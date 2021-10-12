В понедельник, 11 октября, состоялся видеоразговор канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого Меркель и Макрон позвонили президенту России Владимиру Путину

Интернет-представительство Зеленского опубликовало новость о звонке Меркель и Макрона в 19:08 по Киеву и Москве.

«Были обсуждены дальнейшие шаги с целью мирного урегулирования в Донбассе, а также подготовка к проведению очередного саммита "Нормандской четверки", — передала пресс-служба Зеленского содержание разговора политиков.

Кроме того, Меркель, Макрон и Зеленский обсудили договоренности, которые могли бы рассмотреть на саммите. «Новое руководство криптоколонии». Что на Украине сказали про статью Медведева © РИА Новости, Юлия Зырянова / Перейти в фотобанк

«Участники встречи отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и согласились с необходимостью детального обсуждения состояния их выполнения во время следующего саммита "Нормандской четверки". Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон пообещали затронуть эти вопросы во время своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным», — завершалось сообщение о видеоконференции глав трех государств.

Спустя 52 минуты — в 20:00 — на сайте Кремля появилось сообщение о телефонном разговоре Меркель и Макрона с Путиным.

Во время разговора лидеры обсудили пробуксовку разрешения конфликта в Донбассе и отметили важность и безальтернативность реализации Минских соглашений 2015 года. Подчеркнули лидеры и заинтересованность в координации усилий России, Германии и Франции в «нормандском формате».

«Президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих "нормандских" саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)», — указывалось на сайте Кремля.

Примечательно: лидеры государств поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работы по линии «нормандской четверки». Более того, в сообщении указывалось, что главы МИД будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. А вот то, что касается саммита с участием глав государств, то здесь «условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации в случае целесообразности».

Иными словами, острого желания встречаться у лидеров государств нет. Более того, примечательна последняя фраза в сообщении о разговоре Меркель и Макрона с Путиным.

«В ходе разговора были затронуты некоторые другие международные вопросы, в том числе касающиеся борьбы с терроризмом на Африканском континенте», — гласит она.

Собственно, в этом сообщении можно разглядеть намек на истинную причину того, почему лидеры Германии и Франции внезапно решили поговорить со своим российским коллегой, перед этим переговорив с главой Украины. Медведев послал сигнал Украине и США © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Очень хромые утки

В последнее время Франция испытывает серьезные проблемы в Африке. Франсафрика — система неформальной опеки Франции над своими бывшими колониями — все чаще «сбоит». Африканские государства все более тяготятся опекой бывшей метрополии. И все чаще обращаются за помощью к альтернативным центрам силы в мире. В том числе и к России.

Так, 25 сентября на брифинге в ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что власти Мали обратились к российской частной военной компании за помощью для борьбы с террористами.

«Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной — это легитимное правительство, которое всеми признается как легитимная и переходная структура — и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов», — отметил Лавров.

Причина, по которой руководство Мали пошло на этот шаг, — сокращение воинского контингента Франции на севере страны: ранее Франция пригрозила вывести своих военных, если в Мали появятся российские специалисты. При этом Лавров рассказал и о том, как другие страны мира отреагировали на российскую помощь Мали.

«Как мне сказал [глава европейской дипломатии] Жозеп Боррель, вы лучше вообще в Африке не работайте, потому что Африка — это наше место. Вот прямо так и сказал», — вспомнил российский министр.

В то же время, по мнению Лаврова, было бы лучше синхронизировать действия Евросоюз и России в том, что касается борьбы с терроризмом.

«Не только в Мали, но и в целом в Сахаро-Сахельском регионе», — подчеркнул Лавров. Борис Межуев: Коллективный Запад держится за счет Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

«А говорить "я здесь первый, поэтому вы отсюда уходите" — во-первых, это оскорбительно для правительства Бамако, которое пригласило внешних партнеров. Во-вторых, так разговаривать вообще ни с кем нельзя», — возмутился Лавров.

При этом громче всех из стран ЕС негодовала Франция. Так, 24 сентября МИД Франции распространил сообщение о том, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан «предупредил своего российского коллегу о серьезных последствиях вмешательства группы "Вагнер" в дела этой (Мали. — Ред.) страны».

Франция испытывает проблемы не только в Мали. В государствах центральной и западной Африки все громче звучит антифранцузская риторика. Эти страны желают избавиться от французской «опеки». А в некоторых из них всерьез взялись за расследование резонансных преступлений, к которым может быть причастна Франция.

Так, 11 октября в столице Буркина-Фасо — городе Уагадугу — открылся один из самых ожидаемых в этой стране процессов — процесс по делу об убийстве в 1987 году «Африканского Че Гевары» — бывшего президента Буркина-Фасо Тома Санкары. Ключевой фигурант дела — бывший друг и тот, кто взял власть после свержения Санкары — экс-президент Блэз Компаоре — прибыть на процесс отказался. Сегодня он скрывается в Кот-д'Ивуаре.

В 1987 году Компаоре свергал Санкара, заявив, что его друг ставит под угрозу отношения Буркина-Фасо с Францией (бывшей метрополией. — Ред.) и Кот-д'Ивуаром. Власть Компаоре свергли лишь в 2014 году.

Перед судом предстал лишь генерал Жильбер Дьендере — правая рука Компаоре, которого называют вероятным организатором убийства Санкары. И кто знает, что расскажет Дьендере.

В общем, сегодня у Франции в Африке весьма сложные времена.

Что касается Германии, то у нее другая беда — Албания. В условиях, когда Меркель стала «хромой уткой», а ее преемники не обладают и толикой того влияния, которым обладала «мутти» («мамочка» — такое прозвище заслужила Меркель в немецкой политике), Тирана и Приштина снова вспомнили об албанском единстве.

В конце сентября 2021 года в интервью «Аль-Джазире» премьер-министр непризнанной Косовской Республики Альбин Курти заявил о возможности проведения референдума об объединении Косова и Албании.

«Мы провозгласили независимость для того, чтобы дистанцироваться от Сербии, а не от Албании <…> Граждане Косово и Албании живут в двух странах, но это не два народа. Продвижение нашей связи, близости, интеграция и сотрудничество Косово и Албании — это то, что я хочу укрепить», — заявил Курти, напомнив, что является и албанским гражданином. Уже не фантастика. Сценарии возможной войны между Россией и Украиной © flickr.com, Вадим Ковальов

После, в начале октября, премьер-министр Албании Эди Рама заявил о желании союза с Косово.

«Конечно, мы хотим присоединиться к ним, но в рамках всего пути присоединения к ЕС», — цитировало его 6 октября испанское издание El Pais.

Примечательно, что в 2018 году тот же Рама анонсировал «единую стратегию объединения албанцев к 2025 году». Тогда это вызвало гневный окрик Берлина, опасавшегося нового витка нестабильности на Балканах. И об объединении Косово и Албании говорить перестали.

Но времена поменялись. 11 октября в интервью немецким СМИ Рама честно и без обиняков заявил: Европа уже не та.

«В прошлом мы были бы разочарованы [скоростью интеграции Албании в ЕС], но мы уже поняли, что Европа не в лучшей форме и понимаем это, поэтому просто продолжаем свою работу», — отметил он, рассказывая о пути его страны в Евросоюз.

Между тем планы референдума об объединении Косово и Албании уже встревожили Москву. Ну а Германия пока молчит. Да и вряд ли ее позиция что-то изменит в настроениях Тираны и Приштины. Там знают: Берлин уже не тот. Как и Брюссель.

Но не только Балканы и Африка беспокоят Меркель и Макрона.

ЕС не нужен

«Скрипач не нужен, родной», — говорили дяде Вове в советском фантастическом фильме «Кин-дза-дза!» инопланетяне Уэф и Би.

Сегодня таким скрипачом в том, что касается Украины, стал и Евросоюз. Показательна статья зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, опубликованная изданием «КоммерсантЪ» 11 октября.

В ней Медведев писал о несамостоятельности Украины. Он сравнивал отношения Украины и Запада с отношениями СССР со странами соцлагеря.

«На Украине же зависимость полная — от денежных вливаний в их экономику (подачки со стороны США и ЕС) до прямого руководства украинскими спецслужбами (со стороны их американских патронов). Но если СССР были нужны добрые отношения со странами социалистического лагеря и Варшавского договора (в том числе и для совместного «построения социализма»), то США ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией, тотального сдерживания нашей страны и создания того, что было метко названо "Анти-Россией"», — указывал он.

В этом отрывке бросается в глаза то, что именно США по сути названы главным «хозяином» Украины. ЕС же выступает скорее в роли финансового донора.

«Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (в том числе потенциально военного) с нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном», — писал Медведев.

Именно в тот же день, когда в Россию прилетела замгоссекретаря США Виктория Нуланд, была опубликована статья Медведева. Очевидно, это не случайное совпадение.

В этой ситуации неудивительно, что лидеры Германии и Франции почувствовали, что выпадают из процесса урегулирования ситуации не только в таких регионах, как Африка и Балканы, но уже и на Украине.