФ Натальей Поклонской. Служить же она будет на другом острове — Сантьягу, где находится столица Прая. Именно там и распложено посольство РФ.

Республика Кабо-Верде — крайне интересное государство, оставившее свой след в мировой культуре. А ещё — это очень красивая страна. И кто знает, может ландшафты островов Кабо-Верде подчас да и напомнят Поклонской о ставшем родным Крыме.

Впрочем, её служба уже обещает быть непростой: как сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, его ведомство уже обратилось к Кабо-Верде по поводу «незаконной деятельности» Поклонской. Николенко заявил, что у бывшего депутата Госдумы не «получится спрятаться даже в Африке». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Украину от действий в отношении Поклонской.

Теперь и Генеральная прокуратура Украины, как стало известно буквально нынешней ночью, взялась за Поклонскую И интрига в тоим, как поступят власти Республики або-Верде и чем ответит им РФ.