Во вторник, 12 октября, в Киеве прошёл 23-й саммит Украина-ЕС. Его итоги могут оказать значительное влияние на украинскую внутреннюю и внешнюю политику

В саммите приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На саммите должны были определить дальнейшие ориентиры для сотрудничества Украины и ЕС. И их определили.

По итогам саммита три лидера сделали совместное заявление. Оно состоит из 24 пунктов. И некоторые из них могут вызвать весьма неприятные последствия для самой Украины. А точнее — для ее политиков. Один сплошной фейк: Экс-депутат Рады объяснил смысл интеграционных саммитов для Украины © кадр из видео Украина.ру

Противоречивое заявление

Помимо дежурных слов о приверженности Украины курсу на евроинтеграцию, а также информации о том, на каком этапе находится сегодня сотрудничество Киева и Брюсселя, в заявлении содержатся и весьма интересные данные.

Так, в пункте 7 заявления, посвящённом пандемии COVID-19, рассказывается о той помощи, которую Евросоюз оказал Украине в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Пакет помощи объемом €190 млн и программа макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд, которые ЕС мобилизовал для Украины с целью преодоления пандемии COVID-19 и её социально-экономических последствий, значительно превышают объемы помощи от ЕС любому другому партнеру», — указывалось в сообщении.

При этом на Украине сегодня ситуация с заболеваемостью оставляет желать лучшего. Согласно данным издания Worldometers Украина вошла в пятёрку стран мира, где больше всего умерших от коронавирусной инфекции.

При этом в сентябре уровень вакцинации на Украине был одним из самых низких в Европе: двумя дозами вакцины были привиты 12-13% населения страны.

В октябре ситуация не поменялась.

«Нам нравятся очереди в пунктах прививок, нам не нравятся очереди «скорых» около ковидных больниц», — призывал украинцев министр здравоохранения Виктор Ляшко в Херсоне 9 октября.

Таким образом, украинские СМИ могут поинтересоваться, на что же пошли деньги, полученные Украиной от ЕС. И почему, несмотря на беспрецедентный размер европейской помощи Украина — в пятёрке стран с наибольшей смертностью от COVID-19 в мире.

Ещё один пункт заявления лидеров ЕС и Украины, который может вызвать проблемы у Киева, но уже на внешнеполитической арене, касается оценки событий в Донбассе.

«Мы осуждаем нарушения прекращения огня вооруженными формирования, которые поддерживаются Россией, а также призываем Россию полностью признать свою ответственность в этом контексте и использовать своё значительное влияние на вооружённые формирования, которые она поддерживает <…>», — указано в пункте 21 заявления.

А президент Украины Владимир Зеленский и вовсе заявил, что его страна и ЕС едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании в Донбассе полностью лежит на России.

«Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании в Донбассе полностью лежит на РФ, которая бесспорно является стороной конфликта, что сегодня зафиксировано в совместном заявлении», — отмечал Зеленский.

Между тем, Россия не раз на официальном уровне подчеркивала: она — не участница конфликта в Донбассе. Украина — не Европа? Визит Нуланд встревожил Меркель и Макрона © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Таким образом, Зеленский вместе с европейцами решился позлить Россию. И это после звонка канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона президенту РФ Владимиру Путину, во время которого договорились о подготовке встрече министров иностанных дел стран-участниц «нормандского формата».

В обмен на это заявление Зеленский получил заверения в том, что Европа ценит евроинтеграционный курс Украины. Впрочем, от таких заявлений он уже стал уставать.

«Я сказал руководителям ЕС, мне как лидеру общества и страны не хватает этого понимания (по поводу членства Украины в ЕС — Ред.). Уже решили, что мы идем по этому пути, но где тот финиш — и есть он. Мне кажется, что этот сигнал должен получить каждый украинец — о том, что впереди будет окончательный важный результат», — рассказал Зеленским журналистам о том, какой вопрос он задал лидерам Евросоюза.

«Добро пожаловать в клуб», — мог бы ответить Зеленскому премьер-министр Албании Эди Рама, который несколькими днями ранее тоже пессимистично признал, что темпы на пути членства его страны в ЕС неудовлетворительны.

«В прошлом мы были бы разочарованы [скоростью интеграции Албании в ЕС], но мы уже поняли, что Европа не в лучшей форме и понимаем это, поэтому просто продолжаем свою работу», — отметил Рама в одном из интервью.

Ну а пока Украина готовится к «промышленному безвизу». Но интеграция экономик Украины и ЕС может преподнести Зеленскому неприятный сюрприз во внутренней политике.

Небесный удар по олигарху

Одним из громких событий 12 октября стало подписание соглашения с ЕС об открытом небе.

«Через восемь лет наконец подписано Соглашение об общем авиационном пространстве. Я поздравляю Украину, поздравляю президентов и всех членов Европейского Союза. Это высокие стандарты безопасности полетов, новые возможности для граждан и бизнеса, большее количество рейсов и шире география путешествий», — заявил президент Зеленский.

С украинской стороны соглашение подписал премьер-министр Денис Шмыгаль, со стороны ЕС — глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и посол Словении на Украине Томаш Менцин.

Таким образом Украина взяла на себя обязательства принять авиационные стандарты ЕС и применять европейские авиационные правила, и еще больше открыла свое небо для европейских компаний.

Подписание соглашения приветствовали даже политические противники Зеленского.

«Данное соглашение парафировали ещё в 2013 году и Украина ждала его подписания, так как решался британо-испанский спор о принадлежности Гибралтара. И, безусловно, подписание данного соглашения- это заслуга всех правительств, начиная с 2010 года, включая сегодняшнее», — заявил бывший «регионал», экс-первый вице-премьер-министр Украины и лидер партии «Украина — наш дом» Борис Колесников. Два уникальных самолёта. Что подняли в небо над Киевом на День независимости © пресс-служба президента Украины

В то же время, Колесников подчеркнул, что это соглашение, сделав полёты в Европу доступнее для рядовых украинцев, похоронит планы Зеленского создать украинскую авиакомпанию и развивать украинское авиастроение.

«Если мы говорим в целом о развитии авиастроения, то мы должны выйти с мировыми правилами и наша сила в транспортной авиации. Украинские транспортные самолёты, безусловно, одни из лучших в мире. А вот что касается пассажирских судов- здесь есть ещё над чем работать», — указал Колесников.

Есть у «открытого неба» и другие политические последствия. В первые годы после победы Майдана украинские СМИ связывали пробуксовку подписания соглашения не столько с далёким Гибралтаром, сколько с украинскими олигархами — прежде всего Игорем Коломойским, которого в свою очередь связывали с авиакомпанией МАУ — «Международные авиалинии Украины». Эта компания была почти что монополистом на рынке авиаперевозок.

Теперь же по бизнесу, связанному с олигархом, благодаря власти будет нанесен еще один удар. И вряд ли это расположит Коломойского к Зеленскому. Скорее, наоборот. А это значит, что у противников украинского президента появится финансирование.

В общем, день, который близкими к президенту СМИ и блогерами подается как триумфальный, на самом деле может принести Зеленскому весьма неприятные последствия.