Власти Белоруссии с 9 октября ужесточили масочный режим и социальное дистанцирование в республике. Теперь эти меры обязательны в магазинах, кафе и ресторанах, а также при посещении кинотеатров и стадионов

При этом СМИ в Белоруссии убедительно вещают, что коронавирус — не только «психоз» (как в своё время говорил президент Лукашенко), но и опасное заболевание, а Минздрав дает рекомендации, как противостоять и бороться. Однако раньше Лукашенко скептически относился к коронавирусу. Что же изменилось?

Если нельзя, но хочется — можно

Глава белорусской церкви рассказал о чипировании с помощью прививок © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк пошел на попятную. Тем более к коронавирусу в стране относились со всей строгостью: к людям, у которых подозревали вирусное заболевание, приезжали спецбригады в устрашающих скафандрах. Были и локдауны, к примеру в общежитиях вузов. Был и перевод студентов на удаленку. В каждом общественном заведении, от общепита, до кино и цирков, на видных местах стояли сосуды с дезинфицирующими средствами.

И главное: масочный режим был введен еще в 2020 году. В каждом магазине, начиная с крохотного «сельпо» и заканчивая гипермаркетами, входящего предупреждали об опасности и правилах поведения многочисленные плакаты. Продавцы были инструктированы требовать у покупателей надевать средства индивидуальной защиты. В случае отказа — не обслуживали.

Маска, я тебя знаю

Да, Лукашенко говорил о «психозе», но он же озвучил причины, по которым Белоруссия не пошла на «локдаун». Звучало это как «нет денег». Пока в России, ЕАЭС, ЕС всех убрали на удаленку, в РБ люди продолжали ходить на работу. Зато на работе от них требовали соблюдать масочный режим.

Требования были обоснованы внутренними приказами, на основании вышестоящих распоряжений, изданных по рекомендациям Минздрава. Минздраву приказывал глава Правительства. А ему — президент. То есть локдауна в Белоруссии как бы не было, но он как бы был.

Госпредприятия не закрыли, но вот про частные такого сказать нельзя: на основании «телефонного права» многим, к примеру, ночным клубам, рекомендовали закрыться на время. Никто им ничего не компенсировал — денег-то нет, как сказал Лукашенко. Но более смекалистые предприниматели находили выход. К примеру, фитнес-клубы в разгар локдаунов в окружающих странах (весна-лето 2020-го) просто сократили время посещений гостей до двух дней в неделю.

Теперь о позиции Лукашенко. Опять же, справедливости ради стоит уточнить, что он и слово «психоз», и рекомендации чеснока, водки, хоккея озвучивал все-таки больше ради предвыборной кампании. Очень на то похоже. Пиарщики могли думать, что госслужащие оценят то, что им сохранили «трудодни». Однако ставка на образ «ковид-диссидента» Лукашенко ничего не принесла.

Министр здравоохранения Белоруссии привился «Спутником V» © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Вакцинация в Белоруссии идет давным-давно, любой может привиться российской, а даже и другими вакцинами, например, китайскими. Очередей нет, ажиотажа также. И ПЦР-тестирование, и вакцинация, и масочный режим — все это есть в Белоруссии давным-давно, хотя и добровольно. Просто эти кампании никогда не были политической повесткой.

До и после «режима»

Теперь же в стране ужесточили масочный режим. Проводятся рейды по соблюдению масочного режима, но пока лишь в Минском метро. Работа у инспекторов тяжелая: в созданном для «режима» правовом поле они могут апеллировать только к документам (постановление Минздрава от 6 октября № 105) и к чувству ответственности. Драматических сцен со скандалами и жесткими задержаниями безмасочников нет по причине того, что за нарушение даже не положен штраф, а это сводит надзорную работу к формализму.

Но, как уже говорилось, масочный режим существует давным-давно. А белорусы — люди дисциплинированные. Даже не дожидались напоминаний, просто замечая издалека проверяющего, сразу же надевают маску. При этом все надзорные меры — увещевательные. Ибо документ № 105 гласит, что нужно не только использовать средства защиты органов дыхания, но и соблюдать дистанцию 1—1,5 метра. О чем уже давно все знают из многочисленных объявлений, а также из самодельной разметки в посещаемых местах. Руководителей обязали обеспечить контроль за соблюдением масочного режима и дистанции? Да они уже давно этот вопрос курируют!

А на самом деле

Политизированные вредители и вакцина. Как в Белоруссии и на Украине борются со смертельным вирусом © REUTERS, Roman Baluk

Во-первых, готовят к административной ответственности за нарушение «режима».

Во-вторых, к возможному введению обязательной вакцинации для некоторых категорий населения. Последнее — важный маркер, потому что летом Лукашенко публично озвучил, что лично он против обязательности. Провластные телеграм-каналы ролик с этой цитатой удалили, его найти невозможно, а сам Лукашенко пока не комментировал ни одну из всех этих принятых и возможных мер.

В-третьих, министр образования Игорь Карпенко рассказал о планах развития в Белоруссии дистанционной формы обучения.

В-четвертых, в Минздраве разработаны рекомендации по проведению вакцинации женщин во время беременности и в период грудного вскармливания. Подчеркивают: сугубо добровольной.

Остается вопрос: почему именно сейчас? Есть версия: министр здравоохранения Дмитрий Пиневич рассказал, что эта тема стала ключевой в межгосударственных переговорах в рамках СНГ. Целых два совещания, на которых обсуждалось взаимное признание сертификатов о вакцинации. В странах-партнерах идет вакцинация, для некоторых категорий населения она обязательна. В этих условиях Белоруссии могли предъявить законные претензии. И если Минск хочет восстановить полноценные поездки граждан РБ в страны ЕАЭС — придется подчиняться общим правилам.

Эта гипотеза объясняет все: формализацию масочного режима, подготовку общественного мнения к более серьезной кампании вакцинации, а главное, что Лукашенко эту тему не комментирует. Вышло лишь его приветствие участникам XXXIV заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ, в котором он отметил, что «благодаря своевременно принятым мерам, обмену опытом и научной информацией по COVID-19 санитарно-эпидемиологическая ситуация в государствах Содружества находится под контролем». И это многое объясняет.