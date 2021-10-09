Первая неделя октября стала горячей не только для Верховной Рады, но и для представителей шоу-бизнеса страны. В мясорубку событий попали не только певцы и модели, но даже фотографы и декораторы. В то же время отдельные артисты решили поменять профиль на политический, а некоторые сами выполнили работу народных избранников

Круг в «коридоре позора»

Кондратюк «ставит на растяжку» Зеленского - Карасев © Вадим Карасев/Фейсбук Ирина Круг, начавшая сольную карьеру после смерти своего мужа шансонье Михаила Круга, последние дни в прямом смысле слова провела в компании украинских радикалов.

Дело в том, что «патриоты» ни на шаг не отступают от артистки, устраивая перед каждым ее концертом акции протеста. Свои действия активисты мотивируют тем, что Круг посещала Крым без разрешения украинских властей, а значит, не может петь в Харькове, Киеве, Днепре и Одессе.

«Московский "блатняк" на месте гибели Героев Небесной Сотни — издевательство над Украиной и памятью о ее погибших сыновьях», — сказали организаторы одной из акций протеста.

В частности, в Днепре артистке устроили «коридор позора», а ее зрителей обвинили в «финансировании врага и измене родине». Известно, что протестующие даже обращались в полицию, требуя прекратить пение Круг на украинской земле, но в МВД отрапортовали, что СБУ не запрещало певице въезд, а значит, она может работать на территории Украины.

В 2016 году вдова шансонье выступала в Крыму, из-за чего попала в базу украинского «Миротворца». В качестве причины тому на скандальном сайте было указано следующее: «за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым».

В субботу вечером, 9 октября, Ирина Круг даст последний концерт своего нынешнего украинского тура, выступив в Одессе.

Отвергнутая дружба Elle

Королевская комбинация: астролог назвал будущего президента Украины © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Украинские дизайнеры Светлана Бевза и Лилия Литковская, украинская модель Светлана Потомская (Потомски), а еще фотограф Назар Черный, стилист Александра Ветрова и декоратор Лиза Гамшеева приняли участие в выпуске октябрьского номера Elle под названием «Дружба народов».

Задачей проекта, по словам его участников, было не только создание оригинальных современных образов в контексте украинской моды и культуры, но и рассказ о стране в целом. Однако у украиноязычных пользователей публикация вызвала резкое негодование.

«От такой токсичной дружбы нужно убегать», «Лицемерные оккупанты, мы никогда не простим вам тысячи убитых и замученных украинцев», «Какая прекрасная дружба. Подумаешь, оккупировали Крым и Донбасс, это же нормально для "братских" народов», «Вы нам не друзья, а страна убийц», «Россия — оккупант, никакой дружбы быть не может», «А может, вы в жопу пойдете? А для начала вернете нам Крым и свалите из Донбасса?», — отреагировали украинские читатели на публикацию российского журнала.

Крым без «Ля-ля-фа»

Самым громким интервью этой недели по праву можно считать Youtube-шоу «А поговорить?» с участием уроженки Львова и певицы Анжелики Варум. Артистка много лет обходила политические темы, но вдруг прервала молчание, заявив, что в Крым не поедет, причем именно по политическим соображениям.

«У меня нет возможности [посещать Крым]. Иначе я попаду в черные списки и не смогу приехать во Львов. У меня там родные, бабушкина сестра, девяносто шесть лет — ну когда-то ее надо навещать. Там могилы, за которыми только я ухаживаю», — сказала исполнительница.

Оценила Варум и происходящее между Украиной и Россией, назвав ситуацию «сумасшедшим домом», народы этих стран «похожими и родными», а свои разговоры об этом — тяжелыми и вызывающими внутренний протест.

Сама Варум на данный момент не числится ни в черном списке Украины, ни на сайте «Миротворец», а вот имя ее супруга, артиста Леонида Агутина, на этом скандальном сайте есть, как персоны, представляющей угрозу для безопасности государства.

Из мужского глянца — в Раду

«Состав как в атомной бомбе»: украинец купил странный круассан © Telegram-канал "Черный список"

Так, во вторник, 5 октября, стало известно, что модель, телеведущая и «Миссис Вселенная Монако 2018» Юлия Гершун зарегистрирована кандидатом в депутаты Верховной Рады.

На первый взгляд, ничего примечательного в этой новости нет, потому что правительство экс-юмориста, а ныне президента страны Владимира Зеленского давно приучило избирателей к подобным «переквалификациям», но есть нюанс. Гершун в стране знают не только как «Миссис», сколько как героиню скандальной эротической фотосессии для мужского глянца ХХL.

Между тем, какой-никакой, но политический опыт у модели есть: в 2013 году работала помощником замминистра обороны Украины Артуро Франциско Бабенко, а ныне состоит в партии мэра Киева Виталия Кличко УДАР.

«Наконец-то в Раде будет хоть что-то ХХL», — отметил один из пользователей.

Полякова-всемогущая

Зеленский не смог, починила Полякова: певица решила проблему протечек кровли в своей многоэтажке © Оля Полякова/Инстаграм Оля Полякова на этой неделе продемонстрировала крайнюю степень отчаяния в ожидании перемен. Несколько лет подряд артистка требовала у местных коммунальщиков отремонтировать протекающую крышу ее многоэтажки.

Уговоры отказались тщетны, и в среду, 6 октября, «королева ночи» объявила о том, что пригнала кран, заплатив за ремонт кровли сразу над тремя подъездами из своего кармана.

Ранее поклонники предлагали певице обратиться к старому знакомому, ныне президенту Украины Владимиру Зеленскому, но артистка отказалась, заявив, что «не нужно пользоваться знакомствами, нужно пользоваться правами».

Между тем, по информации украинских журналистов, дом, в котором живет исполнительница, состоит на балансе Государственного управления делами, подчиняющегося непосредственно президенту, а значит, именно его администрация должна была решить вопрос ремонта кровли.