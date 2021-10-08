Ряд политиков и общественных активистов в Белоруссии объявили о старте гражданской кампании «Признай Крым!». Главная цель — подтолкнуть официальный Минск к признанию принадлежности полуострова России. Но удастся ли это — большой вопрос

Белоруссия запустит авиарейсы в Крым, если это будет выгодно — МИД © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Артем Агафонов, политолог Всеволод Шимов, председатель оргкомитета партии «За Отечество!» Андрей Иванов и представитель движения «За труд и справедливость» Сергей Мамяков).

За несколько дней в Симферополе и Севастополе белорусское движение «Признай Крым!» успело провести пресс-конференцию, а также встретились с крымскими депутатами от прошедших в Госдуму партий — «Новые люди» и «Справедливая Россия». В рамках пресс-конференции лидер кампании Артем Агафонов подчеркнул, что «в Белоруссии не разделяют уклончивую позицию властей по крымскому вопросу».

«В Белоруссии большинство жителей хотят, чтобы белорусские власти наконец обозначили четкую позицию по Крыму. Именно поэтому мы решили стать своеобразным рупором народа и донести до официальных властей аккумулированную позицию», — рассказал политик о своей инициативе.

Одновременно с этим мероприятием в последние дни посольство России в Минске (на базе Дома правительства Москвы) проводит большую презентацию-конференцию об экономическом и туристическом потенциале Крыма. На мероприятие в белорусскую столицу с полуострова прибыли десятки чиновников и активистов белорусской диаспоры.

Два указанных события, совпавших во времени, говорят о всплеске сотрудничества Белоруссии и Крыма на уровне гражданских обществ и инициатив, а также о росте горизонтальных связей между гражданами. Однако на уровне высшей власти в этом вопросе все складывается отнюдь не гладко.

Де-факто наш, де-юре не наш

С момента присоединения Крыма к России позиция белорусской власти не была однозначной и зависела от состояния отношений Минска и Москвы. Так, спустя несколько дней после референдума 2014 года президент Белоруссии Александр Лукашенко указал, что «де-факто Крым стал частью России». Ожидалось, что от фактического признания дело начнет идти по тропе юридического признания — ведь обе страны состоят в одном Союзном государстве. Но процесс так и не начался.

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Дальше белорусский лидер по-разному высказывался о статусе Крыма, однако одно было неизменным — юридического признания так и не последовало. В марте 2019 года он напомнил про Будапештский меморандум (о границах), под которым стоит и его подпись: «Не могу я быть марионеткой: подписал вчера один документ, а сегодня выскакиваю и начинаю кричать». А летом 2021 года заявил, что признает российский суверенитет над полуостровом, когда «его признает последний российский олигарх».

За непризнанием все эти годы могла стоять так называемая «политика многовекторности» официального Минска, когда белорусскому руководству удалось существенно наладить отношения с коллективным Западом и вследствие этого довольно удачно балансировать между геополитическими интересами Европы, США и России. Юридическое признание Крыма частью России могло бы моментально разрушить складывающееся удобное положение для Белоруссии и отрезать ей путь на Запад.

Также важно помнить, что Украина выступала одним из важнейших торгово-экономических партнеров республики. С учетом, что для Киева вопрос признания Крыма является одним из краеугольных во внешней политике, пророссийская позиция Минска могла привести к разрыву сотрудничества сторон и, как следствие, к серьезным убыткам для белорусского бюджета.

Однако после начала продолжающегося политического кризиса в августе 2020 года «многовекторность» Минска была де-факто свернута. Отношения с Западом и Украиной стали хуже некуда, стало быть, теперь Белоруссии ничего не мешает признать Крым российским, и, наконец, выбрать восточный вектор развития. Но не все так просто.

Когда Белоруссия признает Крым?

После начала политического кризиса в Белоруссии, за которым последовало резкое охлаждение отношений Минска с Западом и пять пакетов санкций ЕС, прошло уже больше года. Но признание Крыма так и не сдвинулось с мертвой точки.

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Несмотря на охлаждение политических отношений между Минском и Киевом и регулярный обмен колкостями, белорусско-украинский товарооборот почти сохраняет показатели до августа прошлого года. Кроме того, в Минске все еще надеются на налаживание диалога с Западом, что на протяжении последнего года власти республики неоднократно подчеркивали. В этом случае непризнание статуса Крыма служит сигналом о том, что республика все еще смотрит не только в восточном направлении.

В итоге, чтобы Белоруссия признала Крым, должен произойти либо бескомпромиссный и окончательный разрыв отношений Минска как с Западом, так и с Киевом, либо ужесточение позиции России к своим союзникам по поводу их отношения к статусу полуострова. Поэтому вряд ли кампания «Признай Крым!» сможет существенно подтолкнуть белорусские власти к признанию российского суверенитета над полуостровом. Тема признания Крыма в белорусском социуме (особенно в контексте политического кризиса) непопулярна. Общество и государство сосредоточены на решении внутренних проблем — у них на повестке дня задачи по поиску консенсуса по совершенно иным вопросам.