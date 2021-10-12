Запад может подтолкнуть Украину к войне с Россией, но война продлится недолго, поскольку сам Запад не решится на открытое противостояние с ядерной державой и не поддержит Украину, считают писатели-фантасты

Власти Украины продолжают говорить о возможной полномасштабной войне с Россией. В сентябре президент Владимир Зеленский отмечал, что война между странами «может быть».

«Потенциал в этой теме есть. <…> Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией», — сказал Зеленский.

В свою очередь главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный писал в Facebook, что победой Киева в противостоянии с Россией станет вступление Украины в ЕС и НАТО. Москва не хочет, а Киев готовится. Какой будет война между Украиной и Россией

Издание Украина.ру уже обсуждало возможные боевые действия между Украиной и Россией с политическими экспертами. Теперь настала очередь высказаться писателям-фантастам. И это неслучайно: еще десять лет назад война России с Украиной казалась фантастикой, а ныне ситуация радикально изменилась.

«Россия ждёт, когда плод созреет»

Широкомасштабные военные действия вполне возможны, но только в одном случае: если Украина, подталкиваемая своими кураторами с Запада, предпримет массированное вторжение на территорию Луганской и Донецкой республик, и начнется гуманитарная катастрофа, уничтожение мирных жителей, разрушение населенных пунктов, инфраструктуры и т. д. В этом случае, Россия, безусловно, вмешается, уверен писатель-фантаст Сергей Волков.

При этом есть важный момент: сейчас вооруженные силы Украины отличаются от того, какими были в 2014 году — они накопили опыт, получили вооружение от Запада.

«Конечно, для маневренных современных боевых действий у ВСУ нет средств, но у них есть все возможности для ведения некой «полусредневековой войны», когда большие массы пехоты будут заходить в населенные пункты и устраивать там зачистки под прикрытием ствольной артиллерии и РСЗО», — заявил Волков.

Если Украину все-таки подтолкнут к этой войне, заставят в нее влезть и решать проблему Донецкой и Луганской республик вооруженным путем, ВСУ будут действовать именно так, прогнозирует писатель.

«Я думаю, что народная милиция и армейские корпуса Донецкой и Луганской республик на большинстве участков смогут отразить вторжение ВСУ, но где-то, видимо, украинские силы прорвутся, просто потому, что их банально намного, в несколько раз, больше.

Как только начнутся потери среди мирного населения, как только начнутся бои в жилой застройки, России, конечно, придется вмешаться в войну», — сказал Волков. Писатель-фантаст Волков о результатах войны между Россией и Украиной © Facebook, Тамара Антипина

При этом он считает, что Россия не будет захватывать территорию Украины, поскольку ждет, «когда плод созреет: цинично немножко звучит, но это правда — когда плод созреет и упадет в давно вытянутую руку».

«За что воевать украинцам? Непонятно»

Будет ли война — зависит от хозяев Украины, считает писатель-фантаст Александр Гриценко. Если хозяева решат, что на фоне развала страны и краха политической элиты нужно спеть лебединую песню и громко хлопнуть дверью, то война может быть.

«Естественно, конфликт начнется в ЛНР и ДНР. Однако Россия может вступить в открытый конфликт, а может поступить иначе. По Второй Чеченской кампании мы помним, что бывает так: служил себе военнослужащий в российской армии, а потом вдруг уволился и пошел добровольцем в зону боевых действий», — рассказал Гриценко, добавив, что все будет зависеть от России: захочет ли она вступить в войну открыто.

В то же время, если Россия вступит в открытую войну, то она будет недолгой.

«И не все солдаты ВСУ будут сражаться непримиримо. Потому что нет смысла. Им не грозит физическое уничтожение или порабощение, как, например, в Великой Отечественной войне. Я даже не думаю, что кто-то будет присоединять полностью Украину, скорее всего, поменяется политический строй, и, возможно, на месте Украины возникнет конфедерация.

И еще, майдан устраивали, чтобы жить лучше, и чтобы коррупции не было, но спустя столько лет все стало только хуже. Значит, идеи за которую можно умирать, тоже нет. За что тогда воевать украинцам? Непонятно», — заявил писатель. Александр Гриценко: Война между Россией и Украиной может завершиться ядерной зимой © vk.com, Александр Гриценко

«Похода на Киев не будет»

Война между Россией и Украиной в том виде, под каким она ныне представляется в обществе, по образу и подобию «принуждения к миру» Грузии 08.08.08 — крайне маловероятна, считает луганский писатель-фантаст Глеб Бобров.

По его словам, Москва за минувшие семь лет прилагает максимум усилий, чтобы избежать этого крайнего сценария «и не дать киевским марионеткам спустить курок».

«Единственным условием подобного вмешательства могло бы стать разве только широкомасштабное наступление ВСУ и штурм столиц Донбасса. Россия, в свою очередь, неоднократно и словом, и делом давала понять, что это будет концом украинской государственности — она категорически не позволит реализовать хорватский сценарий и силовым путем ликвидировать наши республики.

Уверен, что в Киеве понимают все последствия своей гипотетической военной авантюры», — рассказал Бобров.

Если же дело дойдет до сценария полномасштабных боевых действий, то, полагает писатель, они будут заметно отличаться от войны в Южной Осетии. Скорее всего, Россия ограничится закрытием воздушного пространства над Донбассом и нанесением точечных ударов силами оперативно-тактических ракетных комплексов по критически важным для украинского наступления объектам управления, инфраструктуры и логистики: штабам и объектам ПВО, железнодорожным и автомобильным мостам, артскладам и базам ГСМ.

А всю наземную работу сделают армейские корпусы ЛНР и ДНР, возможно, усиленные российской техникой и современными вооружениями.

«При всем этом, как и в Грузии, это будет операция «по принуждению к миру» — даже если украинская армия побежит, то похода на Киев все равно не будет», — прогнозирует Бобров.

Как не будет и Третьей мировой войны из-за Украины, убеждён писатель. Глеб Бобров: Даже если ВСУ побегут, похода армии РФ на Киев все равно не будет © Facebook, Глеб Бобров

С ним согласен Александр Гриценко: на открытое противостояние из-за Украины с Россией, ядерной державой, никто не решится.

А Сергей Волков считает, что в случае полномасштабных военных действий, если части российской армии столкнутся с ВСУ, «будет примерно так же, как во время войны во Вьетнаме, когда мы поддерживали «Вьетконг» против регулярных сил Америки, просто НАТОвцы здесь окажутся в роли военспецов, их инструктора будут наводить ракетные комплексы, их операторы будут управлять какими-то высокоточными средствами, которые они быстро начнут передавать Украине».

«Поскольку в ВСУ нет нужного количества обученных специалистов для того, чтобы использовать современные вооружения — это будут непосредственно западные инструкторы, скорее всего, под эгидой каких-то ЧВК», — спрогнозировал писатель.