Тридцать лет как нет с нами Аркадия Натановича Стругацкого — писателя, который во многом определил настроения и ожидания нескольких поколений читателей. Конечно, в тандеме с братом — Борисом Натановичем

Время летит быстро. Кажется, только вчера мы обменивались самиздатовскими томами братьев Стругацких и записывались в очередь в библиотеке, чтобы прочитать издания официальные.

Так вышло, что автор этих строк рос в городе при научном центре и мог в связи с этим обстоятельством наблюдать жизнь людей науки. Конечно, это субъективное впечатление, но, как теперь кажется, их жизненный настрой во многом совпадал с настроем персонажей повести «Понедельник начинается в субботу». И не только.

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По его словам, которые приводит официальный сайт АБС, «писатель "Братья Стругацкие" никакой не фантаст, а самый что ни на есть реалист и притом гениальный писатель, входящий в десятку крупнейших мировых художников ХХ века…».

Вернемся к жизненному настрою героев книг АБС. Его можно определить так: оптимизм и осмысленная работа ради людей, ради нашего общего светлого (как же иначе?) будущего. Аркадий Натанович, отвечая на вопросы читателей, считают ли они с братом сами себя «Прогрессорами», ответил так: «Прогрессором в том понимании этого слова, которое придаем ему мы, обязан быть каждый писатель. И не только писатель. Любой школьный учитель, если учит добру, понятиям чести и справедливости, — своего рода Прогрессор».

И добавил: «Хотя, конечно, встречаются и "Регрессоры"»…

Кто мог тогда предвидеть, что будущее окажется не таким уж и светлым, а будет именно таким, каким является наше настоящее? Да те же братья Стругацкие… Относительно нынешнего нашего «регрессивного» духовного состояния есть на страницах их книг немало предостережений. Вот, например, «Хищные вещи века» (повесть написана в 1964 году, опубликована в 1965-м). Описывается внешне сверхблагополучное буржуазное общество, сохранившееся — речь идет о будущем XXI веке — в отдельных странах.

Стругацкие живы. А мы?

Чтобы расшевелить обывателей, «интели» совершают террористические акты, но это ни к чему не приводит. В то же время обывателю предлагается преодолевать серость будней при помощи сильнейших наркотических иллюзий («слег»). В повести нет победного финала, исход борьбы за «очеловечивание» человека в обществе потребления не предрешен. А эпиграфом к этой книге Стругацкие выбрали слова Сент-Экзюпери: «Есть лишь одна проблема — одна-единственная в мире — вернуть людям духовное содержание, духовные заботы…».

Тогда, в недавнем еще прошлом, в такой «темный вариант» нашего будущего, — будущего, лишенного духовного содержания, не верилось. Однако будущее наступило. Мы XXI веке. Оглянемся вокруг…

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Но… все еще может измениться, если захотим и сумеем изменимся мы. И как знать, возможно, цель главного героя книг Стругацких, «человека ответственного», снова станет для нас общим руководством к действию.

P.S. И еще о будущем, ставшем уже нашим настоящим. Архив братьев Стругацких (рукописи почти всех написанных ими произведений, письма и рисунки) в 2015 году находился в Донецке, где с ним работала исследовательница творчества писателей Светлана Бондаренко. Как сообщали украинские СМИ, архив в обстановке секретности был возвращен в Россию в связи с начавшимися в Донбассе боевыми действиями. В Киеве вывоз архива назвали «незаконным». В Минкультуры Украины считают, что был нарушен порядок вывоза культурных ценностей за пределы страны.