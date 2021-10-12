В Киеве заявили о планах занять место России в поставках энергоносителей в Европу, имея в виду водород. Однако пока что ни один проект по производству водорода на Украине не перешёл в стадию реализации

Шмыгаль обещает украинский водородный проект на 100 МВт

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на Украине уже заключен первый контракт на строительство завода по производству водорода с использованием возобновляемых источников энергии, который будет иметь мощность 100 МВт.

Об этом он сказал 7 октября в ходе Киевского международного экономического форума. «Что касается производства водорода на Украине. Не много стран имеют возможность для массового производства водорода. У Украины есть эти возможности, и она включена как полноценный партнёр в соглашение между европейскими странами. На Украине уже есть первые шаги, уже бизнес отреагировал, и уже есть первый контракт на производство водорода 100 МВт. То есть такой проект уже строится, и мы об этом знаем», — сказал Шмыгаль. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

В то же время премьер Украины не сообщил никаких подробностей, подчеркнув лишь, что производство водорода будет государственной стратегией — наряду с развитием альтернативных источников энергии. Однако ранее украинские СМИ сообщали, что львовская компания «Эко-Оптима», которая входит в группу энергетических компаний «Захиднадрасервис», вынашивает планы строительства завода по производству «зелёного» водорода — как раз мощностью всего в 100 мегаватт.

«Мы подали наш проект на международный тендер фонда H2 Global для получения финансирования. Результат ожидается в первом квартале 2022 года. Если выиграем, то сразу начнем строительство», — заявил в начале августа немецкому правительственному информагентству Deutsche Welle (DW) заместитель директора «Эко-Оптима» Степан Козицкий, родной брат губернатора Львовщины Максима Козицкого. С того времени ни с украинской, ни с немецкой стороны никаких подтверждений о начале реализации проекта не поступало.

При этом различные украинские государственные компании регулярно заявляют о подписании соглашений с западными партнёрами относительно водородных проектов. К примеру, 23 июля 2021 года Европейский банк реконструкции и развития и компания «Оператор ГТС Украины» договорились о сотрудничестве в продвижении разработки и использовании низкоуглеродного водорода на Украине. А 22 августа НАК «Нафтогаз Украины» и немецкий газовый трейдер RWE Supply&Trading подписали меморандум о сотрудничестве в сфере водородной энергетики. Как отмечал глава НАК Юрий Витренко, документ охватывает вопросы производства «зелёного» водорода, его экспорта на европейский рынок, в том числе с использованием судов, предназначенных для транспортировки аммиака. Однако с тех пор никакой информации об этих проектах не было. Зеленая энергетика. Пока Украина собирается, в Испании пустили поезда на водородной тяге

В ходе упомянутого выступления на Киевском международном экономическом форуме Денис Шмыгаль также заявил, что Украина подписала все необходимые соглашения для Green Deal (инициатива Европейской комиссии с целью сделать Европу углеродно нейтральной к 2050 году — прим.) В частности, по Парижскому соглашению Киев взял на себя цель сократить выбросы углерода на 65% по сравнению с 1990 годом. «Украина нуждается для этого в значительных инвестициях. По нашим подсчетам — это 10 миллиардов долларов ежегодно в течение 10 лет», — сказал тогда премьер. Судя по всему, именно попытка получить деньги от европейских структур и является главным поводом для подобных заявлений главы украинского правительства.

Напомню, в конце сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассматривает развитие водородной энергетики как политический проект и инструмент евроинтеграции страны. «Например, Украина в отношениях с Германией может занять то место, которое сейчас занимает Россия, когда речь идет о поставках газа. И мы ни в коем случае не должны рассматривать водород как только экономический проект. Водородная энергетика, поставка водорода к потребителям в странах ЕС — это большой политический проект, и на самом деле очень серьёзный инструмент европейской интеграции Украины, потому что он способен связать в неразрывный узел экономики Украины и стран ЕС», — пояснил Кулеба.

В России прошло первое заседание группы по развитию водородной экономики

В начале октября вице-премьер РФ Александр Новак провёл первое заседание межведомственной рабочей группы по развитию в России водородной энергетики. В его рамках были рассмотрены вопросы экономики водородной энергетики, перспективы пилотных проектов и международного сотрудничества, возможные меры государственной поддержки. В обсуждениях приняли участие специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, помощник президента России Максим Орешкин, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, а также представители государственных структур и компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

«Водород в настоящее время рассматривается как одно из средств декарбонизации мировой экономики, особенно с учётом сценария с достижением углеродной нейтральности в 2050 году. В свете мирового энергетического перехода большое внимание сейчас уделяется низкоуглеродным источникам энергии. И здесь водород может не только занять достойное место, но и при соблюдении ряда условий стать точкой роста для экономики России. Одна из задач российских компаний в связи с этим — обеспечить ускоренный выход на формирующийся рынок водородных энергоносителей», — подчеркнул Александр Новак в ходе заседания. По словам вице-премьера РФ, в зависимости от темпов декарбонизации мировой экономики и роста спроса на водород на международном рынке потенциальные объёмы экспорта водорода из России могут составить до 200 тысяч тонн в 2024 году, 2-12 млн. тонн в 2035 году и 15-50 млн. тонн в 2050 году. Европейская двойственность. Игорь Юшков о новых антироссийских инициативах Брюсселя в сфере энергетики © РИА Новости, Нина Зотина

Многие компании отрасли ТЭК, как электроэнергетические, так и нефтегазовые, уже активно прорабатывают собственные инициативы и проекты по производству водорода и разработке соответствующих технологий. «Необходимо работать вместе, чтобы достичь тех целей, которые нам помогут двигаться в сторону безуглеродной энергетики и быть конкурентоспособными на мировых рынках, иметь новые точки роста для нашей экономики», — добавил Новак.

Как известно, в августе 2021 года была утверждена Концепция развития водородной энергетики в России. Первый её этап рассчитан на ближайшие 3,5 года. Он предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке.

В настоящее время водород в РФ используется в традиционных отраслях — промышленности, нефтепереработке, производстве удобрений. При этом его использование также может стать актуальным и в сфере транспорта, энергетики, ЖКХ, где потенциал роста спроса на это топливо варьируется от 15 до 30% в год до 2050 года, отмечено на заседании рабочей группы. В ходе следующих заседаний планируется рассмотреть Комплексную программу развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики в России, которая определит перечень приоритетных пилотных проектов и реестр перспективных технологий в области водородной энергетики.

При этом правительство России 6 октября утвердило перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, где в разделе «Технологический рывок» указаны две инициативы, связанные с водородом: «Чистая энергетика» (водород и возобновляемые источники энергии) и «Электромобиль и водородный автомобиль».

Греция хочет превратить угольный регион в центр по производству «зелёного» водорода

Греция рассчитывает превратить регион Западная Македония в центр по производству «зелёного» водорода. Проект «Белый дракон» разрабатывают газовые, нефтяные и строительные компании совместно с научно-исследовательскими институтами Греции и иностранными партнёрами. Для производства «зелёного» водорода планируют использовать фотоэлектрические станции общей мощностью 1,5 ГВт, которые намерены установить в Западной Македонии, которая в настоящее время является центром добычи бурого угля и ТЭС на этом топливе. «Промывка мозгов». Американский профессор о «зеленой» экономике

«Белый дракон» стремится получить финансирование от Европейского Союза в качестве проекта, представляющего общеевропейский интерес (IPCEI) в рамках программы Hydrogen Europe, которая поощряет региональные корпоративные альянсы для масштабных проектов с использованием водородных технологий. Этот проект координируется Государственной газовой корпорацией Греции (DEPA) с участием крупных национальных предприятий, таких как оператор газовых сетей DESFA, Hellenic Petroleum, Motor Oil, Mytilineos, Cynergy, TERNA, а также исследовательских фондов Dimokritos и ЕКЕТА. Кроме того, в проект вовлечена американская компания Advent Technologies Holdings.

Греки уверены, что «Белый дракон» является одним из лучших кандидатов на европейское финансирование, поскольку отвечает всем требованиям Брюсселя. Проект по производству «зелёного» водорода посредством электролиза с использованием энергии фотоэлектрических систем предполагает использование существующей высоковольтной инфраструктуры Западной Македонии мощностью до 6 гигаватт, которая соединяет регион с остальной частью страны, а также с Албанией, Северной Македонией и Болгарией. Инвестиции в него оцениваются в более чем 2 миллиарда евро, но могут достигнуть и 4 миллиардов евро, — в зависимости от планируемых к строительству фотоэлектрических парков.

Проект предусматривает строительство электролизного производства водорода мощностью 3,875 гигаватт до 2028 года. Ожидается, что предприятие будет производить 16 тысяч тонн «зелёного» водорода в год, и поддерживать процесс декарбонизации в Западной Македонии. Планируется, что газ будет храниться в резервуарах и поставляться местным предприятиям, а часть его будет транспортироваться через Албанию в Италию посредством Трансадриатического трубопровода (TAP). Поставки водорода также будут осуществляться трём греческим нефтеперерабатывающим заводам (в Коринфе, Аспропиргосе и Салониках), компании Hellenic Fertilizers and Chemicals (ELFE), а также для заправки автобусов на водородной тяге в Аттике и Салониках.