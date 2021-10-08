Администрация президента России обсуждает с Офисом президента Украины вопросы, по которым стороны могли бы договориться на встрече лидеров двух государств. Однако в обозримом будущем встреча вряд ли состоится

О том, что Москва обсуждает с Киевом встречу президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, 7 октября рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили о том, что, действительно, между офисом президента Украины и администрацией президента [РФ] осуществлялись контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться», — сказал он.

Таким образом Песков прокомментировал информацию издания «КоммерсантЪ», которое ранее со ссылкой на неназванный источник в администрации российского президента сообщил о работе над встречей президентов. На Украине осудили мужчину, «сдавшего» свое покушение на Зеленского в СБУ © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Москва несколько месяцев назад довела до украинской стороны свое видение итогов возможной встречи господ Путина и Зеленского. Всего в списке 12 потенциальных решений, и почти все касаются двусторонних отношений», — указывалось в публикации издания.

Так, в Кремле считали, что на встрече можно было бы договориться о восстановлении полноценных дипломатических отношений и согласовать возвращение послов на Украину и в Россию, снять взаимные торгово-экономические ограничения и отменить санкции в отношении физических и юридических лиц.

Кроме того, российская сторона полагает, что президенты могут принять решение о восстановлении транспортного сообщения между двумя странами, а также договориться о подготовке до 1 декабря 2022 года соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года.

Что же касается Крыма и Донбасса — им места в повестке не нашлось. Крым не упомянут, а Донбасс упоминается лишь однажды, и то в контексте поддержки мирных договоренностей Украины с ДНР и ЛНР.

Впрочем, вряд ли стоит ожидать встречи Путина и Зеленского в ближайшее время. И причина этого очевидна.

Разговор слепого с глухим

На публикацию издания «КоммерсантЪ» отреагировали не только в России, но и на Украине. Так, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии УНИАН высказался и по повестке встречи, и по первой реакции на нее своего российского коллеги.

Никифоров заявил, что Зеленский готов обсудить предложенную повестку. Но только после обсуждения главных для украинского лидера вопросов.

«Президент Украины готов будет обсуждать предложенную Москвой повестку дня, как только из украинско-российских отношений исчезнут такие фундаментальные вопросы, как оккупация Россией части украинской территории или удерживание в заложниках украинских граждан», — озвучил Никифоров условия украинской стороны для проведения переговоров.

И только после этого, по словам Никифорова, стороны смогут обсудить и другие пункты, в том числе восстановление дипломатических отношений и транспортного сообщения. Джабаров: Встреча Путина и Зеленского невозможна © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

По сути, Никифоров повторил свои слова, сказанные месяцем ранее — в сентябре, когда тоже обсуждалась возможность встречи российского и украинского лидеров. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал: такие условия неприемлемы.

«Нет, невозможно [обсуждение Крыма] в такой постановке вопроса. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи», — отмечал Песков.

Кроме того, Песков тогда же заявил, что Путин также не намерен обсуждать с Зеленским вопросы войны и мира в Донбассе, так как Россия не является стороной этого конфликта.

«Дело в том, что мы не можем обсуждать вопрос внутриукраинского конфликта. Россия не является стороной этого конфликта. Здесь ничего не изменилось, мы это неоднократно повторяли на разных уровнях», — указывал Песков.

В общем, Украина сама блокирует встречи с президентом РФ. И будет блокировать переговоры, какая бы катастрофическая ситуация ни сложилась. Яркое подтверждение тому — газовый вопрос.

«Назло маме отморожу уши»

Два дня тому назад цена на газ в Европе установила рекорд — она превысила $1969 за 1 тыс. кубометров. И хотя потом она откатилась на $600 назад, она по-прежнему остается очень высокой. Сегодня цена на газ превышает $1 тыс. за 1 тыс. кубометров. Такого не ожидал никто. Спрос на газ растет.

На Украине нервничают все: от рядовых граждан, которые с ужасом представляют, какие суммы будут указаны в их зимних платежках, до политиков, которые представляют, как потом эти граждане выйдут на улицы украинских городов.

Но у Украины была возможность не беспокоиться о цене на газ. В ночь на 7 октября в эфире канала «Первого независимого» народный депутат от «Оппозиционный платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин напомнил, как два года назад лидер партии Виктор Медведчук договорился с руководством России о том, что Москва готова поставлять в Украину газ по фиксированной цене $175 за тысячу кубометров. Но на Украине из-за того, что этого добился Медведчук, а не Зеленский, отказались реализовывать эти соглашения.

«А теперь представьте, как бы развивалась украинская экономика и какие бы были платежки у людей, если бы цена на газ в Украине была $175, при том, что в Европе она $1,5 тыс.», — заявил Кузьмин. Арестович посоветовал Зеленскому взять пример с Путина © Алексей Арестович/Фейсбук

При этом Россия остается открытой для диалога. Так, 6 октября Путин заявил, что «Газпром» должен продолжать выполнение контрактных обязательств по поставкам газа через Украину, даже если это и невыгодно России.

«Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины. Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день, а во-вторых, не нужно подрывать доверие к "Газпрому" как к надежному, абсолютно надежному партнеру во всех отношениях», — заявил Путин.

При этом Путин заявил, что «Газпрому» не следует увеличивать поставки газа по новым трубопроводам в обход Украины, хотя это и выгодно. Но этот жест российского президента вряд ли оценят на Украине.