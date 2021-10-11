«Налог с гастролей на украинскую армию». Кому из российских артистов разрешат выступать на Украине

В сентябре украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, известный своими русофобскими взглядами, создал петицию, в которой предложил тотально запретить выступления российских артистов на Украине. В ночь с 10 на 11 октября его предложение набрало достаточно голосов, чтобы президент Владимир Зеленский его рассмотрел

«Поставил на растяжку»

По закону, если петиция набирает 25 тысяч голосов, глава государства Владимир Зеленский обязан ее рассмотреть и вынести какое-либо решение: либо принять, либо отвергнуть.

«Спасибо всем, кто поставил подписи! С нетерпением жду рассмотрения Зеленского. Посмотрим — что проще: критиковать за "бизнес на крови" предшественника, или запретить этот и другие преступные бизнесы с агрессором, которого вы привели к власти», — написал Кондратюк, увидев на счетчике петиции искомые 25 тысяч.

Исключение Кондратюк предложил сделать только для тех россиян, которые «публично выступили против российской агрессии»: писателя Виктора Шендеровича, актрисы Лии Ахеджаковой и музыканта Андрея Макаревича. Правда, что делать, если они передумают и сделают публично противоположное заявление — не уточнил.

Дорогой космос. Зачем Киеву совместные исследования с NASA © РИА Новости, Сергей Елкин / Перейти в фотобанк Вадима Карасева, в основе этого предложения Кондратюка лежат его личные мотивы.

«Президенту лучше эту петицию замолчать и заблокировать, поскольку она провокационная. У нее политический мотив, чтобы Зеленского поставить на растяжку. Таким образом дать повод для обвинений с разных сторон. Если это не провокационная, значит глупая затея. Тогда она связана с личной неудовлетворенностью или ревностью Кондратюка как продюсера. Он хочет позиционировать себя как твердого и бескомпромиссного национал-патриота. Возможно, он думает о входе в политику», — заявил Карасев.

Кроме того, политолог уточнил, что реакция украинских президентов на петиции — это всегда история провокационная, так как стоит одной инициативе набрать необходимые 25 тысяч подписей, как тут же ее противники создадут ответную успешную петицию, по сути делая из президента буриданова осла.

Сложность «растяжки» заключается и в том, что в случае, если Зеленский все же решит дать ход петиции, то отказываться ему придется и всех своих многочисленных друзей из российского шоу-бизнеса. Ситуация, действительно, патовая.

Депутатская реакция

Понимая, что петиция Кондратюка в конце концов наберет искомые 25 тысяч, отдельные депутаты Верховной Рады еще на прошлой неделе оценили возможность ее удовлетворения.

«Запрещать гастроли всем, — это неправильно. Потому что есть, например, Макаревич. А тем, кто выступал, например, в Крыму, и так СБУ запретило въезжать. Так что это больше похоже на пиар. Наверное, он (Кондратюк — ред.) собрался в политику», — заявил депутат от «Батькивщины» Антон Яценко.

«Лично я считаю, что если от СБУ нет запрета на въезд, значит можно гастролировать. А люди уже разберутся. Если это идеологически вредная группа, значит на них просто не пойдут», — высказал свое мнение глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Что касается артистов, которые не пропагандируют политику Российской Федерации и в их песнях нет политического контекста, пусть выступают», — считает другой представитель «Слуги» Александр Юрченко.

Зависть — двигатель петиций?

Высказал свое мнение о запрете и украинский музыкант Александр Пипа. Он заявил, что запрещать гастроли не нужно, а «защищать Украину от российских артистов» стоит другими способами.

«На мой взгляд, нужно ввести налог на гастроли российских артистов, чтобы с каждого такого концерта 20-30% сборов отчислялось на украинскую армию», — сказал он.

Дуэт «Потап и Настя» возродится в новом составе: детали © Алексей Потапенко/Инстаграм

Это предположение подтверждают слова украинской певицы Оли Поляковой, сказанные ею еще в марте текущего года. Тогда артистка возмутилась, что до 2014 года российские исполнители, такие как Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и другие так плотно оккупировали все медиапространство, что попросту не давали туда протиснуться звездам с Украины, которые «не могли поднять головы», пока россиянам не запретили въезд в страну.

И это при том, что российскую сцену до сих пор плотно занимают такие уроженцы Украины как Наташа Королева, Ани Лорак, Любовь Успенская, Вера Брежнева, Лолита Милявская, Анна Седокова, Стас Костюшкин, Анастасия Стоцкая, Таисия Повалий, Светлана Лобода, Татьяна Овсиенко, Александр Серов и многие-многие другие.

Послушает ли украинский президент совета Карасева и «замолчит петицию» или придумает какой-то другой способ избежать участи буриданова осла, станет известно совсем скоро: петиция набрала необходимое число голосов и теперь мяч на стороне Зеленского.