Осторожный диктатор Ринат Ахметов: астрологический портрет олигарха

В сентябре 2021 года Ринат Ахметов отпраздновал круглую дату — свое 55-летие. Но никаких описаний торжества, никаких репортажей не было: самый богатый на Украине человек остается верен привычкам

Ахметову принадлежит половина металлургии Украины и большая часть энергетики (почти 70%). Он президент знаменитого футбольного клуба «Шахтер». Владелец телеканалов, газет, огромного количества предприятий. Но Ахметов был и остается чрезвычайно непубличным человеком.

Первый среди богатейших

Ринат Ахметов: кто он © РИА Новости, Сергей Старостенко / Перейти в фотобанк Виктор Пинчук с капиталом в 2,5 миллиарда.

Уже много лет Ринат Ахметов возглавляет рейтинги «самых-самых» богатых людей Украины, но крайне редко появляется на публике и почти не дает интервью. Даже будучи депутатом Рады, он поставил своеобразный рекорд — посетил только одно заседание из 530. Наверное, это объясняется нежеланием тратить свое время на пустые речи. Но может быть, дело не столько в этом, сколько в особенностях его характера.

Сатурн строит стены замка

Сатурн в оппозиции к Солнцу в его гороскопе. Это аспект заставляет человека держать постоянную незримую дистанцию с другими людьми. Дистанция больше внутренняя, но и внешне тоже проявится — как постоянный, еле заметный холодок. Сатурн «строит стены» между человеком и другими людьми.

Тотальное недоверие приводит к тотальному контролю. Это одинокий властитель в замке, окруженном неприступными стенами. Большинство людей с такой конфигурацией в гороскопе просто немного нелюдимы, немного больше других устают от общения. Никогда не могут полностью расслабиться («тотальный и постоянный контроль»). Но у них нет возможности укрыться в замке за горами. Разве что в воображении (так и поступают).

У Ахметова такая возможность была.

Сергей Тарута, постоянный партнер Ахметова еще с 90-х, рассказал в интервью, что Ахметов в один из периодов жизни не выходил за периметр территории своего дворца 5 лет (!). Территория была окружена проволокой, ее охраняли охранники с собаками.

Причина такого «самозаточения» Ахметова была серьезная, вызвана внешними обстоятельствами. Но все-таки нельзя не восхититься тем, как воплотился аспект гороскопа: одинокий отшельник, самостоятельно заточивший себя на долгие годы.

Ахметов всерьез опасался за свою жизнь. Это произошло после того, как на стадионе Донецка взорвали Ахатя Брагина: ближайшего товарища, друга и покровителя Рината Ахметова, которого в Донецке тех лет знали как «Алика Грека».

Ахать и «Вилла-Люкс»

Ахать Брагин и Ринат Ахметов вместе начинали в «святые девяностые» с торговли (злые языки утверждали, что познакомились они за карточной игрой), потом начали заниматься предпринимательством. Сам Ахметов рассказывал, что начал бизнес с торговли углем. Как бы то ни было, к 1995 году Брагин превратился в одного из «королей Донбасса».

Жил он во времена расцвета своего бизнеса в отеле «Вилла-Люкс» на территории Донецкого ботанического сада. Этот отель был раньше правительственной резиденцией, построенной в 80-е годы для приема в Донецке Михаила Горбачёва.

Ахметов возглавил рейтинг самых богатых людей Украины © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

А в 1996 году прямо в аэропорту Донецка был расстрелян Евгений Щербань, еще один компаньон Ахметова. Это убийство (так же, как убийство Брагина) остается нераскрытым все эти годы. В убийстве Щербаня обвиняли премьер-министра Павла Лазаренко, в нем пытались обвинять Юлию Тимошенко.

Именно после этих событий Ринат Ахметов «залег на матрасы» — в том самом отеле «Вилла-Люкс» на территории Ботанического сада в Донецке.

Напрашивается прямая аналогия с «Крестным отцом» и «войной кланов». Кстати, посол США на Украине Джон Хербст впоследствии именно так именовал Ахметова в своих депешах — «godfather».

«Сын шахтера» И «Вилла короля»

Через много лет Ахметов приобретет виллу «Кедры» на Лазурном берегу во Франции.

«Сын шахтера купил виллу короля», — будут писать газеты.

Интересно, что эта вилла, в свое время действительно купленная королем Бельгии Леопольдом для своей молодой любовницы, находится на территории огромного ботанического сада.

«Это один из лучших ботанических садов в мире», как говорится в описании виллы.

В Донецке возле «Виллы-Люкс» тоже был прекрасный ботанический сад.

Ахметов вообще любит огромные особняки и огромные территории. И все это по-прежнему очень хорошо охраняется и даже имеет автономные источники энергии.

Неизвестно, как будет охраняться «вилла короля» на Лазурном берегу, когда туда прибудет «сын шахтера», но известно, что на территорию сегодняшнего поместья Ахметова под Киевом проникнуть без приглашения совершенно невозможно.

Охрана, по слухам, у Рината Леонидовича лучше, чем у президента Украины. Разумеется, и техническое оснащение — на уровне. Поместье окружено двойным забором.

Все готово и на случай внезапного отключения электроэнергии. По информации журналиста-политика Сергея Лещенко, к новому особняку Ахметова под Киевом «прилагается» собственная электростанция, которая «включает электросети в 10 киловольт, с четырьмя генераторами и аккумуляторами в подземном бункере». Стоимость только этой домашней «электростанции» — около 160 миллионов гривен.

Не покидает ощущение, что при всей невероятной роскоши «самых дорогих домов в мире» (так называют новые приобретения Ахметова), каждый такой дом рассматривается его хозяином как резиденция, в которой можно в случае чего «залечь на матрасы».

С комфортом, конечно, залечь. С бассейнами, фонтанами, в окружении редких растений, деревьев, скульптур, с изысканными кушаньями и приятными посетителями. Но это все равно будет роскошной «крепостью дона Корлеоне».

Сатурн и Марс

При всей показной роскоши поместий Ахметова почти не существует их фотографий внутри: Ахметов остается исключительно скрытным человеком. Как выглядит интерьер той же «Виллы-Люкс», мы можем узнать только из рисунков итальянской фирмы, которая занималась ее оборудованием и дизайном. Съемки были запрещены.

Известно, что во всех поместьях Ахметова есть пруды, даже озера, фонтаны, бассейны. Скульптуры и картины украшают его особняки. Все сделано с размахом, по-царски.

Так проявляется Марс во Льве в его гороскопе. Планета в этом знаке «заставляет» вести себя по-царски.

Ахметов известен как человек, активно занимающийся благотворительностью. Его самый знаменитый фонд долго помогал и продолжает помогать людям в Донбассе, оказывает помощь людям в борьбе с онкологией и туберкулезом, помогает детям-сиротам.

Ахметов продает активы в РФ © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

Парадокс. Это парадокс между Марсом во Льве, который хочет быть благородным царем. И Сатурном, который заставляет быть «сдержанным отшельником».

Лучше всего это выразилось в визитке Ахметова, про которую рассказала бывшая пресс-секретарь президента Януковича Анна Герман: «Ринат Леонидович также прислал букет орхидей со своей визиткой, на которой было просто указано "Ринат Ахметов"».

Это, конечно, визитка короля, которому не нужны всякие побрякушки тщеславия — должности, звания и статусы. Он добился того, что само его имя — это статус и звание. Его имя важнее, чем любая должность или какая-нибудь ученая степень.

Но проявился и отшельник Сатурн, который делает человека максимально сдержанным. Сатурн дает человеку такие качества, как простота в общении (простота, но соблюдение дистанции). Прямота. Честность и постоянство.

Многие отмечают стиль Ахметова — «человек слова». Его бизнес-партнер Вадим Новинский говорил, что Ахметов — лучший партнер, которого он встречал в жизни: «надежность, честность и порядочность, — его основные качества».

Иногда Ахметова называют «шахматистом» (или шёпотом — «картежником») за умение играть системно и учитывать разные варианты развития событий.

Управляемый взрыв

За системность мышления отвечает его Солнце в Деве, знаке великих комбинаторов. Солнце в соединении с Ураном и Плутоном.

Взрывная комбинация.

Солнце в соединении с Ураном — это очень независимый человек. Склонный к неожиданным, нестандартным решениям. Абсолютно не способен подчиняться. Очень «скоростной».

«Моя формула успеха — это скорость принятия решения… Кто принимает быстрые решения и ошибается меньше конкурентов, тот самый успешный», — говорит сам Ахметов.

Эту склонность, конечно, сильно гасит «тормозящий» Сатурн. И холодноватый ум, спокойная расчетливость Солнца в Деве. Но тем интереснее получается.

Нестандартные решения, которые хорошо продуманы. До мелочей и деталей, как любит Дева.

Солнце в соединении с Плутоном — аспект диктатора. Но это скрытный и осторожный диктатор (планеты в Деве). Внешне вообще обаятельный парень, никак не склонный к подавлению или навязыванию своего мнения. Каким и предстает перед нами Ахметов в тех немногочисленных, прямо скажем, интервью, которые он дает исключительно на темы футбола и околофутбольные.

Выдают его глаза. Серьезный, если не сказать тяжелый, очень внимательный взгляд.

Вот эта композиция высших планет — Урана и Плутона в соединении с Солнцем дает человеку энергию «идти до конца». Неожиданные, даже экстраординарные, экстравагантные решения — к ним подталкивает Уран. Ядерную энергию превращения и трансформации дает Плутон. Плюс знак Девы: знак расчетов, подсчетов, сухой, без особых эмоций. Человек, очень внимательный к мелочам.

Глубоко внутри может быть очень много тревоги. И по поводу болезней — особенно.

Надо слышать рассказ Ахметова, как он встревожился, когда решил, что у него коронавирус. Он с юмором описывает эту ситуацию, но сам же говорит, что все признаки, казалось, подтверждают тяжелейшее течение болезни — как раз так обычно реагирует человек с Солнцем в Деве. Любая болезнь или недомогание, что у себя, что у близких — повод для серьезной тревоги. Но он привык ее подавлять (Плутон).

Лучше всего такой человек проявляет себя в атмосфере хаоса и паники. Именно в это время, когда кругом нарастает истерика, он проявляет свою несгибаемую волю. Он отлично ориентируется как раз в ситуациях катастроф. Только человек с таким аспектом и может сделать хаос управляемым. Плутон — это и есть управляемый взрыв. Если сможешь управлять, конечно.

Кроме того, Плутон дает известность и популярность, которой Ахметов совершенно не ищет. Но что делать?!

«Сын Кучмы»

Эта шутка в свое время была очень популярной. Действительно, на школьных фотографиях Ринат Ахметов очень похож на дочку Леонида Кучмы, второго президента Украины.

Шутка, конечно, возникла неспроста. Именно во времена Кучмы Ринат Ахметов стал самым богатым человеком Украины, и этому нашлось вот такое шутливое объяснение.

Но причина, конечно, в другом. Характер у Ахметова «подходящий» для олигарха.

Его стратегия — долгий и тщательный анализ, умение держать слово (Сатурн) и конечно, умение договариваться с любой властью.

«Я человек неконфликтный, конструктивный», — говорит он сам про себя.

Говорят, что богатство Ахметова происходит из того же источника, что и почти у всех украинских олигархов — из бюджета государства. Это не совсем так. Ему принадлежит огромное количество предприятий.

Но, конечно, волшебное слово «тарифы» — не чуждое слово для его холдинга, который владеет, по разным оценкам, от 70 до 80 процентов теплоэлектростанций Украины. А также половиной угледобычи и металлургии страны.

«Роттердам Плюс»

После «Майдана-2014», казалось, империя Ахметова оказалась в сложном положении: уголь остался в Донбассе, а регулятор отказался повышать тарифы на электроэнергию. Но прошло некоторое время, и конфликт интересов чудесным образом разрешился. Регулирующий орган поднял тарифы на электроэнергию, а цена угля стала рассчитываться по формуле «Роттердам плюс».

Эта формула знаменита на Украине не меньше, чем пресловутая «формула Штайнмайера». Но в отличие от последней, формула «Роттердам плюс» действовала и продолжает действовать бесперебойно.

Суть ее очень проста: уголь закупается для ТЭС Украины по цене, которую пришлось бы уплатить при покупке в Роттердаме. Излишне говорить, что в Роттердаме этот уголь никто не покупает. История та же, что и с «реверсом газа», который якобы Украина покупает в Европе.

Как же это получилось? Ходят слухи, что часть акций «ДТЭК» (часть холдинга Ахметова) стала принадлежать тогдашнему президенту Порошенко. И… тарифы были оперативно подняты.

То, что Ахметов умеет договариваться с любой властью, понятно по истории его непотопляемого бизнеса. Назначение в 2020 году премьером Украины Дениса Шмыгаля, бывшего топ-менеджера холдинга Ахметова, стало еще одним маркером этой непотопляемости. До назначения вице-премьером, а потом и премьер-министром Украины Денис Шмыгаль работал директором Бурштынской ТЭС, которая входит в холдинг Ахметова.

«Я не олигарх, я инвестор»

В пресс-службе Ахметова на вопрос «не олигарх ли вы?» ответили, что Ахметов «был бы удивлен, если бы его признали олигархом». Он позиционирует себя как «самый крупный украинский инвестор».

Холдингу Ахметова, СКМ, принадлежит не только огромное количество предприятий на Украине. Есть, конечно, и медиаресурс: телеканалы «Украина» и «Украина-24», медиахолдинг «Сегодня», большое количество региональных изданий.

«Я не интересуюсь политикой», — говорит Ахметов, на телеканале которого трудится один из самых известных в Украине ведущих политических ток-шоу Савик Шустер.

А одной из самых популярных телепрограмм на Украине стала на пару месяцев утренняя зарядка, которую на телеканале «Украина» вела жена действующего на тот момент президента Украины Марина Порошенко.

Партии

Конечно, политические проекты можно также рассматривать как экономические — будет от них прибыль или нет. Возможно, именно так их оценивает Ахметов.

Народный депутат Александра Кужель сообщила на пресс-конференции в 2011 году, что Ахметов «купил проект Яценюка "Фронт змин"… Он сказал мне, что когда видит проект, который принесет хотя бы 5 процентов прибыли, покупает его. Я считаю, что он абсолютно правильно поступил».

С именем Ахметова был прочно связан политический проект «Партия регионов» — и не только. Еще другие партии, группы депутатов в парламенте всех последних созывов. Но возможно, он абсолютно правдиво говорит — «Я не интересуюсь политикой». Это действительно только выгодные (или не очень) бизнес проекты.

И о «личном»

Марс во Льве, в трине к Луне в Стрельце. Женщины должны такого человека обожать. Щедрый, добрый, способный на широкие жесты.

Однако о количестве обожательниц ничего никому не известно.

Тайны личной жизни Ахметова неизвестны никому, кроме него. Официально он женат всю жизнь на Лилии Ахметовой, матери его двоих сыновей.

Познакомились они в молодости. Жена на полтора года старше Рината. Удивительно, но за все эти годы она не дала ни одного интервью.

На тех немногих фотографиях, где запечатлен Ринат Леонидович с женой, они выглядят вполне счастливыми.

Всю жизнь он жил с одной женой и в одном городе (до 2014 года): «47 лет я прожил в Донецке, хотя мог бы жить в любом месте на земном шаре». Надо сказать, что в родной город Ахметов действительно вложил сотни миллионов долларов. Чего стоит один стадион «Донбасс-Арена».

И все это тоже — Сатурн в оппозиции к Солнцу, который чрезвычайно укрепляет человека, если он продолжает жить на родине, поощряет строительство. И очень укрепляет брак.

Президент Ахметов

По слухам, закрытые опросы общественного мнения показывают, что Ринат Ахметов легко способен выиграть выборы президента страны. Но, опять же по слухам, он не хочет становиться президентом Украины.

Зачем? Он и так во многом управляет страной. Возможно, власти у него даже больше, чем у номинального президента.

Затмения

Какое же будущее у него впереди?

Есть универсальный маркер для политиков и государств, да и для обычных людей тоже — затмения. Затмения «возвращаются» в ту же самую область карты, где они были 9 лет тому назад (в точности — через 18,5, но примерно через 9 лет — противофаза).

У Ахметова такая выделенная область карты рождения — это сами Узлы Луны и Солнце. В эту область затмения попадали в 1994—1996, 2003—2006, 2013—2015. Будут в 2022—2025.

Олигарх Ахметов отреагировал на закон Зеленского о деолигархизации © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

1995—1996 — начало «войны кланов». Убийство Брагина и Щербаня.

2003—2006 — первый Майдан, очередной крупный передел власти и собственности, острая фаза «войны кланов».

2013—2015 — второй Майдан. Еще одна острая фаза «войны кланов».

Оба раза происходило резкое понижение Ахметова в «рейтинге богатейших» и снова подъем.

Поэтому можно прогнозировать, что в 2022—2025 годах на Украине и в жизни Рината Ахметова опять произойдут грандиозные перемены. Он, конечно, останется верен своей тактике «я человек неконфликтный». И конечно, договорится с любой новой (или старой) властью. Если… Если для него не станет более выгодным вариант «президент Украины». Или для кого-то, кто сделает ему предложение, от которого Ахметов «не сможет отказаться».

Что-то подсказывает, что в роскошных поместьях за рубежом он не будет чувствовать себя в большей безопасности, чем на вилле в Донецке или в поместье под Киевом. А значит, Ахметов продолжит свою расчетливую и стабильную деятельность на Украине. Где ему и так принадлежит половина металлургии, большая часть энергетики и много, очень много чего еще.

Остается только следить, кто будет вести утреннюю зарядку на телеканале «Украина». К счастью, пока ее не ведет Арсений Яценюк, который чуть ли не ежедневно появляется на телеканале Ахметова. Но все может быть.