Старые песни о главном: наш гордый ответ «Евровидению»

В годы холодной войны Советский Союз не принимал участия в музыкальном конкурсе «Евровидение». СССР не входил в число участников Европейского вещательного союза, который был организатором этого мероприятия. Вместо него для социалистических стран была создана альтернатива — «Интервидение»

Автором идеи был легендарный польский музыкант Владислав Шпильман, который спустя десятилетия стал прототипом главного героя фильма Романа Полански «Пианист».

Фестиваль быстро обрел огромную популярность в социалистических странах. Первым местом его проведения стал «Гданьск Верфь Холл», следующие два фестиваля проводились в других концертных залах Гданьска.

Фестиваль быстро обрел огромную популярность в социалистических странах. Первым местом его проведения стал «Гданьск Верфь Холл», следующие два фестиваля проводились в других концертных залах Гданьска. А в 1964 году фестиваль переехал в близлежащий город-курорт Сопот, в амфитеатр на открытом воздухе под названием «Лесная опера», который имеет 4400 посадочных мест, а его оркестровая яма вмещает до 110 музыкантов.

В середине 1970-х руководство польского телевидения решило превратить Сопотский фестиваль в нечто вроде социалистического «Евровидения», и мероприятие превратилось в один из инструментов пропаганды. В 1977 году фестиваль получил новое официальное название — конкурс песни «Интервидение», и его целью стало показать миру, что социалистическая эстрада не уступает западной.

При этом «Интервидение» не было точной копией «Евровидения»: прежде всего, страна-победительница не обязана была устраивать у себя конкурс в следующем году, он всегда проводился в Польше. Это очень радовало телевизионных начальников из разных государств — им не приходилось брать на себя дополнительные расходы. А большинство зрителей из стран социалистического лагеря привлекало в этом конкурсе не столько выступление певцов из своих стран, сколько появление на телеэкранах западных исполнителей. Именно благодаря фестивалю в Сопоте советские телезрители смогли увидеть таких знаменитостей того времени, как Глория Гейнор, Петула Кларк и группу Boney M.

Тамара Миансарова с песней «Пусть всегда будет солнце» (к тому времени от идеи конкурсных песен только на польском языке давно отказались, хотя польской песне был посвящен отдельный день каждого фестиваля). Позже обладателями «Янтарного соловья» становились Лев Лещенко (1972), Ирина Понаровская (1976), Алла Пугачёва (1978). Интересно, что выступление последней сопровождалось скандалом: завершив песню, она перекрестилась — что вызвало бурю оваций в зале… и урезание зарплаты для команды фестиваля со стороны польского телевидения.

София Ротару, которая в 1974 году исполняла в Сопоте песни «Воспоминание» Бориса Рычкова и «Водограй» Владимира Ивасюка, получила тогда вторую премию фестиваля за польскую песню из репертуара Галины Фронцковяк «Кто-то» (русский текст Андрея Дементьева). А вот годом ранее Ротару стала лауреатом первой премии другого известного музыкального фестиваля стран социалистического содружества — конкурса «Золотой Орфей», с 1965 года проводившегося в различных концертных залах на Солнечном берегу в Болгарии. Причем певица исполнила там песни не только на русском («Мой город» Евгения Доги), но и на болгарском языке («Птица» Т. Русева и Д. Демьянова). Гран-при же «Золотого Орфея» в 1973-м получила Лена Эриксон из Швеции.

Примечательно, что София Ротару и Алла Пугачёва, и в наши дни соперницы-примадонны постсоветской эстрады, начали свою борьбу за международную аудиторию тоже еще в 1970-х, именно на музыкальных фестивалях стран социалистического содружества. Ротару везде принимала участие первой, но результат Пугачёвой был лучше: она получила гран-при не только в Сопоте в 1978-м, но и на «Золотом Орфее» в 1975-м.

Лауреатами фестиваля на Солнечном берегу в разное время становились также Мария Пархоменко (гран-при 1971 года), Роза Рымбаева (гран-при, 1977), Валерий Леонтьев (1-я премия, 1980), Тамара Гвердцители (1-я премия, 1988), Филипп Киркоров (2-я премия, 1992). Двадцать лет назад этот легендарный фестиваль канул в Лету.

Еще раньше, в 1990-м, закончилась история чехословацкого фестиваля популярной песни «Братиславская лира». Его первым победителем в 1966-м стал Карел Готт, который именно после этого отправился на гастроли в Лас-Вегас, а в 1987-м «Золотую Братиславскую лиру» получила Лайма Вайкуле.

Судьба же Международного фестиваля песни в Сопоте оказалась более счастливой, хотя в его проведении случалось несколько перерывов: в 1981-83-м — из-за военного положения в Польше, в 1996-м и 2004-м — из-за смены организаторов, и в 2010-2011-м — в связи с капитальным ремонтом «Лесной оперы». Фактически свое «второе рождение» фестиваль пережил в 2005 году, когда организаторы решили приглашать на него западных артистов первой величины — к примеру, в 2006-м гостем Сопота стал Элтон Джон.

С тех пор в «Лесной опере» на берегу Балтийского моря выступили, в частности, Чак Берри, Ванесса Мэй, Энни Леннокс, Крис Ри, Vaya Con Dios, Jethro Tull, Animals, Танита Тикарам, Ла Тойя Джексон, Уитни Хьюстон, Анастейша и Горан Брегович. Начиная с 2012 года фестиваль называется Sopot Top Of The Top Festival, в 2018-м его победителем стал молдавский певец Михаил Санду (сценическое имя Mihail), который представлял в Сопоте Россию. Кстати, представленная им на фестивале песня Who You Are получила в начале 2019-го платиновый диск от Итальянской федерации звукозаписывающей индустрии.

А вот попытка возродить другой легендарный фестиваль, который проходил в Польше с 1965 по 1989 год — «Фестиваль советской песни в Зеленой Гуре» — оказалась менее удачной. В свое время там выступали крупнейшие звезды советской эстрады (Марк Бернес, Муслим Магомаев, Алла Пугачёва и другие), а для многих польских молодых исполнителей участие в фестивале нередко становилось началом большой музыкальной карьеры.

Дима Билан, Валерия, Майкл Болтон, Хулио Иглесиас (младший), Александр Рыбак, Слава, Павел Соколов, группы «Звери», «Земляне», «Иванушки International», «Корни», «Любэ», «Фабрика» и многие другие. Сейчас фестиваль уже прекратил свое существование.

Однако своеобразным наследником «Фестиваля советской песни» является «Славянский базар» в Витебске — ведь в 1988-м и 1990-м он начинался как «Всесоюзный фестиваль польской песни», «зеркальный» фестивалю в Зеленой Гуре. Именно для него в этом белорусском городе был построен амфитеатр на 5 тысяч зрителей, где с 1992 года проходит Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Символично, что одними из первых лауреатов вручаемой на этом фестивале специальной премии президента Республики Беларусь «Через искусство — к миру и взаимопониманию» стали Алла Пугачёва (2006) и София Ротару (2007).