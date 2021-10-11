В России принято недооценивать Владимира Зеленского как политика, серьёзного противника, волевую личность. Ему охотно припоминают артистическое прошлое, нередко называют клоуном - но почему же «клоун» в кратчайший срок сконцентрировал в своих руках почти диктаторскую власть и продолжает успешно «разделять и властвовать»?

Начнём с неоспоримого факта, что Россия просто физически обречена интересоваться украинский повесткой дня. Порукой тому протяжённая совместная граница, многомиллионные человеческие связи, долгая совместная история, экономические и геополитические интересы. Кроме того, в случае гуманитарной катастрофы, — в пределы РФ хлынут сотни тысяч беженцев, которые будут искать спасение на российской территории (лето и осень 2014 года наглядное тому подтверждение). Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Коридор возможностей невелик. Можно оставить Украину в ее нынешнем состоянии и через некоторое время пожинать плоды ее окончательного переформатирования во вражеское русофобское государство (иностранные военные базы, экспорт террористической активности, центр психологических операций против РФ, практически неисчерпаемый склад пушечного мяса), или же пытаться нейтрализовать подобный неблагоприятный сценарий. Надежда, будто Украина сама по себе развалится наивны: Запад всегда найдёт ресурсы и возможности поддержать марионеточный режим, остро заточенный против одного из его главных геополитических противников.

Тем более, что для удержания изначально богатой территории не столь много ресурсов и нужно: украинские элиты поголовно коррумпированы и продаются задешево, национал-интеллигенция свято убеждена в западном векторе развития, избыток трудовых ресурсов легко поглотит рынок труда ЕС и России. То есть — при соблюдении нынешнего политического статус-кво — сохранится и постмайданный режим. Вопрос лишь в том, останется ли Владимир Зеленский его фронтменом, или ему найдут своевременную замену? Но главное требование кастинга на должность «президента Украины» остаётся неизменным — абсолютное подчинение англосаксонскому миру и неуклонная реализация антироссийской стратегии. Неочевидное, но вероятное. Кто Зеленский для США, Европы, Украины и России

Кроме неуклонно наращиваемого иностранного военного присутствия и использования территории Украины для американских биологических лабораторий, за время правления Зеленского участились случаи задержания подготовленных на Украине террористов (например, подрывники газопровода в Крыму) и находящихся под влиянием идей украинского неонацизма экстремистов (недавние аресты в Башкирии, а до того в Воронеже, Саратове, Ярославле и т.д.).

Основным местом, откуда осуществляются мошеннические операции против российских банков, стал Днепропетровск, а в Харькове базируется компания CitySites Global, курирующая сеть популярных сайтов, посвященных новостям и досугу в городах постсоветского пространства — Белгороде, Новошахтинске, Донецке, Луганске, Южно-Сахалинске, Актобе и пр. (всего более ста порталов, продвигающих негативную повестку дня в отношении России). «Сбербанку» запретили использовать свою торговую марку на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

А используемый против России и «пророссийской оппозиции» на Украине проект InformNapalm напрямую курируется сотрудниками 72 центра информационно-психологических операций «Сил специальных операций» Министерства обороны. Сообщается, что главредом проекта является полковник ВСУ Вячеслав Раевский, скрывающийся под псевдонимом «Роман Попов». Более того: интересы проекта начали распространяться и на международную повестку дня — например, создание и продвижение антироссийских материалов о ситуации в Сирии.

Зеленский не настолько глуп, чтобы не понимать сложность своего положения. С одной точки зрения, он обязан выполнять требования хозяев (иначе его быстро отправят в утиль), с другой — жесткой рукой подавлять любое возможное недовольство снизу. Улыбчивый и профессионально обаятельный Зеленский развязал жесточайший санкционный террор против «пророссийских» политических оппонентов, закрыл ряд оппозиционных СМИ, отодвинул от власти могущественного министра МВД, сбросил строптивого спикера Верховной Рады, разгромил Конституционный суд (и в целом придавил судебную власть), провёл целый ряд драконовских законов — от ущемляющих гражданские права миллионов русскоязычных сограждан до направленных против интересов влиятельных финансово-промышленных группировок — и сохранил при том парламентское монобольшинство. Даже многие ультранационалисты начали активно работать в интересах Офиса Президента — кто под страхом уголовного преследования, кто за деньги, а кто по причине обоих факторов одновременно.

Всё вышеперечисленное свидетельствует об умелом использовании изначально скромных возможностей самого Владимира Зеленского и его команды (в частности, руководителя ОП Андрея Ермака) для превращения Владимира Александровича из случайной политической фигуры в главного актора украинского государства.

В титанической битве за сохранность собственного скальпа Зеленский ни перед чем не останавливается, проявляет достаточно ловкости — чтобы угождать главному заказчику, и актёрских качеств — дабы скармливать свою политику электорату. Оказавшись внутри власти он быстро усвоил главную истину: незаменимых на постмайданной Украине нет, потому что работает система колониального управления — и он будет очень стараться стать ее неотъемлемой частью. Так — под непосредственным давлением Зеленского и ради создания наивыгоднейших условий для транснациональных покупателей — принят закон о продаже украинской земли, а сейчас проталкивается «Большая приватизация».

Конечно, политический взлёт Зеленского можно объяснять популярностью сериала «Слуга Народа», поддержкой Запада, влиянием безальтернативной пропаганды, подавлением оппозиции, но на данный момент — это история успеха. А успех этот, в любом случае, имеет антироссийскую направленность. И время играет против России — переформатирование Украины идёт полным ходом и вскоре грозит стать необратимым.

Под шутки-прибаутки бывшего актёра многомиллионная Украина самым энергичным образом трансформируется в мощнейший плацдарм необъявленной войны против России. Следовательно и нам давно пора начать реализовывать стратегию нейтрализации этого плацдарма.