В понедельник, 11 октября, состоялись похороны народного депутата Антона Полякова. Его смерть вызвала панику у коллег — слишком уж подозрительно погиб нардеп

Народный депутат из группы «За будущее» Поляков умер в ночь на 8 октября. Его тело обнаружили на заднем сиденье такси, которое остановили украинские полицейские за нарушение правил дорожного движения. Зелёный Борджиа. Соратники Зеленского теперь боятся отравления © president.gov.ua

«Стоял качающийся человек. Я остановился. Потом ехал, его рвало. Он был явно пьян», — рассказал таксист о своем пассажире.

Парламентарию вызвали «Скорую помощь», но медики спасти его не смогли. Полякову было 33 года, поэтому его смерть вызвала пересуды у коллег.

Сегодня появилась новая информация, которая позволяет предположить, что политика на самом деле отравили.

Наркоман?

Скоропостижная смерть народного депутата переполошила других парламентариев. Некоторые из них начали опасаться и за свою жизнь.

Так, народный депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар в переписке с близкой женщиной обсуждал необходимость носить в Верховную Раду свою воду и еду, чтобы не быть отравленным. Некоторые усмотрели в этом недоверие депутата к руководству собственной политсилы.

Но позже власть и связанные с ней депутаты сами подхватили версию отравления Полякова. Правда, стали делать упор на том, что депутат отравился наркотиками.

«У мертвого нардепа Антона Полякова нашли в крови алкоголь и метадон», — написала 9 октября в своем Telegram-канале нардеп от «Слуги народа» Галина Янченко.

По ее словам, результаты токсикологической экспертизы она получила из своих источников. Более того, в эфире «Украина 24» она заявила, что не стала бы «приплетать» к этому делу политику.

Метадон — синтетический опиоид, который применяется в заместительной терапии для лечения наркозависимости.

Информация Янченко насторожила некоторых украинских наблюдателей. На похоронах Полякова произошел скандал между его вдовой и коллегой-любовницей © Анна Скороход/Инстаграм

«Так как Янченко Полякову не родственница и к правоохранительным органам отношения не имеет, источник может быть лишь один — слив из МВД. Типа, мол, набухался, обдолбался и двинул кони, ага. Осталось только объяснить, с чего это вдруг Поляков решил навернуть метадона именно в день своей смерти. Ну или кто ему его ввел», — отметил главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

На следующий день, 10 октября, спикер министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в эфире телеканала «Украина 24» подтвердил наличие в крови Полякова метадона.

«В настоящее время следствие выясняет, какой именно метадон был, когда именно он попал в организм относительно времени смерти и как это могло повлиять на непосредственно смерть потерпевшего», — заявил он.

Шевченко также заявил, что следствие пока не предъявило подозрения по факту смерти Полякова, расследование по этому делу продолжается.

В тот же день в комментарии украинскому изданию «Вести» бывшим замминистра внутренних дел Украины Геннадий Москаль заявил, что Полякова отравили.

«За годы службы я приобрел способность видеть по поведению человека, его зрачкам, моторике мелких движений, употребляет ли он наркотики… Поверьте мне, он не употреблял наркотики… Что такое метадон физически — таблетки. Их можно измельчить и засыпать в алкоголь — они в нем растворятся. Поэтому версию с тем, что молодому парню 33 лет кто-то подсыпал метадон в алкоголь, я считаю наиболее вероятной», — заявил Москаль.

Он заявил, что если бы Поляков был самоубийцей, он бы принял метадон, запив спиртным: при выписке рецепта врачи сразу предупреждают пациентов об опасности одновременного приема алкоголя и метадона.

А на следующий день — в день похорон Полякова, 11 октября, — появилась новая информация об обстоятельствах его гибели.

Таинственный третий

В понедельник, 11 октября, блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий выпустил видео, в котором рассказал об обстоятельствах смерти Полякова. Шарий подчеркнул, что его беспокоило, как Офис президента Украины через подконтрольных спикеров поначалу попытался убедить всех в естественности смерти Полякова.

Мол, у Полякова было больное сердце. Хотя при жизни народный депутат на сердце не жаловался. А после близкие к власти люди начали поддерживать версию о наркотическом отравлении парламентария.

«Теперь рассказываю. Антон Поляков вместе с товарищем — а этот товарищ это Руслан Джамбулатов — отдыхал в кафе Noir — это ресторан турецкой кухни. Приблизительно в 18:00 они там оказались. Приблизительно четыре часа они, собственно, там и сидели. За четыре часа Антон, который "умер от злоупотребления алкоголем", выпил 200 граммов виски, а потом добавил еще 100 граммов. И это под закуску: под нормальную закуску сидели два человека и четыре часа разговаривали. После этого, по мнению следствия, Антон вышел уже бухой, еле держащийся на ногах, и его начало выворачивать в машине», — рассказал Шарий.

По его же информации, Поляков действительно регулярно посещал Noir.

«Регулярно он пил одно и то же — виски. Антон Поляков постоянно там был. Антон Поляков постоянно это пил. Антон Поляков регулярно был компании с Русланом Джамбулатовым. Никогда после этого Антон Поляков не выходил на улицу шатаясь и падая и так далее. Не стал исключением и этот раз», — отметил Шарий.

По его словам, Поляков вечером 7 октября был абсолютно нормален, вменяем, в хорошем расположении духа.

Шарий призвал обратить внимание на то, чем этот вечер отличался от других вечеров, когда Поляков заходил в Noir. Разумков призвал Третьякову «ответить» за радость после смерти Полякова © nikvesti.com

«Необычным было то, что через несколько часов после того, как Антон и Руслан сидели и общались, к ним присоединился третий человек. До этого Антон Поляков был в ресторане в среду. И они вдвоем с Русланом точно так же сидели. Обычно они, по нашей непроверенной информации, садились за определенный столик. Этот столик находится вдали от камер, что важно. Однако же ночь, когда случился этот ужас, — в вечер, который предшествовал этому, — они сели за столик, который отлично виден в камеры наблюдения. И это видео — видео того, как сидели Антон, Руслан и неизвестный человек кавказской национальности с бородой — есть у правоохранителей. Ибо правоохранители моментально этим озаботились и, по нашей информации, моментально изъяли не просто видео, а серверы как в ресторане, так и близлежащих местах, где могли быть камеры, которые бы показывали: как вышел Антон, покачивался ли он, "напившись вусмерть", как вышли те, с кем он выпивал», — рассказал Шарий.

Он призвал своих зрителей оценить то, что произошло. А именно: смерть Полякова после того, как к нему с Джамбулатовым за ужином присоединился неизвестный. Кроме того, Шарий призвал обратить внимание на то, что Полякову post mortem пытаются создать имидж наркомана.

«Мое мнение: Антон был отравлен. Мое мнение, в котором я уверен на 100%: Антон был отравлен. Мое мнение, что третий человек, который присоединился за столик к Антону и Руслану, напрямую связан к "Слуге народа" через людей, которые являются столпами партии "Слуга народа" — у меня есть такое ощущение. У меня есть ощущение, что эти люди, которые сидели с Антоном, за месяц до этого с одним из столпов партии "Слуга народа" отдыхали в Монако и даже вместе проходили через дипломатический терминал», — подытожил Шарий.

Примечательно, что за три дня до этого — 8 октября — в своем Telegram-канале Шарий сделал следующую запись:

«Занимательно, что тот, с кем пил Антон — близок к… Арахамии (главе фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии. — Ред.). По моей инфе, они даже отдыхали вместе в некоем княжестве недавно».

Украинское министерство внутренних дел славится своими утечками. С учетом того, что смерть Полякова бросает тень на президента Владимира Зеленского, видеозапись последних минут жизни депутата сейчас интересует многих: и независимых журналистов, и ведущие украинские СМИ, и особенно рассорившихся с Зеленским украинских олигархов.

А это значит, что в ближайшем будущем это видео вполне вероятно станет доступным, что может вызвать очередной политический кризис в стране. Впрочем, не исключено, что власть в стране попытается отвлечь внимание проверенными методами. Среди таких — либо очередной громкий, но бессмысленный скандал (например, заведомо провальная, но громкая законодательная инициатива), либо обострение в Донбассе.