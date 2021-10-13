Украинские железнодорожники заявляют, что вынуждены начать долговременную акцию протеста в виде "итальянской забастовки": власть не выполнила их требований, поэтому они грозят, что будут работать по правилам. А это в украинских условиях означает остановку желдортранспорта страны

Казалось бы, сотрудники железных дорог только так и должны работать. Но, как отмечают украинские СМИ со ссылкой на информацию от руководства профсоюза, на практике нормой являются переработки, связанные с нехваткой персонала. Теперь же локомотивные бригады намерены работать, соблюдая нормы продолжительности рабочих смен, а также строго соблюдать Правила технической эксплуатации. «Укрзализныця» потратит на подбор топ-менеджеров около 4 млн гривен © Facebook, Укрзалізниця

Это может означать остановку железнодорожного сообщения, поскольку, по данным профсоюза, около 90% подвижиного состава имеют неисправности, не позволяющие выпускать его на линию (если следовать правилам).

Как бы то ни было, во вторник, 12 октября, работники "Укрзализныци" начали такую "итальянскую забастовку". В стране в связи с этим могут начаться перебои с железнодорожным пассажирским сообщением, в связи с ненадлежащим техническим состоянием из депо не выйдут от 8 до 10 составов, сообщает издание Сегодня.ua со ссылкой на главу независимого профсоюза "Укрзализныци" Александра Скибу. По его словам, из профсоюза много раз направляли обращения в правительство, в Службу безопасности Украины (СБУ), в МВД — сообщали о том, что "подвижной состав разваливается, железнодорожники работают в нечеловеческих условиях за мизерные зарплаты".

Однако реакции властей на эти обращения нет. По этой причине работники "Укрзализныци" начинают "работу по инструкции", рассказал Скиба, чьи слов приводит сайт "Пассажирский транспорт". Он пояснил, что это означает: "весь персонал выходит на работу, но выполняет только те действия, которые не противоречат технике безопасности и должностным инструкциям". Кто не работает, тот ест: «Укрзализныця» начислила миллионы гривен прогульщикам © Facebook, Укрзалізниця

"А из-за того, что с этим в "Укрзализныце", мягко говоря, есть проблемы, работа фактически будет заблокирована", — подчеркнул глава независимого профсоюза. В комментарии информагентству "Украинские национальные новости" (УНН) он отметил аварийное состояние локомотивов и вагонов, добавив, что работающие на железной дороге люди не могут брать на себя ответственность и выпускать аварийные объекты — "это жизнь и здоровье людей, и вопрос экологии".

Сообщается, что к забастовке предварительно присоединились шесть депо Южной железной дороги, три депо Юго-Западной железной дороги, сотрудники Приднепровской ветки и Западное локомотивное депо во Львове.

В сентябре независимый профсоюз железнодорожников уведомил премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра инфраструктуры Александра Кубракова о предзабастовочном состоянии. Теперь забастовка фактически начата в "итальянском формате".

При этом железнодорожники оставляют за собой право "прибегнуть к дальнейшим протестным действиям в рамках законодательства". Об этом говорится в письме, которое направил президенту Украины Владимиру Зеленскому глава профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Бубняк.

Он напомнил, что ещё 14 ноября 2019 года перед Офисом президента был проведён мирный предупредительный митинг с целью привлечь внимание общества и руководства страны к проблемам, с которыми сталкиваются украинские железные дороги. В частности, железнодорожники требовали и требуют объяснить суть проводимой реформы (в ходе которой планируются массовые сокращения) и остановить её, повысить зарплату, восстановить пенсионный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет, провести изменения в руководстве "Укрзализныци", обеспечить безопасные условия труда в соответствии с законодательством. «Укрзализныця» взяла еще один многомиллионный кредит © Facebook, Укрзалізниця

Однако по результатам состоявшихся тогда встреч не было подписано никаких документов, "которые были бы направлены на сохранение стратегической отрасли и обеспечение работы железнодорожного транспорта", указал Бубняк. По его словам, это свидетельствует о непризнании позиции профсоюза представителями ОП. Потому-то профсоюз оставляет за собой право на дальнейшие протестные действия.

К концу забастовочного дня, 12 октября, ситуацию прокомментировали в АТ "Укрзализныця". Там считают, что немногочисленные профсоюзы "пытаются оказывать давление" на руководство АТ, и делают они это будто бы "в интересах определённых бизнес-групп".

"АТ "Укрзализныця" пребывает в постоянном диалоге с профсоюзными организациями, членами которых являются около 300 тысяч железнодорожников. Тогда как отдельные профсоюзы, которые насчитывают менее 1000 работников, пытаются дестабилизировать работу железнодорожной отрасли", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также сообщается, что 12 октября "в отдельных локомотивных депо были попытки остановить движение поездов, ссылаясь на так называемую "итальянскую забстовку". В результате один пассажирский поезд отправился с двухчасовым опозданием, кроме того, в пик сезона зерновых перевозок не были отправлены в рейс "отдельные поезда с грузом аграрных компаний". Про эти случаи руководство АТ "Укрзализныця" намерено проинформировать правоохранительные органы. «Укрзализныця» пошла на уступки под угрозой забастовки © Facebook, Євген Кравцов

При этом продолжается диалог с профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины, достигнуты компромиссные решения по ряду вопросов, — "в том числе обсуждается вопрос о следующем этапе индексации заработных плат", говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре прошлого года "итальянскую забастовку" уже объявляли железнодорожники локомотивного депо Кривого Рога, требуя ремонта устаревшего подвижного состава и повышения зарплаты на 25%. Уже тогда в независимом профсоюзе говорили о том, что сложилась ситуация, которая "угрожает безопасности движения и охране труда".