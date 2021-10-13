Пограничный конфликт, который разгорелся между РБ и ЕС из-за приостановки Минском соглашения о реадмиссии (в ответ на санкции) исчез из новостных заголовков. Это не значит, что он прекратился. Наоборот

Запад занимает контрпродуктивную позицию, рассматривая свои требования, как ультиматум, не ведет диалог, ничего не слышит, не видит, тупо стоит на своем. Что Россия в отношении Украины, что Белоруссия в отношении мигрантов — с точки зрения запада должны беспрекословно выполнять его волю, а встречные аргументы не принимаются.

Как результат — пограничный конфликт давно вышел за рамки рабочего и уверенно грозит перерасти в нечто худшее. Когда это случится — вопрос времени. Мигранты стали оружием в противостоянии Белоруссии и Запада - Ищенко

Фронтовая хроника

Чтобы рассказать о ситуации, достаточно просто перечислять факты. И начать стоит даже не с более медийно известной темы беженцев, а с другого, менее известного, который вообще не попал на первые полосы газет и сайтов.

Белоруссии уже объявили воздушную блокаду. А теперь, буферные государства, Литва, Латвия, Эстония, де-факто начали блокаду наземную. Прямо сегодня, в эти минуты, выезда из РБ в ЕС на границе ожидает около трех тысяч большегрузных автомобилей. На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска «Григоровщина» скопилось более девяносто фур, «Урбаны» — свыше ста тридцати. Въезда в Литву перед пунктом пропуска «Видзы» ожидает более двухсот большегрузов, «Котловка» — триста тридцать, «Каменный Лог» — более двухсот десяти, «Бенякони» — свыше двухсот, «Привалка» — более трехсот. На польском направлении перед пунктом пропуска «Брузги» скопилось около трехсот фур, «Берестовица» — та же самая цифра, «Козловичи» — около тысячи. Под Брестом выстроилась 20-километровая очередь громадных супер-траков.

Самая напряженная обстановка — на литовском и польском направлениях. Очереди на выезд из РБ появились даже на украинской границе. Поскольку водители, зная о сложной пограничной обстановке, пытаются ехать в обход, через Украину, сознательно идя на сверхрасход горючего. В результате количество фур на белорусско-украинском рубеже увеличилось практически в семь раз. В сети достаточно роликов, демонстрирующих настоящий пограничный ад. Но диалога по ситуации нет — запад считает, что темы для переговоров нет. А значит, позицию ЕС нечем обосновать — Гугл о ней ничего не знает. Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов © rs.gov.lv/lv

Дорога ведет в тупик

Действовать в этой необъявленной дорожной войне вынуждена только одна сторона — белорусская.

Госпогранкомитет (ГПК) РБ обвинил Литву и Латвию в нарушении договоренностей по пропуску фур со своей территории. «Вильнюс и Рига не выполняют договоренности по пропуску грузовых автомобилей с территории Беларуси, что приводит к большим очередям и скоплению фур в пунктах пропуска на границе», — сообщает пресс-служба ГПК.

По официальным данным белорусских пограничников ни один из литовских пунктов пропуска на границе не выполнил договоренности по оформлению грузовиков из Белоруссии. В качестве примера ведомство привело ситуацию на пункте пропуска «Мядининкай — Каменный Лог» — граница с Литвой. И «Силене — Урбаны», на границе с Латвией.

Статистика количества ни в чем не повинных дальнобойщиков, которые попали в «котел» на переходе приводится выше. Никаких шансов на ускорение процесса пересечения таможенной границы ЕС у них нет. Например, сотрудники контрольных органов Мядининкая (с белорусской стороны «Каменный Лог») впустили в пункт пропуска 56% от определенного договоренностью количества фур. «Латвийские пункты пропуска принимали транспорт ритмично, однако в «Силене» (с белорусской стороны «Урбаны») въехало 75% от количества автомобилей, определенного договоренностью», — отмечается в сообщении ГПК Белоруссии. «Серьезная проблема на границе Евросоюза»: что пишут мировые СМИ о «мигрантах из Белоруссии» © AP, Mindaugas Kulbis

Это заявление было сделано 2 сентября. Тогда пограничники РБ отмечали, что проблем с территории Польши и Украины им никто не создает. Но, спустя месяц, все изменилось в худшую сторону, как это показывает статистика выше. В ответ по сути обвинений никаких заявлений западные коллеги не сделали. Они включили режим «слепо-глухого», на официальном уровне, а ответы дают через свои СМИ. Пресса в связи с пограничным кризисом на белорусской границе пишет только о мигрантах, обвиняя Лукашенко буквально в «мести» за санкции. И ни слова о необъявленной наземной блокаде. Этой теме посвящают полосы и эфирное время только, когда дают короткие сводки (спущенные из госорганов) о том, что с территории РБ увеличился поток контрабанды, в основном сигарет. Это создает для населения информационный шум, который призван погасить общественное мнение. Тупик.

Как при Батые

Резюмируя тему гибридной наземной блокады, стоит еще раз подчеркнуть, что ЕС и их буферные государства не признают ее факта, ничего не комментируют, белорусским партнерам не отвечают, а значит — диалог и переговоры по данной проблематике отсутствует.

Власти и СМИ пользуются, как прикрытием, темой мигрантов, которых, как это живописуют в прессе, чуть ли не скидывают самосвалами с белорусской территории. В результате, несчастные беженцы из стран, где коллективный запад навел такой порядок, после которого граждане стали разбегаться, куда глаза глядят, пребывают «между мирами», на нейтральной полосе. Но кому-то «повезло»: демократическая Европа встретила их пулями, дубинками и концлагерями.

То, что они есть, больше никто не скрывает, именуются в СМИ эти накопительные пункты иначе, но суть одна и та же. За доказательствами бегать не нужно. Буквально в понедельник, 11 октября, мигранты попытались взять штурмом польскую границу. Об этом сообщила пресс-секретарь пограничной охраны РП Анна Михальская. По ее словам, сейчас на границе дежурят 2,5 тыс. военнослужащих и число патрулей планируется увеличить.

«На патруль сотрудников, солдат напирали группы из 90 и 130 человек, разрушая технические заграждения и пытаясь преодолеть границу», — прочитала с бумажки польская чиновница.

Там же было написано о законности действий польских погранцов, их результативности. При этом пани Михальская уточнила, что «нескольким» мигрантам все-таки удалось прорваться на территорию Польши и скрыться в неизвестном направлении. Литва обвинила Лукашенко в силовом удержании мигрантов © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

8 октября, временный поверенный посольства Белоруссии был вызван в МИД Польши из-за обстановки на польско-белорусской границе. Варшава вешает на Минск то, что белорусские власти ответственны за поток мигрантов исчисляемый 10 000 человек в месяц. И это только на польской границе! Белоруссия никогда не отрицала того, что факт «нашествия Батыя» и правда имеет место, но ответственность возлагает на тех, кто вынудил тех же афганцев бежать из своей страны, где армия США так замечательно провела "демократизацию".

Мнение другой стороны

В отношении мигрантов, прибывающих из Белоруссии оно есть, хотя и контрпродуктивно. «Александр Лукашенко мстит Европе за введение последних санкций ЕС — после инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair. Еще в мае Лукашенко заявил, что Беларусь приостанавливает соглашение о реадмиссии с ЕС — о приеме обратно на свою территорию своих граждан, а также граждан третьих государств и лиц без гражданства. «Мы задерживали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить», — сказал тогда Лукашенко».

Очень типичный отрывок из аналитического материала одиозного, пропагандистского СМИ «радио Свобода». Давно миновали времена, когда оно было респектабельным и туда брали советских диссидентов, уровня не ниже кандидатов наук.

Теперь это СМИ нашпиговано молодежью с образованием от Сороса. Они не стесняются называть мигрантов-беженцев «кочевниками» и «мясом». Они работают в режиме военной пропаганды, четко создавая из белорусов и Белоруссии образ врага. Безо всяких аргументов они врут, что мигрантов возят на границу пограничные грузовики РБ. А белорусские власти, плюнув на журналистские стандарты, называют «государственными контрабандистами».

Привлечь СМИ к суду за клевету не получится. Это официальная позиция запада — ЕС и США. Ни один европейский суд не вынесет вердикт против своих же пропагандистских ресурсов, вроде «радио Свобода». Подобное дозволяется только и исключительно Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ). Например, 25 августа он распорядился ввести временную меру в отношении одной (!) группы афганцев. ЕСПЧ обратился к властям Польши с требованием предоставить этим людям продукты питания, воду, одежду, медицинскую помощь и «если это возможно, временный приют». Литва задержала рекордное число мигрантов из Белоруссии © REUTERS, Janis Laizans

Все это, расшаркиваясь: в пресс-релизе ЕСПЧ сказано, что суд не требует от властей Польши пустить беженцев в страну. Варшавские власти на это даже не стали отвечать.

Потоп

Стоит понимать, что движение беженцев сравнимо с «великим переселением народов», оно неисчислимо и никем не контролируется. Ситуация на границе Белоруссии звучит в прессе всего лишь по сиюминутным, политическим причинам.

Обычно об этом молчат, а пиарят больше не восточные рубежи ЕС, а западные, ибо африканские беженцы, плывущие на подручных средствах через Средиземное море выглядят на экране убедительнее.

И никто в ЕС, ни одно СМИ даже не знает, что Украина для мигрантов — настоящая черная дыра, которая ежедневно переправляет через границу тысячи людей. Транзит беженцев — гигантский и очень рентабельный внутриукраинский рынок, а пограничная служба Украины насквозь коррумпирована.

Белорусский же кризис имеет исключительно политические причины. До него и после него ничего не изменится. Мигранты сплошным потоком, как гунны, идут и идут в Европу. 10 000 человек в месяц, только через белорусско-польскую границу. Это при том, что среди беженцев белорусское направление не популярно, так как в РБ неподкупные пограничники, жесткие законы, а наказания жестоки и неотвратимы. Куда проще ехать через Украину, где все решают доллары и евро наличными. Огромный поток, сравнимый с временами упадка древнего Рима неудержимо стремится в современную цитадель европейской цивилизации. И очень глупо пытаться мешать тем государствам, которые являются естественным заслоном, тем более пытаться уничтожить их.

Впрочем, даже будучи заслоном Белоруссия не спасет Европу от судьбы Римской империи.