Да – напал, захватил, поубивал множество людей… Если вы этого не заметили, значит вы сам – агент Путина. А если заметили, значит вы тоже читали изданный в Берлине в июле с.г. доклад Юрия Шулипы «Военные планы Путина против Украины на 2021 год». Шулипа, кстати, довольно известный на Украине эксперт по «российской агрессии»

Шулипа человек, на первый взгляд, серьёзный — российский юрист, автор четырёх изданных в Москве книг. Но, на каком-то этапе, он поддержал Майдан и ударился в отражение российской агрессии… Причём, судя по содержанию доклада, ударился он конкретно.

«Стратегические планы России в Четвёртой мировой гибридной войне, которую В. Путин ведёт против стран коллективного Запада с 20 февраля 2014 года, заключаются в уничтожении Украины как государства и субъекта международного права путем фрагментации страны на ряд квазигосударственных образований, с последующим включением территорий Украины в состав России».

Т.е., Путин ведёт войну против Запада, но целью его является Украина, которая в состав каких-либо специфически западных объединений не входит. Где логика?

Метод обеспечения победы в гибридной войне очень простой: «заставить капитулировать руководство Украины, а вместе с ним и украинское общество, можно лишь путем массовых убийств граждан Украины и разрушения объектов инфраструктуры Украины».

Если вы хотите спросить эксперта, почему Россия этим не занимается, он ответит, что его выводы подтверждаются опытом войн в Чечне, Грузии, Украине и Сирии. Мы, в общем, и не сомневались, что украинская артиллерия расстреливает украинские города по приказу Путина…

По мнению Шулипы, у России есть два плана — минимальный и максимальный.

По минимальному варианту в апреле-мае российские войска подвергают обстрелу позиции украинских войск, а затем прорывают фронт с целью захвата Мариуполя. «Главная цель этого сценария заключается в уничтожении 10-12% личного состава ВСУ. По замыслам авторов, реализация сценария должна привести к деморализации личного состава ВСУ и военно-политического руководства Украины, что позволит Кремлю принудить Украину к подписанию так называемых Минских соглашений-3».

Максимальный вариант предполагает, что «Минск-3» заключается после захвата также Николаевской, Одесской, Херсонской и Харьковской областей (эксперт слабоват в географии, потому Запорожская область в списке отсутствует).

Успех может быть достигнут за счёт того, что «Зеленский не настроен на защиту страны от российской военной агрессии военным путём», а США и НАТО «в случае экзистенциальной угрозы существования Украины не станут защищать Украину» (хотя бы потому, что по убеждению Шулипы Россия представляет такую угрозу самим фактом своего существования, потому США должны защищать Украину непрерывно).

Тем не менее, весной Путин не напал. Шулипа называет целый ряд причин этого, но на самом деле они сводятся к двум.

Во-первых, это недостаток сил — Россия сосредоточила на границе всего 96 тыс., в то время как численность ВСУ составила 255 тыс. человек. Между тем, для успешного наступления необходимо трёхкратное превосходство.

На самом деле это показатель, характерный для тактического звена. На стратегическом уровне всё может выглядеть иначе. Например, 22 июня 1941 года превосходство немцев в живой силе было всего 1,3:1. Что, однако, не помешало нанести решительное поражение Красной армии в приграничном сражении. При этом, на всех направления главного удара у вермахта было подавляющее превосходство. Шулипа, разумеется, этого не знает. Куда смотрел рецензент этого произведения — генерал-лейтенант А. Иванов, уже мы не знаем.

Во-вторых, для России создалась невыгодная внешнеполитическое ситуация, поскольку, например, Путину необходимо было создать позитивный фон перед встречей с Байденом.

Та мысль, что Россия в принципе не собиралась нападать на Украину, а учения проводила на своей территории, украинским и западным экспертам недоступна в принципе. Впрочем, ещё в 1930 году Герберт Уэллс писал (это мысль одного из его персонажей, который озвучивал, очевидно, аксиому британской политики): «в самом сердце Старого Света безмерно огромная, сильная, потенциально более могущественная, чем почти все страны мира, вместе взятые, лежит Россия. И не важно, кто правит в ней — царь или большевики. Россия — вот главная опасность, самый грозный враг».

Далее Шулипа растекается мыслию по древу, прогнозируя, что раз уж Путин не напал в промежуток с 22 апреля по 5 мая, он непременно нападёт 17 сентября. Потому что 17 сентября Сталин напал на Польшу.

Убедительно, конечно, но её более убедительно было бы, если бы 17 сентября он напал в 2019 году — для ровного счёта. А в 2021 году надо было нападать 6 июля (дата придуманного Виктором Суворовым нападения Сталина на Германию).

Есть и другие доказательства. Например, Сергей Шойгу предполагал «к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии» (теперь мы будем знать, что конец года — это до 17 сентября).

В рамках этой операции предполагается отравление «новичком» «как можно большего числа ютуб-блогеров и антипутинских публицистов, просмотр видеороликов или прочтение публикаций которых составляет 100 000 просмотров в месяц и более» (не спрашивайте, как это отразится на усилении обороноспособности Украины).

Отразить же «российскую агрессию» можно убив 50 тыс. российских военнослужащих — тогда армия перестанет выполнять преступные приказы и побежит.

Разумеется, всё это бред тяжелобольного человека. Но:

— этот человек возглавляет «Институт исследования российской агрессии» и редактирует «Информационное издание "Национальной политики"» (так написано в представлении автора на обложке доклада);

— деятельность этого человека кем-то финансируется — издали ведь доклад в качестве полноценной книги тиражом 150 экземпляров;

— этого человека приглашают в СМИ, и представляют как серьёзного аналитика, хотя, по идее, его анализы должны быть интересны только врачам.

До органов власти его продукция не доходит, но в формировании общественной атмосферы участвует. И тут личные психиатрические проблемы одного человека становятся проблемами целой страны…