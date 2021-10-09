После окончания курортного сезона в Крыму зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом. Власти сообщают о радикальных мерах по борьбе с пандемией

На прошедшей неделе несколько дней подряд в Крыму фиксировались антирекорды по заражению коронавирусом. Только за 7 октября в Республике Крым подтвердили 472 новых случая заражения COVID-19, а в городе Севастополе выявили еще 213 заболевших. Рост заболеваемости коронавирусом в Крыму за прошедшую неделю составил 27% (в среднем по РФ — 14%). Среди лидеров антирейтинга, кроме Севастополя, курортные города Алушта, Ялта, Феодосия. Естественно, это связано с большим притоком приезжих и объективной невозможностью удержать под медицинским контролем этот поток. Борьба с COVID-19: Ученые предупреждают об опасности «твиндемии» и работают над таблетками от ковида

В общем, люди и едут в курортные места, чтобы отдохнуть от надоевших пандемийный ограничений, потому далеко не всегда соблюдают социальную дистанцию в общественном транспорте или во время массовых мероприятий. Плюс доходящее до абсурда неприятие вакцинации и санитарных норм значительной частью наших соотечественников даёт свои печальные результаты — от ковида на полуострове умерли уже почти четыре тысячи человек (выздоровели 100 тысяч). В результате, с 11 октября в Республике Крым начинают действовать новые существенные ограничения.

Как сообщила министр труда и соцзащиты Совета министров Республики Крым Елена Романовская, отменяется плановая диспансеризация населения (чтобы сократить потоки в поликлиниках), медучреждения сконцентрируются исключительно на диспансеризации для переболевших коронавирусом. Работодателей обяжут отправить на дистанционную работу сотрудников в возрасте старше 60 лет. Кроме того, государственные и муниципальные органы власти переведут на «удаленку» не менее 50% сотрудников.

На предприятиях, где привиты менее 80% сотрудников, введут обязательное тестирование невакцинированных раз в неделю за счёт работодателя (это должно стимулировать вакцинацию). В общественном транспорте отменят льготный проезд для людей старше 65 лет, что уменьшит количество пожилых пассажиров (основное число заражений происходит в общественном транспорте). Сообщается также о возможных мерах по ограничению посещаемости зрительных залов в театрах и кинотеатрах. Борьба с COVID-19: Четыре сценария развития пандемии и неравный доступ к вакцинам в мире

«Большинство заболевших поступают в больницы, поэтому мы экстренно разворачиваем наш дополнительный коечный фонд, — рассказала госпожа Романовская. — При этом больные поступающие и вчера, и сегодня, в основном, уже требуют кислородной поддержки». На данный момент в тяжелом и крайне тяжелом состоянии пребывают 332 пациента, 9 из них подключены к ИВЛ.

Самым действенным средством профилактики болезни остаётся вакцинация. В Крыму (без учёта города федерального значения Севастополь) вакцинацию первым компонентом препарата прошли 520 626 человек, вторым — 491 569. И пока с достойным лучшего применения упорством некоторые граждане вакцинацию игнорируют — здравомыслящие уже переходят к этапу ревакцинации, тем более, что сдавать дополнительный анализ на антитела перед прохождением повторной иммунизации не требуется. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

По данным заместителя министра здравоохранения Республики Крым Антона Лясковского, повторную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции в Республике Крым уже прошли 15 403 человека. «Повторная вакцинация проводится любым из зарегистрированных в России препаратов спустя шесть месяцев после введения второго компонента. В первую очередь для этих целей используется вакцина "Спутник Лайт". Напомню, что эксперты разрешили применение данного препарата для граждан старше 60 лет», — сообщил господин Лясковский.

Пора понять, что новая коронавирусная инфекция с нами надолго — если не навсегда. Могу лишь добавить, что переболевшие COVID знакомые рассказывали об этой болезни с изрядной долей ужаса: как задыхались, температурили, испытывали приступы психоза, с каким большим трудом восстанавливаются до сих пор. Я слушаю их сопереживая, но без паники — потому что вакцинирован.