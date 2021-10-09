Поджигатель или газожёг – одна из важных и опасных горных профессий XVIII-XIX века. В его обязанности входила проверка уровня рудничного газа (метана). Работа опасная – можно себя подорвать. Но это в худшем случае, а в лучшем – горняки могли копать уголь дальше. Плата за такую работу – десять золотых монет. О поджигателях складывались легенды

Легенда о Шубине-поджигателе имеет несколько версий — где он добрый или злой. В одной из версий — поджигателя занесло под завал при взрыве метана, в другой — Шубин прятался от других горняков, так как те обвиняли его в подрыве шахты. Искать и откапывать его тело так никто и не решился, а дух остался глубоко внутри. «…Только с тех времен и по сей день, из поколения в поколение слышат шахтеры, как гремит в стенах камнями Шубин. Обозлился-де на людей. То выброс устроит, то обвал. Всё товарищей себе ищет» (из легенды о Шубине).

Отчего Шубин? Поджигатель шёл на работу в производственной одежде — вывернутом наизнанку овчинном тулупе, который мог предохранить от ожогов и от перегрева, когда газ вспыхивал. Опять же, помним, что разная нечисть из народных сказаний — домовые, лешие, овинники и другие — все мохнатые. Домового в шахту вчерашние крестьяне с собой притащили…

Но легенда может быть правдой. К примеру, в Донбассе местные шахтёры его видят. Он может явиться перед аварией или взрывом. Поджигатель выглядит как старый кашляющий шахтёр с ярко горящими глазами и копытами. Иногда он одет в длинную шубу. В давно заброшенных выработках Шубин может бродить незамеченным, но шуршит полами одежды и кидает отсвет факела.

Шубин может испугать шахтёров смехом или схватить их за ногу. Поджигатель может быть добрым, щедрым, и, в то же время, раздражительным, злобным. Шубин помогает добрым, честным труженикам, беднякам, но проявляет жестокость к наглым и корыстным людям. В некоторых версиях, Шубин помогает рабочим, попавшим под завалы. Также есть рассказы о том, как Шубин помогал шахтёрам в их тяжёлом труде, например, сам гонял вагонетки с углем.

«Повадился Шубин помогать шахтерам — гонял вагонетки с углём, а одному парню, за которого по его бедности не хотела выходить замуж местная красавица, под ноги обрушил целую гору угля — и парень вмиг озолотился. Все это очень не понравилось самодуру хозяину шахты, закричавшему: "Я главный! Я что хочу, то и делаю!". Разумеется, Шубин тут же доказал, кто тут на самом деле хозяин, совершенно разорив шахту взрывами рудничного газа, обвалами и наводнениями» («Призрак нашего городка», Донбасс.name)

По словам украинского писателя Бориса Горбатова, Шубин выглядит, как седой старый шахтёр «с крючком в руках, каким таскают вагонетки». Из романа Горбатова «Донбасс», где группа товарищей беседует о загадочном подземном призраке:

«-…Шубин?— засмеялся комендант. — Как тебе сказать?.. Брехня, конечно. Старики выдумали. Будто бродит по шахтам такое существо, Шубин называется, шахтеров пугает. В дальних выработках он проживает. Или в брошенных… Кому встретится, тому, значит, амба. Завалит.

- Это что же, бог такой шахтерский, или что?

- Всякое о нём рассказывали… — уклончиво ответил старик».

Шубин появляется и на шахтах Донбасса (шахты Енакиево, Макеевки, Горловки, Тореза, Снежного, Кадиевки, Краснодона, и так далее). В Донецке производили полутёмное бархатное пиво «Добрый Шубин».

Однажды, шахтёру Дмитрию из Красного Луча (Луганская Народная Республика) тоже привиделся Шубин. В привычный рабочий день Дмитрий спустился в шахту, но вдруг заметил маленького человека, издали напоминавшего Шубина. Он описал поджигателя, как маленького старика, который был серого цвета. После того, как Дмитрию привиделся горный дух, он крикнул остальным шахтёрам, что будет завал. Что и случилось. Так Шубин в очередной раз спас донбасских горняков.

Близкие родичи Шубина разбросаны по всему миру — в Польше (Скарбник), Чехии (Перкман) и в Германии (Кобольд).

Кобольды — духи шахты. По описанию, кобольды больше похожи на гномов. Иногда их называют стуканцами, потому что именно они стучат ногами, бегая по выработкам (специалисты говорят, что звуки, напоминающие стук копыт, предшествуют горному удару — разрушению угольного пласта, целостность которого нарушена горными работами).

Кобольды одеты как шахтёры, у них огненно-рыжие бороды и зажжённая лампа в руке. Они могут помочь выйти заблудившемуся шахтеру, а также общаться с крысами и перемещать их на поверхность. Когда кто-то из рабочих натыкался на особенно богатую жилу, его товарищи говорили, что дух шахты помог найти богатство. По легенде, рыжие шахтёрские гномики боятся солнца и превращаются в камень с первым его лучом.

Ну Урале — свои призраки. Это хранитель уральских недр Великий Полоз и его дочери — Змейки, Змеёвки и Медяницы. А среди них — прославленные в сказах Бажова Медной горы Хозяйка и Золотой Волос. Кстати, место проживания Хозяйки географически чётко определено — глубокий заброшенный карьер на месте горы Высокой в Нижнем Тагиле.

Примечание редактора:

В шахту я спускался один раз и мужика в шубе не видел.

В сентябре 1998 года был я в командировке в Донецке. Было жарко. Хотелось пить. А на Киевском проспекте, как на зло, ничего, чем жажду утолить, не было. Увидел киоск на остановке — и тот закрыт. И вот в какой-то кафешке за углом нашёлся «Добрый Шубин». Простое бутылочное пиво в тот момент было невероятно вкусным.

Второй раз я вспомнил Шубина в 2007 году. Младший сын получил страшный ожёг — 3+ степени. В Киеве его спасли, но на плече остался жуткий шрам. Где лечить ожоги? Там, где Добрый Шубин жжёт свои факелы… Взрывы рудничного газа приводят к ожогам, потому главный центр комбустиологии находился в Донецке. Туда жена и позвонила. Трубку взял с большой буквы Врач — профессор Эмиль Яковлевич Фисталь…

Так что точно знаю: Шубин — добрый.

(Василий Стоякин)