На прошедшей неделе несколько дней подряд в Крыму фиксировались антирекорды по заражению коронавирусом. Только за 7 октября в Республике Крым подтвердили 472 новых случая заражения COVID-19, а в городе Севастополе выявили еще 213 заболевших. Рост заболеваемости коронавирусом в Крыму за прошедшую неделю составил 27% (в среднем по РФ — 14%). Среди лидеров антирейтинга, кроме Севастополя, курортные города Алушта, Ялта, Феодосия. Естественно, это связано с большим притоком приезжих и объективной невозможностью удержать под медицинским контролем этот поток.
В общем, люди и едут в курортные места, чтобы отдохнуть от надоевших пандемийный ограничений, потому далеко не всегда соблюдают социальную дистанцию в общественном транспорте или во время массовых мероприятий. Плюс доходящее до абсурда неприятие вакцинации и санитарных норм значительной частью наших соотечественников даёт свои печальные результаты — от ковида на полуострове умерли уже почти четыре тысячи человек (выздоровели 100 тысяч). В результате, с 11 октября в Республике Крым начинают действовать новые существенные ограничения.
Как сообщила министр труда и соцзащиты Совета министров Республики Крым Елена Романовская, отменяется плановая диспансеризация населения (чтобы сократить потоки в поликлиниках), медучреждения сконцентрируются исключительно на диспансеризации для переболевших коронавирусом. Работодателей обяжут отправить на дистанционную работу сотрудников в возрасте старше 60 лет. Кроме того, государственные и муниципальные органы власти переведут на «удаленку» не менее 50% сотрудников.
На предприятиях, где привиты менее 80% сотрудников, введут обязательное тестирование невакцинированных раз в неделю за счёт работодателя (это должно стимулировать вакцинацию). В общественном транспорте отменят льготный проезд для людей старше 65 лет, что уменьшит количество пожилых пассажиров (основное число заражений происходит в общественном транспорте). Сообщается также о возможных мерах по ограничению посещаемости зрительных залов в театрах и кинотеатрах.
«Большинство заболевших поступают в больницы, поэтому мы экстренно разворачиваем наш дополнительный коечный фонд, — рассказала госпожа Романовская. — При этом больные поступающие и вчера, и сегодня, в основном, уже требуют кислородной поддержки». На данный момент в тяжелом и крайне тяжелом состоянии пребывают 332 пациента, 9 из них подключены к ИВЛ.
Самым действенным средством профилактики болезни остаётся вакцинация. В Крыму (без учёта города федерального значения Севастополь) вакцинацию первым компонентом препарата прошли 520 626 человек, вторым — 491 569. И пока с достойным лучшего применения упорством некоторые граждане вакцинацию игнорируют — здравомыслящие уже переходят к этапу ревакцинации, тем более, что сдавать дополнительный анализ на антитела перед прохождением повторной иммунизации не требуется.
По данным заместителя министра здравоохранения Республики Крым Антона Лясковского, повторную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции в Республике Крым уже прошли 15 403 человека. «Повторная вакцинация проводится любым из зарегистрированных в России препаратов спустя шесть месяцев после введения второго компонента. В первую очередь для этих целей используется вакцина "Спутник Лайт". Напомню, что эксперты разрешили применение данного препарата для граждан старше 60 лет», — сообщил господин Лясковский.
Пора понять, что новая коронавирусная инфекция с нами надолго — если не навсегда. Могу лишь добавить, что переболевшие COVID знакомые рассказывали об этой болезни с изрядной долей ужаса: как задыхались, температурили, испытывали приступы психоза, с каким большим трудом восстанавливаются до сих пор. Я слушаю их сопереживая, но без паники — потому что вакцинирован.