Дом-соты, гигантское яйцо и сказочный замок: самые необычные здания Украины

Кому пришло в голову построить дом из контейнеров или здание, внешне напоминающее шоколадку? Об этих и других необычных идеях украинских архитекторов вы узнаете из подборки самых нестандартных строений Украины

«Дом плачущей вдовы» в Киеве

«Пьяная» церковь, плоский дом и здание-кроссворд: самые необычные постройки Украины © РИА Новости, Сергей Старостенко / Перейти в фотобанк Сергея Аршавского, купца из Полтавы, принадлежавшего ко второй гильдии. Дом был сооружен согласно проекту архитектора Эдуарда-Фердинанда Брадмана.

На фасаде дома изображено каменное лицо женщины. В дождливую погоду из ее глаз текут слезы. Исследователи так и не смогли установить личность плачущей вдовы.

Согласно легенде, купец Товий Апштейн и его супруга Груня, которые когда-то жили в доме, души друг в друге не чаяли, но муж слег от болезни и умер. Женщина долго горевала, а после начала подолгу стоять у окна и разговаривать с темнотой. Сперва слуги подумали, что безутешная вдова не в себе, но ее преданность ритуалу заставила даже заядлых скептиков поверить, что женщина действительно общается с призраком умершего мужа.

Перед смертью Груня Апштейн завещала прикрепить ее лик к фасаду дома. Скульптор создал лицо вдовы из камня на фасаде здания. Поговаривают, что ночами под крышей можно различить едва слышный шепот влюбленной пары.

«Замок Ричарда» в Киеве

Необычное строение, напоминающее средневековый замок, находится на Андреевском спуске, который соединяет Подол и Старый город. Писатель Виктор Некрасов назвал его «Замком Ричарда Львиное сердце».

Заказчиком здания был промышленник Дмитрий Орлов. Над сооружением дома трудился известный техник-строитель Андрей Краусс. Возведено здание было в 1902-1904 годах в стиле британской готики.

После того, как строительство дома подошло к концу, владелец Орлов погиб при загадочных обстоятельствах на Дальнем Востоке. Его вдова решила продать замок.

Новый хозяин стал сдавать особняк в аренду. Однако в нем никто так и не поселился. Ходили слухи, что в стенах замка раздаются жуткие стоны, слышен вой нечисти и призраков.

Только профессору Степану Голубеву удалось разгадать тайну леденящих сердце звуков. Они исходили из дымохода, в котором находилась обычная… яичная скорлупа, резонировавшая, когда через нее проходил воздух, и издававшая ужасающие завывания.

«Шоколадный домик» в Киеве

Здание на улице Шелковичной построили в 1899 — 1901 годах. В оформлении гармонично переплелись различные архитектурные стили — барокко и готика, модерн и ренессанс.

Строительством особняка занимался архитектор Владимир Николаев. Здание было оформлено в кофейно-шоколадном цвете, а стены украшены кадуцеями — жезлами античного бога Меркурия — покровителя торговли.

Здесь, в свое время, жили знаменитые научные, общественно-политические и государственные деятели. Сегодня в доме расположился филиал Музея русского искусства.

Дом-волна в Одессе

Проект необычного здания принадлежит архитектору Николаю Матюшенко. Сооружение выполнено в стиле «бионической архитектуры». Своим внешним видом оно напоминает здания, над которыми в свое время трудился известный испанский архитектор Антонио Гауди (выходец из Испании).

По слухам, здание принадлежит одесскому олигарху Борису Кауфману.

Сказочный замок под Киевом

На расстоянии двадцати километров от Окружной дороги можно увидеть сказочный замок. Необычное сооружение является въездными воротами в киностудию Victoria Film Studios (Pro-TV) — крупнейшую на Украине.

Однако любопытным туристам внутрь попасть не удастся — удивительный замок можно пофотографировать только снаружи.

Здание музея «Пысанка» в Коломые

В Коломые находится уникальное архитектурное сооружение в форме огромного расписанного пасхального яйца.

Здание — «визитная карточка» чудесного города Ивано-Франковской области, достигает в высоту четырнадцати метров. Диаметр яйца составляет десять метров.

Здание возведено из стекла различных цветов общей площадью 600 квадратных метров.

«Дом-соты» в Киеве

Самый длинный жилой комплекс Киева возвели в начале 90-х на столичных Теремках на улице Академика Заболотного.

С высоты птичьего полета дом напоминает пчелиные соты. Состоит из 61 дома разной высоты — от 12 до 21 этажа. Расстояние между первым и последним домом составляет 850 метров, а общая длина комплекса — более 2 километров.

Всего в комплексе — около четырех тысяч квартир.

Дом «Барселона» в Днепре

В Днепре расположена частная вилла «Барселона». Дом спроектирован по мотивам работ уже упоминавшегося испанского архитектора Антонио Гауди, чья необычная архитектура в стиле модерн является украшением Барселоны.

Здание украинский архитектор Михаил Хохлов спроектировал в 2008 году. Строительство дома общей площадью 750 квадратных метров продолжалось около четырех лет.

Дом из контейнеров в Харькове

Архитекторами харьковского дома из контейнеров выступили Сергей Борисенко и Олег Дроздов. Свой проект они назвали Antipatio.

Строительство дома началось в 2003 году и закончилось через год. Для строительства были использованы три морских контейнера.

Двухэтажный дом общей площадью 180 квадратов построен на холме — жильцам открывается отличная панорама на 10-15 километров.