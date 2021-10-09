Нет более противоречивой темы, чем Львов и его место в Русском мире. С одной стороны - это русский город, основанный русскими. С другой - ничего общего с Русским миром это место не имеет

Нет ни одного города на Украине более непохожего на остальные украинские города, чем Львов. Это не странно, ведь то, что сегодня показывают туристам, строили в основном нерусские для нерусских. Это не хорошо и не плохо. С этим стоит примириться. Это типичный европейский город, с ратушей, площадью Рынок, сплошной застройкой, средневековыми, узкими улочками, высокими крышами костелов. Все указывает на то, что он чужой. На страже от москалей: львовский швейцар ответил на лозунг «Слава Украине» более 1 млн раз © fest.lviv.ua

Но, в то же время Львов сегодня населен русскими, которые именуют себя украинцами, что не делает их чем-то отличным от русских. И, безусловно, они живут с ощущением совершенной кражи. Потому что этот город был ими украден у тех, кто его построил и много веков в нем жил. Современные львовяне прекрасно знают, что своим правом на Львов они обязаны тому, кого приказано ненавидеть и чье имя им приказано забыть.

Нет на Украине места, где над русским человеком был бы проведен столь чудовищный опыт евгеники и вивисекции, чем Львов. Душа русских там в течение длительного времени подвергалась немыслимым экспериментам и ритуалам по изживанию русского и насаждению чего угодно другого. Именно поэтому Львов — город контрастов.

С одной стороны, туристы едут туда не без опаски, ожидая любого вида агрессии и выражения ксенофобии. С другой, это впечатление пропадает в первые же сутки пребывания в этом живописном городе. Продавцы совсем не требуют от вас говорить по-украински. Сфера туризма состоит из вежливых, заботливых и предупредительных людей, которые спешат услужить гостям и с охотой говорят с ними по-русски. Да-да! Львов — русский город, где при случае немедленно переходят на родной язык.

Оказавшись здесь начинаешь чувствовать, что это место опорочено какой-то дурной славой. Что на самом-то деле бандеровское кафе «Крыивка», где каждый вечер символически расстреливают пленного «москаля» оскорбителен не больше, чем цирк уродов, где карлики и монстры своими ужимками развлекают гостей. И даже Ирина Фарион уже не кажется такой омерзительной ведьмой. Что же это за место и что оно значит для нашей большой России сегодня?

Русский Львов

Главное, что следует помнить русскому и советскому человеку — это то, что современный Львов все же продукт иной, европейской и католической цивилизации, к которой древняя Русь не имеет почти никакого отношения. Во Львове женщина сбежала из больницы после трепанации черепа © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Да, здесь жили русские, но цивилизация русских была сельской и лесной, а города были им интересны только, как место, где можно обменять продукцию, которую они производили на что-либо ценное и нужное им.

Даже во времена князей, которые относятся к истории большой России, они не считали себя ровней подлому народу, что бы не выдумывали сегодня свидомые националисты. И если бы князю Владимиру Великому, который присоединил будущую Львовщину к своему домену кто-нибудь сказал, что он одной крови с жителями сел, последствия были бы самые печальные.

Тем более, что точная дата основания Львова весьма условна, ибо на его месте город стоял еще в V веке. Чей он был — мы не знаем. Может к нему имели отношения римляне, может белые хорваты, может еще кто-то, а скорее всего все вместе. Нестор Летописец рассказал, что в 1084 году Владимир Красно Солнышко поставил здесь свой форпост — град Владимир (теперь Владимир-Волынский).

Потом тут образовались Галицкое и Волынское княжества. Град был заложен князем Даниилом I Романовичем и назван в честь старшего сына, Льва Даниловича. Это было в середине XIII века, когда на Русь пришли татары, рвавшиеся «к последнему морю». Но как бы там не было, ясно одно — русские князья-конунги поставили здесь свою твердыню, чтобы контролировать торговый Галицко-Волынский маршрут — отрезок Великого Шёлкового Пути, из Китая в Европу. И именно в это время случилось событие, которое на 700 лет отделило земли Червонной Руси от Малой Руси и тем более Великой Руси. В поисках помощи от татар, в 1253 году Даниил I Романович получил королевскую корону от Римского папы. Это потребовало от него обращения в католичество.

Цирк длился недолго, папа ничем не помог Руси, крестовый поход не организовал, так что Даниил вернулся в православие, а корону не использовал. Но с этого момента он перестал быть вассалом Золотой Орды. Впрочем, Львов не был стольным градом, это была торговая фактория и форпост, а «король» имел резиденцию поближе к Польше. «Каждый увидит что-то свое»: во Львове установили необычный памятник сыну Моцарта © мэрия Львова

Но за Галицией закрепилось название «Русь», которое использовалось в Польше всегда. Русский Львов располагался немного не там, где теперь. Он быстро рос, принимая в себя мигрантов, имел мощные укрепления. Это был православный город, но в нем жили католики-немцы, армяне, татары, евреи и караимы. В начале XIV в. Львов становится крупнейшим городом на всей территории современной ему Руси.

Польский Львов

Но в это же самое время его уже ничто не связывает с Киевом и бывшей метрополией. Без этой связи Львов был обречен. В 1340 году польский король Казимир III Великий захватил Львов, вывез в Краков королевскую корону, мантию и трон. Началась долгая война, в которой участвовали Польша, Литва, Золотая Орда и Венгрия.

В 1349 году Львов становится владением Польши. И, чтобы закрепить это окончательно, Казимир III дал городу статус второй столицы Польской Короны, наравне с Краковом. Русские бояре все еще представляли регионы и районы. Но во главе самого города отныне встали поляки.

С 1356 года и до конца XVIII века, когда пала Польша, Львов строил свою жизнь на основе Магдебургского права. Это первый город получивший его из русских городов. И еще одно деяние было совершено Казимиром III. Он перенес координаты центра Львова с площади Старый рынок на болотистую равнину реки Полтвы. Этим он как бы стер русский код этого места, сделав его польским. И был прав.

Именно в XIV веке Львов окончательно перестает даже считаться русским городом. Опытный политик на новом месте создал совершенно новый град, уже польский, где русским на долгие века не осталось места. Впрочем, полякам король тоже не доверял. Львов строили немецкие зодчие, что прекрасно видно по старому городу.

Это и не польский — чисто немецкий город. Даже акты тогдашнего львовского магистрата велись на саксонском диалекте немецкого языка. Была разбита современная площадь Рынок, а вокруг располагались жилые кварталы разделенные взаимно перпендикулярными улицами — как шахматная доска. Точно так же немцы и голландцы строили Нью-Йорк. Скоро немецкие колонисты составили во Львове абсолютное большинство населения.

Русские же остались в русском Львове, современном районе Подзамче, причем самоуправление на них не распространялось. Они подчинялись королевскому старосте и пользовались древней Русской правдой, характерной для сельских общин. Скоро русский Львов прекратил свое существование.

Польский же Львов — это немецкое большинство, плюс национальные кварталы. Русский, армянский, еврейский, сербский и другие. Каждый со своими церквями и синагогами — все, как в Европе. А вот русским, которым было разрешено селиться везде, церкви не досталось. Попытки Казимира III восстановить Галицкую православную митрополию не увенчались успехом — она находилась в Галиче, который, как и Киев пришел в упадок. После смерти Казимира, Львов на непродолжительное время перешел под корону Венгрии, но Польша, путем хитрейшей многоходовки, вернула город себе. «Псячий язык»: украинский призер Олимпиады из Львова жестко раскритиковал мову © Facebook/Володимир В'язівський

Наступал золотой век Львова. Турки перекрыли путь в Константинополь, мамлюки изгнали крестоносцев из Леванта, так что караваны из Китая пошли через Орду, Крым, а оттуда через Молдавию во Львов, и дальше. Торговая монополия на этих участках принадлежала генуэзцам и немцам Львова. Что обеспечило городу богатство и престиж. Сюда стремятся искатели счастья. Одного из них звали Иван Федоров, который издал в городе первопечатный Апостол. Львов стал транзитным центром и в нем делались состояния, поскольку магистрат предоставлял гражданам города особые и преимущественные права.

И хоть Львов того периода был не русским, все равно стоит отметить, что на географических картах он представлял всю Русь: на французском чертеже 1492 года из всей Восточной Европы обозначен лишь один город — Leopolis. Но в конце XV века фортуна отвернулась от львовских купцов — Порта начала наступать на Европу и все торговые маршруты, ведущие во Львов были прерваны. Это была катастрофа, которую довершил пожар 1527 года, уничтоживший практически весь город.

Первое возвращение русских

«Золотой век» у всех стран имеет не только положительную оценку. Именно в это время происходит всплеск рождаемости, рост популяции, которая, в конечном счете, ведет к потрясениям, революциям и войнам. Так и случилось во время «Золотого века Польши», XVI века. Растет русская община, которой становится тесно среди инославного окружения. И начинается борьба за место под солнцем, которая привела к революции 1648 года.

У нас она относится к категории славных событий, а Богдан Хмельницкий - русский герой. Но у поляков на это дело совсем другой взгляд: они считают шляхтича из Субботова предателем, который запалил фитиль к пороховому погребу под польской государственностью. Революция 1648 года ими именуются катастрофой, которая привела на Польшу эпоху, именуемую «Потоп». Начало конца польской государственности. И важной вехой на этом пути было присоединение восточной Польши, с Киевом к Московскому царству.

Для нас же это возвращение малой Руси в состав Великой, большой России. Как следствие — возвращение исторической Руси на карту мира. Рождение России. Русские восточной Польши вспомнили, кто они, повсеместно поддержали батька Хмеля и с облегчением изволили под царя восточного, православного. Поезд-призрак и офицеры в подштанниках: мистические легенды Львова © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

И в этой связи крайне интересным представляется парадоксальное отношение горожан Львова к казацко-татарской армии, которая в 1648 году взяла городские стены в осаду. Учебники истории толерантно обходят этот момент. В тот славный год все города открывали ворота перед знаменами то ли гетмана, то ли походного атамана, то ли русского князя Хмельницкого. А Львов заперся при виде вооруженной орды русских и был готов сражаться с ними до последней капли крови.

Ответ прост: Львов давно не был русским городом. И на Хмельницкого с татарской ордой горожане смотрели не как на своих, освободителей от ляхов и католиков, как это было на малой Руси. Для львовян русские повстанцы были дикими мятежниками и бунтовщиками, которые еще и привели с собой в христианские земли язычников, магометан и татар.

Повстанцы к Львову симпатий также не питали и были настроены хорошо погуляв там, сжечь гнездо католиков-ляхов. Казацко-татарская артиллерия бомбардировала город и зажгла его. Предместья были разграблены, евреи и католики вырезаны. Но взять городские стены было делом трудным, и Хмельницкий согласился на контрибуцию.

Ещё раз казаки оказались под стенами города в 1655 году, с московским регулярным войском. Но и тогда Львов не взяли — помешало вторжение татар уже против Хмельницкого. Широко разливался по Польше кровавый «Потоп»: Львов был осаждаем шведами, венграми, турками и татарами, хотя и не был взят. Смертельно раненая Хмельницким и русским бунтом Польша стала легкой добычей для окружающих стран.

В 1704 году, во время Великой северной войны, город был взят шведами Карла XII. Впервые за четыреста лет. Но молодой король скоро был разбит русской армией, и в 1707 году, русские солдаты наконец вошли во Львов, во главе с Петром Великим. В своих бедах поляки винили русских, что обострило кризис внутри самой Польши. Польское государство было обречено. А слава Львова закатилась за горизонт, делая его навсегда заштатным захолустьем.

Немецкий Львов

При первом разделе Речи Посполитой в 1772 году Львов заняла австрийская армия. Край вошел в состав Священной Римской империи, получив статус имперской провинции Королевство Галиции и Лодомерии, во главе с губернатором. А Львов получил статус провинциальной столицы. Императрица Мария Терезия ликвидировала архаичное Магдебургское право. При немцах город перестает быть средневековым, стены сносят, разбивают парки и скверы, строятся дворцы и проспекты. Журналист Коцаба рассказал, что на самом деле творится во львовском «демократическом Пьемонте» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Нынешний проспект Свободы — оттуда. Средневековый Львов превращается в крайнюю восточную точку европейского просвещения, просвещенного абсолютизма. Появился театр, секуляризирована собственность церквей, строятся школы и больницы, издается первая регулярная газета «Gazett d'Leopol» (Львовская газета), которая сначала выходила на французском языке. Львовский университет стал светским учебным заведением, хотя и с немецким языком обучения. В 1784 году во Львове запущен первый в мире воздушный шар с автоматической горелкой на жидком горючем для подогрева воздуха в баллоне. Всего через девять месяцев после братьев Монгольфье, горючим для которых служила солома. Немцы прекращают ополячивание русских, их вытеснение из городов, власти, торговли, промышленности.

У австрийских Габсбургов имеется на русских Галиции особый план. Вена делается покровительницей униатской церкви, вокруг которой начинает культивировать совершенно новый народ, которому в будущем даст имя «украинцы». Наполеон вернул полякам государственность, поляки захватили Львов в 1809 году и дело бы кончилось очень плохо, если бы городом не овладела русская армия, вернувшая Львов Австрии. В XIX веке Львов приобретает современный вид. Это уютный, кукольный городок, в котором было очень комфортно жить под сенью самой толерантной в Европе Австро-Венгерской монархии. Уровня Средних веков по богатству и престижу Львов более не достиг. Зато в Викторианские времена Львов и львовяне отлично отдыхали и развлекались. Будто судьба дала такое столетие ради будущих несчастий и смут.

Возвращение домой

Русские вернулись во Львов в 1914 году и город впервые за 700 лет был объявлен возвращенным домой — в государство русских. Но уже в 1915 году Львов был оставлен нашими войсками.

Это стало вехой: вернувшиеся немцы и их украинствующие прислужники жестоко мстили всем, кто сотрудничал с русскими властями. Именно Первая мировая война и заложила в крае зерна русофобии, которые много позже дадут свои ядовитые плоды. Но немцы войну проиграли, Львов навсегда потеряли. Австро-Венгрия распалась.

На карту Европы возвращается Польша в виде Второй Речи Посполитой. Решением стран-победительниц Галиция и Львов передавались ей. Менее всего такая новость понравилась новоиспеченным «украинцам». И история Второй Речи Посполитой началась с польско-украинской войны, которую «украинцы» проиграли, зато Польша на весь межвоенный период получила в Галиции и Львове гнездо злейших врагов — повстанцев и террористов. Украинский терроризм был самой большой головной болью Варшавы все двадцать лет между мировыми войнами.

Провозглашение так называемой Западно-украинской народной республики (ЗУНР), ее воссоединение с УНР — все это оказалось «опереткой», так что оба проекта быстро стали частью истории. Попытка же украинствующих австро-венгерских подданных захватить Львов окончилась поражением. Русских слова вышвырнули из города на долгие 20 лет. Дом бесплодия, секрет вечной молодости, призрак гроба: жуткие истории Львова © CC0, Pixabay

А Львов становится символом польского сопротивления, славы и победы над русскими. Русофобия становится здесь официальной доктриной. Девиз города этого времени: «Львов всегда предан». И гуляет сегодня в Youtube музыкальная зарисовка «Tylko We Lwowie» из какого-то фильма, где польские кинематографисты поют польский Львов. Это была лебединая песня. Фильм снимался в 1939 году. Львов вернулся домой — в Советскую Россию, СССР. И навсегда покинул историю Польши.

Еще раз немцы попытаются вернуться в свой Лемберг в 1941 году. Это также последняя попытка, во время которой встал во весь рост чудовищный «украинский» проект Габсбургов, которые вряд ли хотели видеть свое детище таким Франкенштейном и монстром.

И разразилось то, чего никогда не было в Австро-Венгрии — жуткий еврейский погром, устроенный украинствующими боевиками и люмпенами. За годы оккупации практически вся еврейская община города была уничтожена.

Самому городу и его архитектуре повезло больше — за весь период Второй мировой войны Львов практически не пострадал. После чего Львов попадает в длительный период мира и процветания. Украинский язык разрешен, на нем учат детей и преподают в школах. Поляки депортированы. В их опустевшие квартиры устремляются жители окрестных сел. Именно с тех пор львовянам свойствен комплекс совершивших кражу. Львов самый европейский среди советских городов.

С этого момента он становится туристической Меккой. Сюда ездят дышать воздухом Европы, тут снимают фильмы про трех мушкетеров и другую экзотику. Безусловно, в СССР старались обеспечивать львовян работой, поэтому строили здесь множество промышленных объектов. Львовский автобусный завод, Львовхимсельмаш, Львовский завод автопогрузчиков, Львовский авиаремонтный завод, Танкоремонтный завод, Радиотехнические — «Электрон», «Кинескоп», «Полярон» производившие телевизоры и многое другое.

В 1971 году во Львове был открыт Западный научный центр Академии наук УССР.

Все это в 1991 году погибло. Все упомянутые заводы или закрыты или практически не функционируют. Зато во весь рост встал чудовищный, монструозный призрак украинского неофашизма, который заявив о себе, объявил поход на восток. Спустя тридцать лет это привело к гражданской войне на Украине, конца которой не видно. Поговаривают, что после победы, Львов больше не возьмут к себе, оставят за Збручем, столицей самостийной Галиции. Очень злые, черные шутки ходят сегодня о Львове. Но если там побывать, сразу ясно, что Львов по-прежнему русский город. И значит возвращаться туда нужно иным путем.