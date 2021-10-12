Европа подверглась двойному энергетическому удару: не только газ, но и электроэнергия существенно подорожали. И практически одновременно начали дорожать продукты питания

В пятницу, 8 октября Албания ввела режим чрезвычайного положения.

«Мы имеем дело с диктаторским ростом цен на электричество на мировом рынке. Планируем воспользоваться финансовыми или административными мерами для решения ситуации», — заявил премьер-министр Албании Эди Рама.

Он отметил, что дефицит электроэнергии продлится до середины следующего года. Но и после истечения этого срока цены на электроэнергию, по мнению Рамы, не вернутся на прежний уровень. За несколько дней до этого, 4 октября, Рама предупреждал о грядущем энергетическом кризисе. Зеленский: Энергетическая независимость Украины возможна только с российским газом © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Заработавшая после пандемии экономика и возросший спрос на энергоносители привели к скачку цен на газ до 250%, и на 80% возросла стоимость угля. В то же время цена нефти выросла с $60 за баррель в августе до $80», — рассказал он журналистам.

Албания — не исключение из правил, а скорее яркая иллюстрация охвативших Европу процессов.

Конец света по-европейски

Сентябрь этого года выдался роковым для европейской энергетики. Повышение цен на газ повлекло за собой и рост цен на электроэнергию.

В среду, 15 сентября, в Великобритании цена 1 МВт/ч на аукционах поднималась до £2,5 тыс. (около 252 тыс. руб. — Ред.) в пиковые часы. И это при средней цене в £40 (около 4 тыс. руб.- Ред.). Такие скачки были вызваны паникой, связанной с пожаром на крупной электростанции в графстве Кент. В итоге за одни сутки электричество в Великобритании подорожало до £415 (около 40,6 тыс. руб. — Ред.) за 1 МВ/ч

В Германии в тот день торги закрылись на отметке €104,77 (около 8,7 тыс. руб. — Ред.). Причина, по которой возросла цена на электроэнергию, проста: не оправдавшаяся ставка на зелёную энергетику.

В этом году из-за длительной жары и засухи генерация энергии от ветра и воды снизилась по всей Европе. В той же Германии — на четверть в первой половине года. В итоге для генерации «экологически чистой» электроэнергии стали использовать газ. Получился замкнутый круг: подорожала электроэнергия — подорожал газ — снова подорожала электроэнергия. Без драников и зраз. Будут ли на Украине перебои с картошкой © РИА Новости, Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

«Германия сама подпилила сук, как котором сидела, сделав большую ставку на ветроэнергетику и свернув атомные и угольные электростанции. Из-за слабого ветра в северной Германии немцы были вынуждены добывать электричество с помощью газа и опустошили газовые резервы. Но больше газа при этом получать они не стали. А в Норвегии одновременно с этим было плохо с водой, и все мы в Европе должны теперь готовиться к зиме с невиданными ранее ценами на электричество», — описывал 9 октября этот процесс в финском издании Åbo Underrättelser доктор технологических наук Ярл Альбек.

Ожидается, что в той же Италии в третьем квартале счета на электроэнергию вырастут на 40%. В Ирландии власти уже предупредили населения о возможных отключениях электричества.

Некоторые государства уже сделали выводы из произошедшего. Та же Великобритания ещё 6 сентября — за неделю с лишним до скачка цен на торгах — запустила законсервированную ТЭС West Burton A, из-за чего доля угля в выработке электроэнергии в стране достигла 2,3% (годом ранее этот показатель достигал 1,6%).

А вот в Германии решили поступить по-другому. 30 сентября МЧС Германии обнародовало ролик, рассказывающий, как поступать при отключении тепла и света.

Was tun bei einem #Totalausfall? Auf dem ersten landesweiten #Katastrophenschutztag geht's ums Thema #Blackout mit viel Programm, Infos und Live-Übungen. Diesen Samstag ab 10 Uhr auf dem #Münsterplatz in @BundesstadtBonn! pic.twitter.com/9M3oja2bjX — BBK (@BBK_Bund) September 30, 2021

​Немцам предложили греться при помощи свечей, заблаговременно закрыв все окна, чем изрядно повеселили пользователей соцсетей. Последние указали: при показанном в ролике способе обогрева героиня ролика рискует снять нагрузку на немецкий пенсионный фонд, а попросту — умереть из-за угарного газа.

Но помимо холода европейцев ждёт и куда более страшная напасть — голод.

Есть чего есть?

Подорожание газа и электричества ударило и по производителям удобрений. Ещё летом, 15 августа, компания CF Industries сообщила, что останавливает работу в Великобритании двух заводов, производящих удобрения. Причина — высокие цены на электроэнергию.

А в сентябре о кризисе заговорили и другие производители удобрений. Ведущая европейская химическая компания BASF SE заявила: несмотря на то, что она сама производит 80% потребляемой энергии, она не смогла полностью нивелировать влияние высоких цен на электроэнергию.

Другая компания, норвежская Yara International ASA, заявила, что из-за высоких цен на газ сократит производство аммиака на европейских заводах на 40%. Примечательно, что эта компания занимает более 20% мирового рынка товарного аммиака.

Сокращение производства удобрений привело и к нехватке углекислого газа: в той же Великобритании предприятия по производству удобрений — главные источники углекислого газа. Газ используется для оглушения животных перед забоем, а также для производства сухого льда. Последний нужен для охлаждения пищевых продуктов и продления их сроков хранения.

«Наши представители говорят, что запасы остаются на срок от 5-10 до 15 дней», — заявил 20 сентября в интервью Sky News член Британской ассоциации мясопереработчиков Ник Аллен. Россияне не ведают о своем счастье: они почти не платят за электричество - испанский журналист © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

По его словам, по истечению этого срока британцы должны были начать замечать перемены на прилавках своих магазинов. Ведь без углекислого газа мясопереработчики не смогут работать.

«Животные должны оставаться на ферме. Они вызовут у фермеров огромные проблемы с содержанием, а британская свинина и британская птица исчезнут с прилавков», — описал последствия Аллен.

В итоге в сентябре правительство Великобритании предоставило временную помощь компании CF Industries, ранее закрывшей свои заводы в Великобритании. На её долю приходилось 60% поставок CO2 в Великобритании. Кроме того, помогли и другим производителям углекислого газа. Несмотря на это производители уже предупредили британцев о росте цен на мясо к Рождеству.

Подорожает не только мясо. 12 октября издание Tripoli.land сообщило о скачке цен на украинскую кукурузу. Цены предложений по поставкам украинской кукурузы выросли до $273-275 за тонну FOB для поставки в конце октября-начале ноября из-за ограниченного предложения. Последнее вызвано задержкой сбора урожая, а также высокой стоимостью сушки кукурузы, произошедшей из-за стремительного роста цен на энергоресурсы.

Помимо Украины схожая ситуация наблюдается и в других странах Черноморского региона. В Румынии и Болгарии в том числе и из-за погодных факторов и роста цен на энергоносители уборка урожая задерживается примерно на две-три недели.

А тем временем синоптики уже напророчили всему Северному полушарию холодную зиму.

«В Арктике впервые за десять лет приостановился процесс таяния льда. В результате площадь льдов, которая в сентябре должна быть минимальной, увеличилась на 1 млн кв. км. Это аукнется зимой и неминуемо скажется на погоде во всем Северном полушарии. Арктические воздушные массы будут проникать гораздо дальше на юг, чем обычно», — цитировало 6 октября издание «Подмосковье сегодня» ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Это значит, что цены на газ снова могут взлететь, подтянув за собой цены на электроэнергию. Более того, заморозки наверняка ударят по урожаю на юге Европы.

В общем, Старый Свет, да и не только его, ожидают крайне непростые времена.