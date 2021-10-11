Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд очень хотела попасть в Москву. Дипломат была в санкционных списках России. Ради ее визита Вашингтон снял ограничения с российских дипломатов. Четыре дня известная по мему «печеньки Госдепа» чиновница будет вести переговоры с представителями высшей власти. С чем приехала Нуланд – узнавала Украина.ру

С кем Нуланд будет говорить

Сами обстоятельства визита Нуланд показывают, что визит был очень нужен Вашингтону. Представитель российского МИД Мария Захарова подтвердила, что поездка – инициатива администрации Соединенных Штатов. Американцы для этого даже пошли на уступки, чтобы помощника госсекретаря впустили в Москву.

Дипломат была в санкционнных списках. «Это предполагает, что человек не может пересечь границу, – объяснила Захарова и рассказала, на что согласились западные партнеры. – Они (США – Прим.ред.) включали российских представителей – международников – в свои санкционные списки, поэтому в данном случае этот вопрос был решен на паритетных началах».

Нуланд должна будет встречаться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Рябков – профильный специалист, он курировал отношения с государствами обеих Америк, контролю над вооружениями, иранской ядерной программе.

Российский дипломат в прошлом году констатировал, что диалог между Москвой и Вашингтоном зашел в тупик. «Очень печально, что в большинстве своем люди, принимающие решения в Вашингтоне, считают современную Россию источником проблем и видят Россию как токсичного игрока в международных отношениях», – высказал Рябков претензию российской стороны.

Медведев послал сигнал Украине и США © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

И, видимо, ситуация не менялась. Накануне встречи лидеров двух стран – Владимира Путина и Джо Байдена Рябков констатировал, что повестки сторон не совпадают, хотя Москва изъявляет желание вести общение. «К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже», – признал он.

Нуланд можно назвать как раз тем человеком, который отказывался демонстрировать эту «встречную готовность». В 2013-2014-х во время Евромайдана, приведшего к государственному перевороту на Украине, дипломат запомнилась посещением лагеря протестующих, которым она раздавала еду. Этот поступок стал мемом о «печеньках Нуланд». Сама она опровергала этот факт, уверяя, что раздавала сэндвичи. А Киев посещала для того, чтобы разобраться в ситуации, заявляла чиновница.

В 2020-м Нуланд опубликовала статью «Придавить (прижать) Путина. Как уверенная в себе Америка должна иметь дело с Россией», в которой давала советы Вашингтону. В тексте были перечислены расхожие обвинения против Москвы: якобы Кремль вмешивается в дела других государств, и даже пытается повлиять на результаты выборов в США.

«Санкции США и их союзников, хотя и были изначально болезненными, стали дырявыми или бездейственными от чрезмерного применения, они больше не впечатляют Кремль», – сетовала Нуланд.

Впрочем, если верить СМИ, в Кремле бескомпромиссную чиновницу готовы выслушать. Представитель Госдепа хотела побеседовать, как сообщали медиа, и с заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком, который занимается постсоветским пространством, в целом, и Украиной – специализацией Нуланд, в частности.

Об уровне контактов, которые будут у американского дипломата, можно судить по комментарию официального представителя российского президента Дмитрия Пескова. «У госпожи Нуланд не может быть контактов с Владимиром Владимировичем, все-таки она гость министерства иностранных дел, – подчеркнул он. – Насколько мне известно, госпожу Нуланд примет в администрации мой коллега [помощник главы государства Юрий] Ушаков».

О чем Нуланд будет говорить

Повестку, которую Нуланд хотела бы обсудить, можно представить по тому, какие вопросы Вашингтон чаще поднимает в отношении к России. Политики самого разного уровня в Соединенных Штатах высказывали недовольство реализацией проекта «Северный поток – 2».

На днях глава комитета по иностранным делам Палаты представителей, член Республиканской партии Майкл Маккол обвинил и Байдена, и канцлера Германии Ангелу Меркель в недостаточно энергичной борьбе с ниткой, которая будет питать Европу газом. «Если администрация Байдена не сможет немедленно отменить отказ от критических санкций в отношении «Северного потока – 2» и остановить трубопровод, он подарит российскому президенту еще одно оружие пагубного влияния», — возмущался парламентарий.

Не нравилось Вашингтону и сближение Москвы с Пекином. Летом 2021-го неназванный представитель администрации США сообщил изданию Politico, что в Белом доме за взаимодействием России и Китая следят с тревогой. «За последнее десятилетие мы стали свидетелями чего-то более глубокого (сотрудничества – Прим.ред.) и, честно говоря, вызывающего большее беспокойство», – сообщал он.

В совпадение позиций Кремля и китайской Компартии собеседник издания увидел прообраз некоего союза – «практически квазиальянс». Невероятно сложным вопросом представитель властей посчитал выбор стратегии отношений с двумя странами: «Попытаться проводить какие-то разграничения в своем подходе и попробовать улучшить отношения с Москвой».

США и талибы. Кабул заменит Киев в войне с Россией © REUTERS, via REUTERS

Вероятно, стороны затронут и тему Афганистана. В последнее время Вашингтон демонстрирует прагматизм, изъявив желание договариваться с Талибаном (организация признана экстремистской и запрещена в России), который захватил власть в этой ближневосточной стране. Госдеп назвал разговоры с талибами в Катаре «откровенными и профессиональными» и подчеркнул, что о намерениях движения «будут судить по его действиям, а не только по его словам». Ранее такой же деловой подход в отношении Афганистана показывала Россия.

Сама Нуланд, отвечая на вопрос о целях поездки, ответила практически словами своего российского визави Рябкова. Темой переговоров в Москве она назвала «стабильные и предсказуемые отношения» Москвы и Вашингтона. Словом, все вышеперечисленное.