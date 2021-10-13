Запад занимает контрпродуктивную позицию, рассматривая свои требования, как ультиматум, не ведет диалог, ничего не слышит, не видит, тупо стоит на своем. Что Россия в отношении Украины, что Белоруссия в отношении мигрантов — с точки зрения запада должны беспрекословно выполнять его волю, а встречные аргументы не принимаются.
Как результат — пограничный конфликт давно вышел за рамки рабочего и уверенно грозит перерасти в нечто худшее. Когда это случится — вопрос времени.
Фронтовая хроника
Чтобы рассказать о ситуации, достаточно просто перечислять факты. И начать стоит даже не с более медийно известной темы беженцев, а с другого, менее известного, который вообще не попал на первые полосы газет и сайтов.
Белоруссии уже объявили воздушную блокаду. А теперь, буферные государства, Литва, Латвия, Эстония, де-факто начали блокаду наземную. Прямо сегодня, в эти минуты, выезда из РБ в ЕС на границе ожидает около трех тысяч большегрузных автомобилей. На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска «Григоровщина» скопилось более девяносто фур, «Урбаны» — свыше ста тридцати. Въезда в Литву перед пунктом пропуска «Видзы» ожидает более двухсот большегрузов, «Котловка» — триста тридцать, «Каменный Лог» — более двухсот десяти, «Бенякони» — свыше двухсот, «Привалка» — более трехсот. На польском направлении перед пунктом пропуска «Брузги» скопилось около трехсот фур, «Берестовица» — та же самая цифра, «Козловичи» — около тысячи. Под Брестом выстроилась 20-километровая очередь громадных супер-траков.
Самая напряженная обстановка — на литовском и польском направлениях. Очереди на выезд из РБ появились даже на украинской границе. Поскольку водители, зная о сложной пограничной обстановке, пытаются ехать в обход, через Украину, сознательно идя на сверхрасход горючего. В результате количество фур на белорусско-украинском рубеже увеличилось практически в семь раз. В сети достаточно роликов, демонстрирующих настоящий пограничный ад. Но диалога по ситуации нет — запад считает, что темы для переговоров нет. А значит, позицию ЕС нечем обосновать — Гугл о ней ничего не знает.
Дорога ведет в тупик
Действовать в этой необъявленной дорожной войне вынуждена только одна сторона — белорусская.
Госпогранкомитет (ГПК) РБ обвинил Литву и Латвию в нарушении договоренностей по пропуску фур со своей территории. «Вильнюс и Рига не выполняют договоренности по пропуску грузовых автомобилей с территории Беларуси, что приводит к большим очередям и скоплению фур в пунктах пропуска на границе», — сообщает пресс-служба ГПК.
По официальным данным белорусских пограничников ни один из литовских пунктов пропуска на границе не выполнил договоренности по оформлению грузовиков из Белоруссии. В качестве примера ведомство привело ситуацию на пункте пропуска «Мядининкай — Каменный Лог» — граница с Литвой. И «Силене — Урбаны», на границе с Латвией.
Статистика количества ни в чем не повинных дальнобойщиков, которые попали в «котел» на переходе приводится выше. Никаких шансов на ускорение процесса пересечения таможенной границы ЕС у них нет. Например, сотрудники контрольных органов Мядининкая (с белорусской стороны «Каменный Лог») впустили в пункт пропуска 56% от определенного договоренностью количества фур. «Латвийские пункты пропуска принимали транспорт ритмично, однако в «Силене» (с белорусской стороны «Урбаны») въехало 75% от количества автомобилей, определенного договоренностью», — отмечается в сообщении ГПК Белоруссии.
Это заявление было сделано 2 сентября. Тогда пограничники РБ отмечали, что проблем с территории Польши и Украины им никто не создает. Но, спустя месяц, все изменилось в худшую сторону, как это показывает статистика выше. В ответ по сути обвинений никаких заявлений западные коллеги не сделали. Они включили режим «слепо-глухого», на официальном уровне, а ответы дают через свои СМИ. Пресса в связи с пограничным кризисом на белорусской границе пишет только о мигрантах, обвиняя Лукашенко буквально в «мести» за санкции. И ни слова о необъявленной наземной блокаде. Этой теме посвящают полосы и эфирное время только, когда дают короткие сводки (спущенные из госорганов) о том, что с территории РБ увеличился поток контрабанды, в основном сигарет. Это создает для населения информационный шум, который призван погасить общественное мнение. Тупик.
Как при Батые
Резюмируя тему гибридной наземной блокады, стоит еще раз подчеркнуть, что ЕС и их буферные государства не признают ее факта, ничего не комментируют, белорусским партнерам не отвечают, а значит — диалог и переговоры по данной проблематике отсутствует.
Власти и СМИ пользуются, как прикрытием, темой мигрантов, которых, как это живописуют в прессе, чуть ли не скидывают самосвалами с белорусской территории. В результате, несчастные беженцы из стран, где коллективный запад навел такой порядок, после которого граждане стали разбегаться, куда глаза глядят, пребывают «между мирами», на нейтральной полосе. Но кому-то «повезло»: демократическая Европа встретила их пулями, дубинками и концлагерями.
То, что они есть, больше никто не скрывает, именуются в СМИ эти накопительные пункты иначе, но суть одна и та же. За доказательствами бегать не нужно. Буквально в понедельник, 11 октября, мигранты попытались взять штурмом польскую границу. Об этом сообщила пресс-секретарь пограничной охраны РП Анна Михальская. По ее словам, сейчас на границе дежурят 2,5 тыс. военнослужащих и число патрулей планируется увеличить.
«На патруль сотрудников, солдат напирали группы из 90 и 130 человек, разрушая технические заграждения и пытаясь преодолеть границу», — прочитала с бумажки польская чиновница.
Там же было написано о законности действий польских погранцов, их результативности. При этом пани Михальская уточнила, что «нескольким» мигрантам все-таки удалось прорваться на территорию Польши и скрыться в неизвестном направлении.
8 октября, временный поверенный посольства Белоруссии был вызван в МИД Польши из-за обстановки на польско-белорусской границе. Варшава вешает на Минск то, что белорусские власти ответственны за поток мигрантов исчисляемый 10 000 человек в месяц. И это только на польской границе! Белоруссия никогда не отрицала того, что факт «нашествия Батыя» и правда имеет место, но ответственность возлагает на тех, кто вынудил тех же афганцев бежать из своей страны, где армия США так замечательно провела "демократизацию".
Мнение другой стороны
В отношении мигрантов, прибывающих из Белоруссии оно есть, хотя и контрпродуктивно. «Александр Лукашенко мстит Европе за введение последних санкций ЕС — после инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair. Еще в мае Лукашенко заявил, что Беларусь приостанавливает соглашение о реадмиссии с ЕС — о приеме обратно на свою территорию своих граждан, а также граждан третьих государств и лиц без гражданства. «Мы задерживали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить», — сказал тогда Лукашенко».
Очень типичный отрывок из аналитического материала одиозного, пропагандистского СМИ «радио Свобода». Давно миновали времена, когда оно было респектабельным и туда брали советских диссидентов, уровня не ниже кандидатов наук.
Теперь это СМИ нашпиговано молодежью с образованием от Сороса. Они не стесняются называть мигрантов-беженцев «кочевниками» и «мясом». Они работают в режиме военной пропаганды, четко создавая из белорусов и Белоруссии образ врага. Безо всяких аргументов они врут, что мигрантов возят на границу пограничные грузовики РБ. А белорусские власти, плюнув на журналистские стандарты, называют «государственными контрабандистами».
Привлечь СМИ к суду за клевету не получится. Это официальная позиция запада — ЕС и США. Ни один европейский суд не вынесет вердикт против своих же пропагандистских ресурсов, вроде «радио Свобода». Подобное дозволяется только и исключительно Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ). Например, 25 августа он распорядился ввести временную меру в отношении одной (!) группы афганцев. ЕСПЧ обратился к властям Польши с требованием предоставить этим людям продукты питания, воду, одежду, медицинскую помощь и «если это возможно, временный приют».
Все это, расшаркиваясь: в пресс-релизе ЕСПЧ сказано, что суд не требует от властей Польши пустить беженцев в страну. Варшавские власти на это даже не стали отвечать.
Потоп
Стоит понимать, что движение беженцев сравнимо с «великим переселением народов», оно неисчислимо и никем не контролируется. Ситуация на границе Белоруссии звучит в прессе всего лишь по сиюминутным, политическим причинам.
Обычно об этом молчат, а пиарят больше не восточные рубежи ЕС, а западные, ибо африканские беженцы, плывущие на подручных средствах через Средиземное море выглядят на экране убедительнее.
И никто в ЕС, ни одно СМИ даже не знает, что Украина для мигрантов — настоящая черная дыра, которая ежедневно переправляет через границу тысячи людей. Транзит беженцев — гигантский и очень рентабельный внутриукраинский рынок, а пограничная служба Украины насквозь коррумпирована.
Белорусский же кризис имеет исключительно политические причины. До него и после него ничего не изменится. Мигранты сплошным потоком, как гунны, идут и идут в Европу. 10 000 человек в месяц, только через белорусско-польскую границу. Это при том, что среди беженцев белорусское направление не популярно, так как в РБ неподкупные пограничники, жесткие законы, а наказания жестоки и неотвратимы. Куда проще ехать через Украину, где все решают доллары и евро наличными. Огромный поток, сравнимый с временами упадка древнего Рима неудержимо стремится в современную цитадель европейской цивилизации. И очень глупо пытаться мешать тем государствам, которые являются естественным заслоном, тем более пытаться уничтожить их.
Впрочем, даже будучи заслоном Белоруссия не спасет Европу от судьбы Римской империи.