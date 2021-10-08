Шикарный Крым: смотровые площадки полуострова с потрясающими видами

От живописных крымских пейзажей захватывает дух: сосны и можжевельники на берегу моря, причудливые скалы и петляющие тропы, древние крепости и мавританские дворцы. Для туристов, мечтающих сделать шикарные кадры, издание Украина.ру подготовило подборку смотровых площадок

Беседка ветров

Бегство животных, летающие тарелки, послание Теслы: мистические подробности чернобыльских событий © CC0, Pixabay

Смотровая площадка, откуда южный берег Крыма виден как на ладони, представляет собой изящную белоснежную ротонду с колоннами и острым шпилем. Ее название перекликается с мозаикой на полу ротонды, изображающей розу ветров. Здесь и правда очень ветрено: скорость ветра достигает 40-45 метров в секунду.

Стоя в Беседке, можно увидеть здания Партенита и Гурзуфа, склоны «медведь-горы» Аю-Даг, очертания скал-близнецов Адаларов и, конечно же, бескрайнее синее море.

Общественный транспорт к Беседке ветров не ходит. Добраться сюда можно на машине самостоятельно (но только с представителем заповедника и по предварительной записи) мимо поселка Массандра через урочище Уч-Кош или в составе организованной экскурсионной группы из Алушты и Ялты.

Звездопад воспоминаний

Звездопад воспоминаний — еще одна популярная смотровая площадка в Крыму недалеко от Коктебеля на горе Коклюк. Строительство полуротонды было завершено в 1956 году. Недалеко от Звездопада воспоминаний находится Центр планерного спорта, поэтому с горы Коклюк вы сможете не только увидеть хребты Карадаг, Амеретскую долину и Мертвую бухту, но и полюбоваться на парящих планеристов.

С этим местом связана романтичная история: считается, что отец космонавтики Сергей Королев сделал предложение будущей жене именно у Звездопада воспоминаний. Влюбленные со всей России приезжают к этой смотровой площадке и повязывают символические ленточки на Дерево влюбленных неподалеку.

Звездопад воспоминаний находится на высоте около 400 м над уровнем моря, и вы сможете при желании подняться сюда пешком. Заблудиться невозможно, колонны как ориентир хорошо видны снизу.

Ласточкино гнездо

Это, пожалуй, самая известная смотровая площадка крымского побережья. Изящный замок в готическом стиле считается одним из символов Крыма, главной достопримечательностью Большой Ялты. Место для замка выбрано идеально. Видовая площадка и замок расположены на отвесной Аврориной скале, мыс Ай-Тодор. Ласточкино гнездо гармонично вписано в скалистый пейзаж южного берега Крыма, отсюда открывается живописный вид на морскую панораму Ялтинской бухты.

Добраться до него можно не только на машине или автобусе, но и на специальном катере, который ходит сюда от Ялты.

Крепостная гора

На Крепостной горе в южной части Балаклавы находятся колоритные развалины средневековой крепости Чембало. Самый головокружительный вид открывается с верхней башни. Пеший подъем к башне начинается в конце набережной Назукина. Склон Крепостной горы местами сыпучий, поэтому обязательно наденьте удобную обувь.

Ай-Петри

С плато одной из самых популярных гор Крыма открывается вид, который не забыть — море, Ялта, крымский лес и зубцы Ай-Петри. Для экстремалов здесь есть так называемая «дорога в облака» — подвесной мост, который установлен между зубцами на высоте 1234 метра. Такую прогулку вы точно не забудете.

Гора Кошка

Ежедневно смотровую на горе Кошка посещают десятки туристов. Кроме того, что с нее открывается потрясающий вид на скалы и море, у смотровой удобное расположение. Она находится прямо возле Южнобережного шоссе в районе Симеиза. Дойти до видовой площадки можно за 10 минут.

Фиолент

Причудливый изрезанный берег бывшего вулкана в окружении Черного моря не может не впечатлять. Фиолент — место притяжения не только туристов и фотографов. Одна из самых популярных точек — вид на Яшмовый пляж и скалы Орест и Пилад.

Куш-Кая

С горы Куш-Кая красивые виды на все 360 градусов. Отсюда видны бухта Ласпи, крымские горы, Байдарская долина, мыс Айя. Нужно отметить, что восхождение на Куш-Кая — это все-таки больше туристический поход, чем обычная прогулка. Восхождение требует хотя бы минимальной физической подготовки. Не стоит забывать также о запасе воды и удобной обуви.

Чуфут-Кале

Чуфут-Кале известна не только древним пещерным городом, но и отличной смотровой площадкой. С нее на много километров видны Крымские горы. Но главное украшение — Тепе-Кермен. Это пещерный город, который раньше выполнял функцию сторожевого поста на границе Византии. Для любителей природы он интересен своей необычной формой.