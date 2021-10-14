По мнению президента России, запуск «Северного потока - 2» мог бы снизить напряженность на рынке газа Европы, но сделать это не позволяют административные барьеры, в том числе «Третий энергопакет» ЕС

Владимир Путин — европейским лидерам: вы в своём уме или нет?

В среду, 13 октября, президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Российской энергетической недели в Москве. Значительная часть выступления российского лидера была посвящена теме газопровода «Северный поток — 2», а также связанных с ним вопросами — рекордном росте мировых цен на топливо и транзите газа через Украину. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

В частности, заявления о том, что Россия строит «Северный поток — 2» (СП-2) не для экономической выгоды, а чтобы «лишить Украину транзита», он назвал чушью и бредом, который не имеет под собой никаких оснований. «Противники этого проекта говорили, что он экономически невыгодный, он политически мотивированный, Россия только от этого будет терять. Но по политическим соображениям — для того чтобы обойти Украину — строят и «Северный поток», и «Северный поток — 2», и «Турецкий поток». Послушайте, это тоже очередная чушь, „сапоги всмятку", как у нас говорят», — подчеркнул Путин.

Глава государства напомнил, что газотранспортная система (ГТС) Украины строилась с учётом того, что добыча газа осуществлялась только в Уренгойском месторождении, которое в настоящее время истощается. В связи с этим Россия перешла к добыче газа на Ямале и приступила к строительству новой системы газопроводов для разводки газа по территории РФ. «Оттуда же начали выстраивать экспортные маршруты. Отсюда возникли „Северный поток — 1" и „Северный поток — 2", — отметил президент. — Этот маршрут на 2 тысячи километров короче до наших основных потребителей в Европе, чем маршрут через Украину, а значит дешевле». Энергетический кризис: Молдавия не может договориться с «Газпромом» и хочет покупать газ на Украине © Украина.ру/Стрингер

Путин добавил, что объем выбросов углекислого газа в атмосферу по маршрутам «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» в 5,6 раза меньше, чем по ГТС Украины. Увеличивать же прокачку через Украину, по словам президента РФ, опасно, потому что её газотранспортная система изношена на 80-85% и может «лопнуть совсем». При этом российский лидер эмоционально обвинил европейских визави в лицемерии. «Когда нам Европа говорит: мы уходим от углеводородов, но при этом вы должны после 2024 года ещё 100 лет качать газ через Украину — вы в своём уме или нет?» — сказал Владимир Путин.

По его мнению, запуск СП-2 мог бы снизить напряженность на рынке газа Европы, но сделать это не позволяют административные барьеры, в том числе «Третий энергопакет» ЕС. «Мы видим, что административные барьеры не снимаются, — указал он. — Существуют различные вопросы, связанные с „Третьим энергетическим пакетом" в Европе, которому подчиняется и этот проект, существует ряд деталей. Административные барьеры существуют, они пока не преодолены, не сняты». Путин сообщил, что знает о дискуссии немецких властей и оператора проекта СП-2 — швейцарской компании Nord Stream 2 AG. «Немецкий регулятор должен принять соответствующее решение, — отметил российский лидер. — Они пока не приняли решение».

При этом днём ранее председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, находясь в Киеве на саммите ЕС-Украина, заявила, что Газовая директива Евросоюза от 2019 года должна в полной мере применяться к СП-2. Именно эта директива распространила нормы «Третьего энергопакета» ЕС на морские газопроводы, находящиеся вне территории стран Евросоюза. В частности, эти объекты инфраструктуры должны принадлежать операторам, которые не зависят от производителей газа, и что до 50% мощности трубопровода должно быть зарезервировано для поставок газа от «альтернативных поставщиков». В настоящее время компания Nord Stream 2 AG оспаривает в Европейском Суде обоснованность применения данных норм к «Северному потоку — 2». Путин назвал безответственными украинских политиков, призывающих национализировать газ © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Победители выборов в Германии отложили обсуждение СП-2

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свободная демократическая партия Германии (СвДП) и партия «Зелёные» пока не станут выносить на повестку переговоров о формировании правительственной коалиции тему «Северного потока — 2». Об этом со ссылкой на источники из СДПГ сообщило в пятницу, 8 октября, издание Der Spiegel.

«В ходе предварительных консультаций и дальнейших коалиционных переговоров партии отодвинут деликатный вопрос о будущем газопровода на задний план», — передаёт слова представителя социал-демократической партии журнал Der Spiegel. Представители руководства трёх партий не намерены препятствовать выдаче регулятором разрешения на эксплуатацию газопровода, добавляет издание. Игнорирование темы «Северного потока — 2» в ходе предварительных консультаций связано с множественными противоречиями, существующими между партиями по вопросам внутриполитической повестки. Обсуждение судьбы газопровода затруднило бы ведение переговоров и стало бы дополнительным препятствием на пути к коалиционному соглашению.

Тем не менее, решение не затрагивать вопрос о будущем СП-2 может спровоцировать недовольство у тех членов партий, которые не привлечены к коалиционным переговорам. Так депутат фракции «Зелёных» и член комитета Бундестага (парламента) ФРГ по внешней политике Омид Нурипур заявил, что его руководство обязано обсудить тему газопровода с «либералами» и социал-демократами. Политик также признал факт серьёзных противоречий, существующих между «Зелёными» и СДПГ по вопросу о сотрудничестве с Москвой. «Нам придётся бороться с социал-демократами за проведение правильного курса по отношению к России», — констатировал политик в интервью газете Rheinischen Post. «Катастрофические условия». Кто заработал на газовом кризисе на Украине © Украина.ру/Стрингер

Руководство «Зелёных» ранее неоднократно выступало за остановку или введение моратория на строительство СП-2. На фоне повышения цен на газ сопредседатель партии Анналена Бербок заявила, что уходящее в отставку правительство позволило России «шантажировать Германию», допустив реализацию неоднозначного проекта. В качестве «геополитического оружия Кремля» газопровод воспринимает и руководство СвДП. По мнению председателя «либералов» Кристиана Линднера, введение моратория на строительство и эксплуатацию СП-2 могло бы принудить правительство России «соблюдать права человека и принципы демократии».

С позицией СвДП и «Зелёных» серьёзно расходятся взгляды лидеров СДПГ, которые и настояли на вынесении вопроса о судьбе газопровода за скобки предварительных переговоров. Многие социал-демократы, в том числе бывший канцлер Герхард Шрёдер, активно поддерживали строительство «Северного потока — 2» и призывали отделять взаимовыгодное экономическое сотрудничество от политической повестки. Об этом, в частности, неоднократно заявляла премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг, руководящая регионом, по территории которого проходит газопровод.

Помимо активной поддержки проекта «Северный поток — 2», политик также выступает за нормализацию отношений и усиление диалога с Москвой. На земельных выборах в Мекленбурге — Передней Померании (Восточная Германия), которые совпали с федеральными выборами в бундестаг, социал-демократы во главе с Мануэлой Швезиг одержали безоговорочную победу, опередив идущую следом «Альтернативу для Германии» на более чем 30% голосов. Столь хороший результат действующий премьер-министр объяснила, в том числе, своей пророссийской позицией, которая пользуется поддержкой среди населения региона. Путин обозначил два главных вопроса по транзиту газа через Украину © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Решением, способным примирить потенциальных партнёров, может стать внесение в коалиционный договор положений, запрещающих строительство новых газопроводов. Данная инициатива выступает своеобразным реверансом СДПГ в сторону СвДП и, в первую очередь, «Зелёных», поскольку способствует достижению климатической нейтральности. Кроме того, партии могут включить в текст коалиционного соглашения положение, которое установит минимальный уровень заполнения хранилищ газом. Данное обязательство призвано не допустить повторения нынешней ситуации, связанной с нехваткой топлива и повышением цен на него на рынках.

На газовом рынке Европы зреет новая «буря»

Пережив скачок цен на 840% за 9 месяцев, биржевой рынок газа в Европе, возможно, еще не испил горькую чашу до дна. Хотя котировки газовых фьючерсов успокоились на показателях чуть выше 1000 долларов за тысячу кубометров, прекратив прыжки вверх-вниз на десятки процентов в день, тучи снова сгущаются над крупнейшими сырьевыми трейдерами Европы, которые ранее массово ставили на снижение цен на газ.

Как сообщило 11 октября американское агентство Bloomberg, ICE Clear Europe — клиринговое подразделение лондонской биржи ICE (Intercontinental Exchange) — резко повышает маржинальные требования по газовым контрактам. Гарантийное обеспечение (ГО) — то есть сумма «реальных денег», которую нужно держать на счету для обеспечения позиции, — повысится на 33-45% по фьючерсам с поставкой в ноябре, декабре, январе, феврале и марте. Изменения, которые потребуют от трейдеров внести дополнительные средства на счет, вступили в силу со вторника, 12 октября. Для декабрьских фьючерсов, например, ГО вырастет до 239 долларов за тысячу кубометров газа (23,8 евро за мегаватт-час). Эксперт по энергетике обнулил претензии Европы к «Газпрому» © REUTERS, Benoit Tessier/File Photo

Ужесточение биржевых требований сулит новые проблемы гигантам сырьевого трейдинга, которые уже пережили многомиллиардные принудительные закрытия сделок (margin call) из-за убытков по фьючерсным операциям. Компании Gunvor, Trafigura, Mercuria, Vitol держали короткие позиции в контрактах на газ — то есть ставки на снижение его котировок в Европе — в рамках стратегий хеджирования своих поставок. Взлёт цен застиг врасплох торговые дома, и по крайней мере два из них — Gunvor и Mercuria — были вынуждены закрывать позиции, откупая фьючерсы с рынка. Это и толкнуло котировки к рекордным 1950 долларов за тысячу кубометров на прошлой неделе. По словам источников Bloomberg, Gunvor столкнулся c margin call на 1 миллиард долларов.

Еще два трейдера — Vitol Group и Trafigura Group — продолжают держать «короткую позицию» по газу и привлекают дополнительное финансирование у банков, чтобы покрыть маржинальные требования брокеров. Trafigura в этом году увеличила долг на 6 миллиардов долларов, рассказал один из источников Bloomberg. Ужесточение биржевых требований потребует от компаний дополнительного финансирования позиций, общий размер которых, по оценкам Reuters, достигал 30 миллиардов долларов на начало октября.

Торги на бирже ICE в понедельник, 11 октября, завершились снижением цен на газ на 3-5%. Контракт на ближайший месяц — ноябрь — закрыл сессию на отметке 1025 долларов за тысячу кубометров. Газ на декабрь 2021-го и январь 2022-го стоит чуть дороже — 1031 доллар, тогда как контракты на март торговались по 942,6 доллара.