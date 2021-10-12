Во вторник, 12 октября Печерский районный суд Киева рассматривал ходатайство Офиса генпрокурора об изменении меры пресечения депутату Верховной Рады Виктору Медведчуку, которого хотели отправить в СИЗО

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Медведчук находится под домашним арестом с мая этого года. Против депутата Верховной Рады были выдвинуты обвинения в госизмене, разграблении природных ресурсов в Крыму, нарушении обычаев войны.

Незаконная мера

В последний раз домашний арест Медведчуку продлевали до 31 октября, однако на прошлой неделе генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов провели брифинг, на котором выдвинули против оппозиционного политика новые обвинения в госизмене.

Михаил Погребинский: Действия Зеленского сравнимы с броском крысы, припертой к стене © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Бывший замгенпрокурора Украины, депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале указал, что подобное ходатайство не соответствует закону, так как Медведчук не нарушает условий домашнего ареста, а менять меру пресечения в такой ситуации на более строгую нельзя.

Неподъемная сумма

О незаконности действий Офиса генпрокурора заявил перед началом сегодняшнего заседания и сам Медведчук. По словам политика, его преследование носит политический характер и происходит с санкции властей и президента Владимира Зеленского лично. «Офшор 95». Что ждет Зеленского в связи с публикацией «Бумаг Пандоры» © Кадр из сериала "Слуга народа"/Квартал 95

«Власть таким образом хочет перекрыть офшорный скандал, власть хочет скрыть коррупцию в команде президента. Зеленский этим делом хочет отвлечь внимание от непосильных тарифов для населения. В стране нет мира и есть больные проблемы социального характера, которые власть пытается скрыть», — сказал Медведчук.

Он отметил, что залог в 1 млрд гривен он заплатить не сможет, так как все его счета, и счета его супруги, арестованы. Поэтому, заключил Медведчук, перед правоохранителями стоит задача отправить его за решетку.

Один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» подчеркнул, что госизмена превратилась в «дежурную статью», которую СБУ использует направо и налево по поводу и без.

«Высокий уровень. Высокий уровень отношения. Высокий уровень профессиональной оценки тех, кто руководит страной, и особенно тех, кто руководит правоохранительной системой», — сказал он.

Ход суда

В ходе самого заседания прокуратура подтвердила, что просит для Медведчука изменения меры пресечения на арест с залогом в 1 млрд гривен.

Медведчук в своем выступлении заявил, что выдвинутые против него обвинения юридически ничтожны.

Судя по обнародованной в СМИ информации, позиция обвинения изначально выглядела слабой. По новому делу Медведчуку вменялись договоренности с ЛДНР о поставках угля на территорию Украины в 2014 году. Происходило это, по версии СБУ, в сговоре с тогдашним высшим руководством страны.

«ДНР и ЛНР не были признаны в этот период террористическими организациями. И не могли быть признаны террористическими организациями. Предприятия, которые работали, которым предоставлялась социально-экономическая помощь и которые не находились в хозяйственных, предпринимательских и других отношениях с так называемыми органами исполнительной власти, платили налоги в госбюджет Украины. И это подтверждают данные фискальной службы», — заявил Медведчук в суде.

Он добавил, что эмбарго на торговлю с неподконтрольным Донбассом было введено президентом Петром Порошенко только в 2017 году.

«Никакие действия не могли быть квалифицированы, как преступные, аргумент — отсутствие запрета на законодательном и нормативном уровне, — имею в виду не только законами, но и подзаконными актами, — касательно перемещения грузов и услуг в это время между… неконтролируемой и контролируемой территориями», — рассказал Медведчук.

Одним из главных доказательств обвинения здесь были обнародованные ранее аудиозаписи, на которых якобы Медведчук обсуждает поставки угля с Порошенко.

Пока шел суд, Ренат Кузьмин опубликовал в соцсетях фрагмент экспертизы упомянутой записи. Исходя из документа, специалисты не смогли определить, является ли запись смонтированной или подлинной, так как установить это не представляется с технической точки зрения.

Также стало ясно, что данная прослушка скорее всего делалась без санкции суда, так как экспертиза была сделана по просьбе обвинения и вряд ли может быть принята в суде.

Итоги

После почти семичасового заседания судьи удалились для принятия решения. В итоге прокуратуре было отказано в ходатайстве, мера пресечения в виде домашнего ареста Медведчук была продлена до 7 декабря.

Комментируя сегодняшнее решение суда, Медведчук заявил, что еще не решил, будет ли подавать апелляцию на продление домашнего ареста.

Песков на примере Медведчука показал, что на Украине во всем доминирует русофобский подход © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Представители прокуратуры заявили в ответ, что будут опротестовывать сегодняшнее решение суда.

Так или иначе, Офису генпрокурора и СБУ удалась задача минимум — домашний арест Медведчуку был пролонгирован и теперь по новому делу продлевать эту меру пресечения можно будет еще не раз.