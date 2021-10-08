В Европарламенте приняли резолюцию с осуждением интеграции России и Белоруссии. Депутаты законодательного органа также захотели рассмотреть вопрос о суде над официальном Минском. Почему в Страсбурге вспомнили про Москву применительно к ситуации, в которой обвиняли президента республики Александр Лукашенко – узнавала Украина.ру.

«Нарушение суверенитета»

Документ представила фракция «Зеленые — Европейский свободный альянс», в четверг он был поддержан большинство заседающих в парламенте.

В резолюции выражалась солидарность с государствами сообщества, «пострадавшими от гибридных атак». По мнению парламентариев, эти страны якобы «стали жертвами попыток белорусского режима направить значительное число мигрантов и беженцев к внешним границам ЕС».

Пресса сообщала неоднократно о фактах жестокого обращения польских и литовских силовиков с нелегалами. Однако, попытки левых фракций добавить критики соседей Белоруссии не нашли отклика у большинства депутатов, отмечалось так же в СМИ.

Белоруссия поздравляет: что Лукашенко пожелал Путину в день рождения © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк Александра Лукашенко».

Депутаты пожалели о том, что санкции против Белоруссии оказались лишь частично эффективными. Поэтому призвали «усилить целенаправленные экономические санкции, сосредоточив внимание на ключевых секторах Белоруссии, и в срочном порядке продвигать пятый пакет санкций против белорусских физических и юридических лиц».

Досталось в тексте и России. Парламентарии осудили «продолжающиеся отношения между Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным» и потребовали разоблачить «поддержку Россией жестоких репрессий Лукашенко», а также ее «участие в гибридных действиях против ЕС».

Контакты двух лидеров предложили осудить из-за «дорожных карт интеграции Белоруссии и России, включая прогрессирующую милитаризацию Белоруссии». В Европарламенте обеспокоились этим, как «нарушение суверенитета Белоруссии».

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отреагировал на озабоченность в Страсбурге.

«Такого рода заявления являются фактом вмешательства во внутренние дела наших стран, попыткой негативно влиять на межгосударственный диалог между Москвой и Минском», – ответил Мезенцев.

Выход из положения

Практически синхронно с заседанием Европарламента высказался по этой же теме и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он тоже говорил о гибридной войне, правда, по версии главы государства, ее ведут против Минска.

«Нам нужно (…) искать пути выхода из сложившегося положения. Экономика у нас открытая, более чем на 60 процент завязанная на экспорт и внешние рынки», – подчеркнул он.

Белорусский лидер отверг версию о том, что причиной ограничений является моральный долг западных стран.

«Сегодня уже никто не сомневается, что основной целью этого оголтелого шантажа является не борьба за какие-то мифические права человека», – высказал он мнение.

По его словам, таким образом бьют по населению.

«И, если говорить прямым текстом, через закрытие заводов и массовую безработицу [хотят] загнать людей в нищету, а в лучшем случае – вывести их на улицы», – предупредил Лукашенко.

К слову, о зависимости социального благополучия и протестных настроений Лукашенко сказал и позднее, говоря о подорожании товаров в мире.

«Надо пережить этот момент и не дать возможности тем, кто привык на ценах, на их росте наживаться, не дать им возможности это сделать. В противном случае придем уже к действительной революции. Люди этого не выдержат», – отметил белорусский лидер.

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«Настрой на противодействие санкциям мне нравится (…). Мы уже привыкли к разного рода санкциям, не первый раз с ними сталкиваемся. Очередные попытки ограничить и запугать нас оборачиваются против бизнеса и экономики той страны, которая вводит санкции», – сказал он, приведя в пример Прибалтику, Украину и Польшу.

Глава республики в чем-то прав – рестрикции на Минск накладывал и ранее. Практически два с половиной десятилетия республика жила под санкциями. В 1990-х после референдума о продлении полномочий Лукашенко ЕС понизил уровень отношений со страной. Затем последовали несколько дипломатических скандалов – запрет на въезд и визовые ограничения после выселения послов из резиденций и историй с исчезновением активистов и журналистов в Белоруссии.

В 2005-м в Евросоюзе решили не изолировать полностью республику, а наладить контакты с так называемым гражданским обществом, но при этом запрещать въезд высшим чиновникам. В 2011-м последовало новое ухудшение отношений между Брюсселем и Минском, ЕС установил новый список нежелательных лиц и объявил о замораживании их счетов. Через год ограничения на ведение дел с определенными белорусскими предприятиями ввели для компаний из Европы. Но, в целом, санкции были точечными.

В 2020-м в Белоруссии начались протесты из-за президентских выборов, на которых был переизбран Лукашенко. Обострение в отношениях Минск-Брюссель достигли пика после вынужденной посадки в Белоруссии самолета с бывшим редактором запрещенного в республике Telegram-каналом Романом Протасевичем на борту. ЕС ввел против страны секторальные санкции, которые затрагивали уже целые отрасли экономики, причем важные для казны. Например, рестрикции коснулись нефтяной промышленности, финансовых услуг и торговли хлористым калием.

Вдохновение Литвы

Активно против Минска выступал соседский Вильнюс. Литовские политики, вообще, и до этого находили проблемы в связях с соседней страной: так они запретили покупать «небезопасное» электричество с Белорусской АЭС. Прибалтийская республика дала дипломатический статус офису оппозиционерки Светланы Тихановской. Словом, поводы для ухудшения отношения были.

Видимо, по этой причине по Литве ударил миграционный кризис – белорусские власти перестали охранять границу. Через республику транзитом двинулись беженцы с Ближнего Востока и из Африки, наплыв нелегалов привел к политическим потрясения в Литве. Усиливать границу пришлось и Польше. С рубежей регулярно поступали сообщения о жестоком обращении польских и литовских силовиков с мигрантами.

Теперь на границе с Польшей и Литвой выстроились колонны грузовиков. Так, к пункту пропуска «Козловичи» выстроилось 500 фур, к «Брузгам» – 150, к «Каменному логу» – 340 и так далее. Очереди большегрузного транспорта встали и по направлению к рубежу с Украиной. Белорусские власти заверили, что соседние государства не выполнили договоренности о допуске и оформлении транспорта. Является ли это ответов стран ЕС на позицию Минска – пока ни одна сторона не комментировала.

Лукашенко пообещал сделать из Белоруссии военную базу России © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк Александр Носович в комментарии Украине.ру напоминает, что принцип невмешательства в дела суверенных государств страны ЕС соблюдают строго только по отношению к себе, участие во внутренних делах других стран считается даже правом и моральным долгом.

«Тем более, если речь идет о России и Белоруссии, тем более, если тон задают страны Восточной Европы: Польша и Прибалтика. Поэтому эта резолюция довольно типична, как и все документы, вдохновленные Польшей и Литвой», – отмечает Носович.

«Новое здесь только то, что ответственность за миграционные кризис пытаются возложить на Россию. А это победа махровой конспирологии: «Лукашенко – марионетка Путина!» Ранее это было маргинальным явлением в Польше. Даже Прибалтика боялась делать такие далеко идущие обобщения, чтобы не спровоцировать Россию, а сейчас это уже мейнстрим», – обращает внимание эксперт.

Собеседник издания напоминает, что Россия ввела санкции против главы Европарламента, отказав тем самым этому институту в признании.

«Это отказ иметь дело с площадкой, которая благодаря странам Восточной Европы стала пропагандистской организацией», – подчеркивает эксперт.

Именно постсоциалистические страны задают тон в отношениях России и Белоруссии с одной стороны, и Западной Европы – с другой.

«Восточные территории были приняты в ЕС и НАТО под ручательство США, хотя они не отвечали ни Копенгагенским принципам участия в Альянсе, ни Маастрихтским критериям членства в сообществе. Взяли в обе организации эти страны несправедливо и незаконно, но за ними стоит вся мощь политического лобби Соединенных Штатов. Они являются клиентелой и агентурой Вашингтона ЕС, работая на разделение Европы – на ЕС и Россию с Белоруссией», – добавляет Носович.

Разделенная Европа, отрезанная от российских ресурсов и зависимая от заокеанской помощи, не может бросить вызов США, заключает эксперт. И пока все разговоры о стратегической независимости ЕС – всего лишь разговоры.