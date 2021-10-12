Очередное признание президента Украины Владимира Зеленского о желании пойти на второй срок объяснил Алексей Арестович – блогер, числящийся советником при Офисе президента. Арестович отметил, что легче отказаться от слова не переизбираться, чем от всех своих обещаний. Впрочем, некоторые подозревают, что Зеленский лишь хочет избежать ответственности

Куда поехать жить

Зеленский заявил, что идет на второй срок. Правда, признание он сделал в сослагательном наклонении – дескать, такое возможно при определенных условиях. Но разговоры о своем переизбрании шестой президент Украины ведет, он это признал, рассказывая о своем ребенке.

«Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я не любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать, и только от этого», — сказал глава государства.

Хотя Зеленский порассуждал и том, куда поедет жить после отставки с поста президента.

«Мы уже несколько вариантов нашли. Вопрос в том, как ускорить процесс: купить дом уже готовый и сделать там ремонт или землю и новый дом строить», — откровенничал он в программе «Светская жизнь».

Когда ведущая напомнила ему о невыполненном обещании не жить в государственной резиденции, Зеленский ответил, что в таком случае ему пришлось бы приобретать отдельное помещение для охраны.

Зеленский признался, что работал на «Квартал» уже будучи президентом © Facebook, Студия "Квартал 95" Алексей Арестович, числящийся советником главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Он порассуждал о том, почему политик отказался от своего слова не переизбираться на высший пост в государстве.

«Это пообещал кандидат в президенты, а сейчас он президент, – объяснял Арестович разницу в статусах Зеленского тогда и сейчас и рассказывал, в чем расчет. – И здесь вопрос: не выполнить одно обещание или не выполнить ряд обещаний».

«Если ты до конца одного срока не выполнил то, что задумал, то необходимо пожертвовать своих имиджем, человека, который выполняет свои обещания и пойти выполнить другие», – развил Арестович свою мысль.

В целом, его идея – это пересказ слов самого Зеленского, который еще в 2020-м заявил, что ему может и не хватить одного президентского срока, чтобы выполнить все данные перед выборами обещания.

Родная «страна-агрессор»

В начале же октября 2021-го своеобразным напоминанием о том, что Зеленскому надо думать, в каком качестве продолжать свой трудовой путь, стала петиция. Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк выступил с инициативой о запрете выступлений российских артистов как «граждан страны-агрессора» (так Верховная Рада назвала Россию). Исключение было предложено сделать только для тех, кто «публично выступил против российской агрессии».

Обращение набрало 25 тысяч подписей на соответствующем сайте, что необходимо для рассмотрения петиции главой государства. Вопрос об эстраде и российских артистов для Зеленского не отвлеченный, а имеющий практическое значение.

Время от времени СМИ напоминают, что украинский президент продолжает получать доход от бизнеса в «стране-агрессоре». Впрочем, и ранее было известно, что Зеленский связан с зарегистрированной на Кипре компанией Green Family Ltd, которой принадлежат доли в украинских фирмах «Квартал 95» и «Студия Квартал 95», а еще и в российских «Грин Филмс», «Вайсберг Пикчерс» и «Платинумфильм».

Запретить или нет: Зеленский решит судьбу российских артистов © pixabay Оксана Лазаренко – жена главы Службы безопасности Украины (СБУ), главной спецслужбы страны Ивана Баканова, который считается близким другом Зеленского.

В самом начале срока своих полномочий, в 2019-м, украинский президент еще признавался, что дружит с некоторыми российскими артистами.

«Из Comedy ребята мне звонили, когда приезжали в Одессу, [Семен] Слепаков звонил, [Александр] Ревва — он же наш, донецкий, кажется, у него даже наш паспорт», — пытался оправдаться Зеленский.

Повторение пути Порошенко

О перспективах дальнейшей карьеры Зеленскому мог напомнить скандал с офшорами. Как стало известно, украинский президент совместно со своими соратниками Борисом и Сергеем Шефирами открыл в офшорах компанию. Предприятие было записано на все того же Баканова как трастового владельца.

Резонанс из-за упрятанного в другой юрисдикции бизнеса напоминал такой же эпизод из биографии предшественника Зеленского на посту президента – Петра Порошенко. Последний тоже оказался вовлечен в политическую дискуссию со своими оппонентами из-за найденных у него офшоров.

Еще во время предвыборных дебатов обращенная к Порошенко фраза Зеленского «я – ваш приговор» стала знаменитой. До приговоров предшественнику дело пока не дошло, но во вторник, 12 октября, депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин сообщил, что генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова возбудила уголовное дело против Порошенко по обвинению в государственной измене. Причем бывший президент оказался по одному сторону с политиком Виктором Медведчуком. Обоих заподозрили в подрывной деятельности и помощи иностранной державе — России.

Порошенко тоже не поскупился на обвинения против своего преемника. По словам бывшего президента, за годы своего правления Зеленский «встал на рельсы Антимайдана».

Против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене © Стрингер

Ранее Зеленский признался, что сообщил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко сведения о россиянах, задержанных в Минске. Якобы слова украинского президента сделали невозможной поимку этих людей украинскими спецслужбами.

Выразить негодование в Киеве вышли несколько сотен человек с плакатами «Зеленский — предатель» и «Зеленского на нары». Участники акции принесли и выполненный в виде баннера «документ» — «сообщение о подозрении в совершении государственной измены». Тогда же суд в Киеве обязал Государственное бюро расследований возбудить уголовное дело против президента и его окружения из-за срыва операции по задержанию «вагнеровцев».

Впрочем, акции с броскими лозунгами – давняя традиция украинской политики. В 2020-м под стенами здания Офиса президента в Киеве прошла демонстрация, участники которой требовали от Зеленского выполнить обещания, данные им перед выборами. Никто митингующим тогда не ответил.

Что больше мотивирует Зеленского – угроза оказаться на скамье подсудимых или желание исполнить свои обещания – мнения могут быть разными. В отличие от Арестовича депутат Кузьмин уверен, что нынешний президент хочет баллотироваться на второй срок из прагматических соображений: чтобы спастись от уголовного дела «за совершенные преступления».