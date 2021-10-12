Высший антикоррупционный суд избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в рамках уголовного дела за разбазаривание земли: подозреваемому назначили залог в размере 30 млн грн, отклонив ходатайство прокуратуры, которая просила об аресте с альтернативой в виде залога в 120 млн грн.

Избрание меры пресечения Труханову и перспективы его дела

Труханову запретили общаться с другими подозреваемыми, которые проходят по этому делу, а также обязали сдать загранпаспорта. При этом поехать заграницу в рамках служебной командировки он сможет с разрешения следователей.

По закону дать залог ему необходимо в течение 5 дней, в противном случае придется отправиться в СИЗО. Сам градоначальник надеялся на другой исход судебного заседания и намерен обжаловать вердикт в апелляции.

«Мы будем подавать апелляцию, потому что я, как уже и говорил, надеялся на решение суда, которое в полном объеме не удовлетворит ходатайство прокуратуры и ко мне не будет применена никакая мера пресечения… Таких денег у мэра Одессы нет. Бизнесмены знакомые есть, а партнеров нет. В данном случае, может, и к сожалению. Поэтому будем искать деньги», — прокомментировал решение суда Труханов. Мэр Одессы Труханов обвинил в своем преследовании «остатки команды афериста Саакашвили» © Facebook, Геннадий Труханов / Facebook, Геннадий Труханов / Перейти в фотобанк

Мэру вменяют расхищение коммунального имущества. Вместе с ним в деле фигурирует достаточно внушительное количество местных чиновников: начальник управления коммунальной собственности мэрии Одессы Алексей Спектор, начальник юридического управления мэрии Инна Поповская и депутат горсовета от партии «Доверяй» Василий Шкрябай, бывший прокурор Одесской области Олег Жученко. Кроме того, подозреваемым является и экс-покровитель Труханова — влиятельный местный бизнесмен Владимир Галантерник.

По мнению правоохранителей, подозреваемые провели многочисленные махинации с земельными участками, что привело к ущербу в размере 533 миллионов гривен, но эта сумма еще не окончательная. Речь идет о периоде 2016-2019 гг., когда городская власть передала под частную застройку 15,9 гектаров земли и растратила в их пользу около 131 миллион гривен бюджетных средств.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, подписавшая подозрение, назвала дело важным и «показательным» как для Одессы, так и для всей страны, уверяя, что оно дойдет до обвинительного приговора.

Впрочем, не так оптимистично, как глава Офиса генпрокурора на ситуацию смотрят юристы. Так, авторитетный адвокат Ольга Просянюк после ознакомления с подозрением констатировала, что схожее дело можно «сшить» в отношении любого мэра Украины.

«В процессе наблюдается отсутствие каких-либо доказательств… Суть подозрения сводится к тому, что есть некая преступная организация, в которую входят сотрудники Одесского городского совета. Они выполняют свои должностные инструкции, проводят заседания, выносят решения, реализовывают их. И это, по версии стороны обвинения, является преступлением. Безусловно, в процессе рассмотрения этих дел, суд разберется в несостоятельности обвинений и в том, что земля (которая, по доводам прокурора, выбыла из коммунальной собственности) никуда не девалась, за нее платятся арендные платежи, и во всех остальных необоснованных обвинениях», — полагает Просянюк. В Одессе началось: команда Зеленского зачищает Украину от сильных мэров © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

От конфликта к сотрудничеству: отношения одесского мэра с Зе-командой

Политическая конфигурация в Одессе, как и взаимоотношения между центром и регионами претерпевают серьезные изменения. Исходя из последних тенденций, очевидно, что Зе-команда переходит к новому витку конфликта с местными элитами. Причина тому — стремление центра замкнуть основные финансовые потоки на себя и не делиться с теми, кто проявляет хоть минимальную самостоятельность.

Но не везде для реализации цели есть подходящие условия, ведь местные выборы 2020 года «Слуги» во многих городах и областях проиграли. Поэтому для принуждения местных властей к покорности намереваются действовать по следующей схеме: уголовные дела и давление правоохранительных органов с параллельной кампанией в СМИ из журналистских расследований о коррупции, которая, в общем, процветает в стране на всех уровнях.

Отношения Труханова с Зеленским и его окружением были отнюдь не безоблачны. В президентскую кампанию 2019-го городской голова открыто поддерживал Петра Порошенко и до весны прошлого года он периодически выступал в качестве оппонента «Слуг». Но затем через бизнесменов Кауфмана и Грановского он нашел общий язык с Зеленским и одним из его заместителей Кириллом Тимошенко — куратором «Большого строительства». Одесский мэр оказывал Банковой неоценимые услуги по распилу бюджета на этой громкой пиар-программе президента. Связанные с градоначальником и его людьми компании — «Ростдорстрой», «РДС-Полтава», «Автомагистраль-Юг» входили в печально известный дорожный картель, через который из бюджета исчезали миллиарды гривен, выделенные на строительство и реконструкцию дорожного полотна страны.

Зе-команда поддержала кандидатуру Труханова на выборах и вместе с ним активно боролась с «Оппозиционной платформой — за жизнь». Кауфман стал новым покровителем мэра после ссоры с Галантерником. В итоге поствыборный раздел власти вылился в создание коалиций в городском и областном совете между пропрезидентской партией «Слуга народа» и промэрской «Доверяй делам», а в качестве третьей стороны к ним присоединилась «Европейская солидарность». Данный альянс подкреплялся назначением «Слуг» председателем облсовета и секретарем городского совета. «Как на спектакле»: Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Труханову © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

Впрочем, как оказалось, длительную проверку временем этот союз не выдержал. Еще в начале года начали нарастать противоречия между Кауфманом-Грановским и Трухановым, ибо последнего раздражали чрезмерные аппетиты бизнесменов и их желание все решать в обход него. Затем, по одной из версий, как кураторы Одессы, так и мэр попали в немилость к ключевому персонажу в окружении Зеленского — Андрею Ермаку. Поэтому в Киеве решили провести смену местной вертикали: новым теневым контролером от ОП выбрали одесского банкира и депутата горсовета от «Слуг» Вадима Мороховского, а Труханова собираются принудить к добровольной отставке.

По другой версии, ухода действующего мэра требуют американцы, которые привязывают его к организованной преступности. Они хотят видеть во главе стратегического города фигуру с незапятнанной репутацией. Сейчас секретарем Одесского горсовета является представитель партии «Слуга народа» Игорь Коваль — ректор Одесского национального университета имени Мечникова. Интересно, что он имеет немалые связи с Западом. Коваль проходил научную стажировку в колледже Гаучера (г. Балтимор, США, 1989) и читал там курс лекций (1991). В качестве Фулбрайтовского стипендиата проводил научные исследования и читал лекции в университете Джонса Хопкинса. В 1994 и 2001 г. стажировался также в Кеннановском университете углубленного изучения России. Поэтому версия о западных партнерах как инициаторах перетряхивания кадров тоже не лишена права на жизнь.

Инициирует ли ОП отстранение Труханова?

Вчерашний приговор суда оставил ситуацию с властью в городе в подвисшем состоянии: Труханов остается при исполнении своих обязанностей, а залог он, несомненно, соберет. Но вот не пересмотрят ли вердикт в апелляции в сторону ужесточения? У «Слуг» не хватит сил для того, чтобы инициировать отстранение градоначальника ввиду малочисленности их фракции в горсовете.

Впрочем, по мнению главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачева, Банковой на самом деле это не особо нужно. Свою позицию он аргументирует тем, что дело заведено с подачи НАБУ, которое подчинено Вашингтону.

«На самом деле отставка Труханова Зеленскому и Офису президента вообще не выгодна. По простой причине: заменить Труханова некем. Если уходит Труханов, мэром скорее всего становится кто-то, аффилированный с ОПЗЖ. Не то чтобы с ними нельзя было договориться, но не факт, что эти условия будут столь же выгодными, как и договорённости с Трухановым. Да, какое-то время рулить городом будет секретарь горсовета Коваль, а он «Слуга». Но его возможности будут сильно ограничены — если Труханов вообще не сговорится с теми же ОПЗЖ и не снимет его с поста на голосах «Доверяй делам», ОПЗЖ и «Евросолидарность». Но даже и в этом случае, ну сколько он прорулит в статусе и.о.? Год? А потом что?», — рассуждает Ткачев.

На его взгляд, если бы мэра хотели посадить, то последовал бы обвинительный приговор по делу «Краяна». В рамках данного уголовного производства градоначальнику вменяли в вину схожие моменты. В итоге Труханова оправдали, но Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда вернула его на новое рассмотрение.

Учитывая, что НАБУ за все время своей деятельности не смогла посадить ни одного топ-чиновника, проходившего по делам о коррупционных злоупотреблениях, позиции Труханова выглядят не так плохо, как могло бы показаться. С Офисом президента, учитывая способности тонко чувствовать политическую конъюнктуру он, вероятнее всего, договорится. Если в дело не вмешаются неожиданные факторы, которые порой имеют место в украинской политике, конфигурация власти в Одессе пока останется прежней. Однако в целом перспективы ее передела отбрасывать преждевременно.