Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал статью, где разъяснил бессмысленность контактов с нынешним руководством Украины

Статью в понедельник, 11 октября, опубликовало издание «КоммерсантЪ». В ней Медведев не только продемонстрировал знание украинского фольклора и истории, но и детально ответил на вопрос, почему контакты с нынешним руководством Украины бессмысленны.

В своей статье автор приводит пять коротких полемических тезисов. При этом подзаголовком статьи является украинская пословица «Коза з вовком тягалася, тільки шкура від кози зосталася» — «Коза с волком тягалась, только шкура от козы и осталась». Слишком разные позиции. Почему не будет встречи Путина и Зеленского © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

Первый полемический тезис Медведева касается идентичности украинского руководство.

«Украина находится в поиске своей идентичности и особого пути, сочиняет свою отдельную историю (хотя та же история учит, что на это требуются столетия). А вот украинские руководители, особенно первые лица,- люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации. Несчастные люди. Кто они, гражданами какой страны являются, где их корни, какова их историческая идентичность, этническая составляющая, каким богам они молятся? Кем они себя ощущают? Они «щирие» украинцы? «Европейцы»? Русские? Евреи? Татары? Венгры? Караимы?» — пишет заместитель председателя Совбеза РФ.

Медведев останавливается на личности президента Украины Владимира Зеленского. Несмотря на то, что тот — не этнический украинец и всю свою жизнь говорил на русском языке, работал в России и получал значительные средства из российских источников, став президентом Зеленский, по словам Медведева, «из страха получить очередной «майдан», направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию».

Зеленский по сути отказался от своей идентичности и начал служить украинским националистам. При этом, как полагает Медведев, можно только представить, сколь омерзительно Зеленскому было «совершить подобное нравственное «сальто-мортале».

«Это напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС», — отмечает Мевдедев.

Он уверен, что такое положение вызывает ежедневный «когнитивный диссонанс» в душе и поступках Зеленского. И в то же время, отказ от идентичности не гарантирует того, что при изменении власти за Зеленским «не придут, чтобы нашить жёлтую звезду». Страхом украинского президента и обусловлены законы, вроде закона о коренных народах Украины — этот нормативно-правовой акт Медведев называет «ублюдочным документом».

Медведев осуждает глорификацию террористов и юдофобов вроде Бандеры и Шухевича. Кроме того, зампредседателя Совбеза обнародовал ряд неопубликованных ранее материалов о деятельности бандеровцев и полицаев в годы Великой Отечественной Войны.

«Ему явно противно потакать этим настроениям, вся история его жизни, жизни его семьи восстает против подобной мерзости. Нормальный, порядочный человек просто не смог бы это делать. Но, увы, надо. Иначе размажут мозги по стенам. Он очень боится и не любит этих людей, но вынужден проповедовать их идеологемы, защищать отвратительные ему взгляды. Вывернутый наизнанку человек», — подводит итог Медведев.

В такой ситуации вести с Зеленским переговоры и договариваться нельзя, считает запредседателя Совбеза РФ.

Второй полемический тезис касается несамостоятельности украинских руководителей нынешней генерации.

«Страна находится под прямым иностранным управлением. Причем управление это гораздо жестче, чем взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами в известный период», — пишет Медведев.

По его словам, СССР давал своим союзника достаточный простор в формировании внутренней политики. А вот нынешняя Украина полностью зависима от ЕС и США: от денежных вливаний в экономику до прямого руководства украинскими спецслужбами американцами. США и талибы. Кабул заменит Киев в войне с Россией © REUTERS, via REUTERS

При этом если СССР нужны были добрые отношения со странами соцлагеря и ОВД, то США «ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией», сдерживания РФ и создания «Анти-России». А это значит, что такое союзничество непрочно.

«Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (в том числе потенциально военного) с нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном», — подводит итог Медведев.

Третий полемический тезис зампредседателя Совбеза России касается того, что во главе Украины «стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы». При этом деньги они хранят в офшорах, а не на Украине.

«Лидера, который мог бы пожертвовать собой ради Украины, а не пытаться монетизировать свое пребывание у власти, не было, нет и, похоже, пока не будет. Напротив, когда речь идет о получении прибыли, ненависть к России и стремление в ЕС и НАТО уступают место корыстным мотивам, когда москаль с деньгами — хоть и враг, но его деньги важнее вражды», — подчёркивает Медведев.

Он вспоминает об украинском политике, который участвовал в выборах лишь для того, чтобы заработать на избирательной кампании.

«С такими слабыми людьми контакты непродуктивны. Они в любой момент продадут за пятиалтынный», — завершает этот тезис Медведев.

Четвёртый полемический тезис Медведева касается того, что отношения с нынешними руководителями Украины бессмысленны и даже вредны: во главе страны стоят «невежественные и необязательные люди», «доморощенные тайлераны», которые под дипломатией понимают изменение позиции в угоду политической конъюнктуре и «своим заокеанским хозяевам».

«Подписывают Минские соглашения, договариваются в «нормандском формате», а потом — после внутренних бурлений в Раде, на площади или ЦУ из-за океана — разворачивают позицию совсем в другую сторону. Да, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный», — отмечает Медведев.

По его словам, украинская правящая элита беспрерывно лжёт партнёрам. И это — позиция всех украинских участников переговоров, их modus operandi.

Пятый полемический тезис самый короткий из всех остальных: он касается того, что делать в сложившейся ситуации.

«Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных «Крымских платформ», созданных для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело», — предлагает Медведев.

«Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые», — завершает свою статью запредседателя Совета безопасности России. Бортник объяснил, почему Путину не интересна встреча с Зеленским © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Многие расценили эту статью, как послание не столько Украине, сколько США накануне визита в Россию замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

«Как я понимаю, основное содержание послания, озвученного Дмитрием Анатольевичем, — это отказ признавать кого-либо на Украине «уважаемыми партнерами». Мол если с кем и будем говорить, то только с реальными хозяевами. И всё это к визиту Нуланд», — отметил историк Егор Холмогоров.

Кроме того, можно вспомнить и полемику по поводу встречи президента России Владимира Путина президента Украины Владимира Зеленского. Судя по всему, в России сделали выводы после комментариев украинской стороны и послали ей однозначный сигнал: Россия будет договариваться с той Украиной, которой правят самостоятельные, готовые к самопожертвованию и в то же время к исполнению взятых на себя обязательств лидеры.

Сегодня у руководства Украиной стоят совсем другие люди. А значит и вести диалог с ними бессмысленно.