«Четвёртая волна» пандемии COVID-19 может наложиться на сезон обычных простудных заболеваний вроде ОРВИ или гриппа, что вызовет «твиндемию» (от английского слова «twins» - двойня)

Учёные предупреждают об опасности «твиндемии»

На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 учёные предупреждают о новой опасности. Если очередная, четвертая по счету глобальная волна инфекции (а она уже практически неизбежна) наложится на сезон обычных простудных заболеваний вроде ОРВИ или гриппа, это может серьезно осложнить ситуацию в здравоохранении по всему миру и обернуться десятками, а то и сотнями тысяч жертв. Насколько велика вероятность такого «двойного удара» — или, как говорят на Западе, «твиндемии» (от английского слова «twins» — двойня) — и что можно сделать, чтобы себя защитить? Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Сезон простудных заболеваний в Северном полушарии начинается, как правило, с наступлением первых холодов и продолжается почти полгода — где-то до середины марта. Да, прошлый, 2020 год оказался исключением из этого правила: подавляющее большинство школ было закрыто, да и взрослые преимущественно сидели по домам — так что разносить простуду и грипп было особо некому. Но этой осенью ситуация принципиально иная. В развитых странах, где значительная часть населения уже сделала прививку от COVID-19, власти понемногу снимают ограничительные меры. Неудивительно, что поползла вверх и статистика простудных заболеваний.

В России, например, заболеваемость гриппом и ОРВИ за последний месяц выросла вдвое. По данным Роспотребназдора по состоянию на конец минувшей недели, в 62 регионах эпидемия этих заболеваний уже зафиксирована официально и продолжает набирать обороты. Параллельно с этим заходит на новую волну и пандемия COVID-19: статистика новых случаев инфицирования в России стабильно растет уже на протяжении трёх недель, и останавливаться явно не собирается.

«Мы стоим перед угрозой эпидемии сразу двух респираторных вирусов, и в результате система здравоохранения легко может оказаться перегруженной, не справившись с потоком больных», — цитирует портал британской медиа-корпорации ВВС профессора Медицинской школы Гарвардского университета Даниэля Соломона. С таким прогнозом согласно большинство экспертов-эпидемиологов. По их словам, возвращение жизни в привычное русло будет неизбежно сопровождаться и возвращением привычных инфекций. Дискриминация по ковидному признаку: покупателей киевского ТЦ возмутила новая акция магазина © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

«Конечно, заранее нельзя быть уверенным ни в чём, но я думаю, этой зимой нас ждет значительный рост заболеваемости и гриппом, и респираторными вирусами, поражающими нижние дыхательные пути, — приводит ВВС слова профессора вирусологии из Школы клеточной и молекулярной медицины Бристольского университета Дэвида Мэттьюса. — То есть, к нам вот-вот вернутся сразу два вируса, задавленные прошлой зимой ограничительными мерами».

В группе риска — пожилые люди с хроническими заболеваниями (то есть на фоне пандемии они уязвимы дважды), и дети с не окрепшим ещё иммунитетом. В отличие от коронавируса, который в детском возрасте обычно как раз переносится относительно легко, у них намного выше шанс тяжело заболеть гриппом и попасть в больницу, вплоть до реанимации.

Профессор Мэттьюс убежден: в этом году привиться от гриппа стоит даже тем, кто никогда в жизни раньше этого не делал — чтобы по максимуму защитить не только себя самого, но и окружающих. На фоне массовой вакцинации от коронавируса ученые из британского National Institute for Health Research даже провели специальное исследование, чтобы выяснить: можно ли делать обе прививки подряд с небольшим перерывом, и в каком порядке они работают лучше. Ответ однозначный — можно, причём прямо в один день.

Во Франции и США разрабатывают таблетки от COVID-19

Более полутора лет спустя после начала пандемии COVID-19 до сих пор не придумано эффективного, доступного и безопасного метода лечения коронавирусной инфекции. Поэтому вакцинация остается практически единственным на сегодняшний день средством борьбы с пандемией. Однако научные лаборатории во всех странах продолжают искать «тот самый» препарат против ковида. Во Франции все работы проходят под эгидой Национального центра научных исследований (CNRS), который к концу этого года готов начать клинические испытания нескольких молекул.

В настоящее время лаборатории всего мира испытывают несколько десятков препаратов против коронавируса. Все они делятся на три основных типа. Во-первых, речь идет об уже известных молекулах, входящих в состав существующих лекарственных препаратов, которые фармакологи пытаются адаптировать для лечения COVID-19. Преимущество этой стратегии заключается в том, что это так называемое «репозиционирование молекул» является самым быстрым путем, так как большая часть работы уже выполнена, и фактически остается лишь провести клинические испытания. Оплата, проезд и страховка: украинцам предложили испытать новую вакцину от COVID-19 для США © CC0, Pixabay

Второй путь работы лабораторий — это поиск новых специфических противовирусных молекул, что является долгим и сложным процессом. В среднем вывод нового лекарства на рынок занимает десять лет, а объем инвестиций может превышать один миллиард евро. Последняя стратегия в поиске препарата против коронавируса — это подбор моноклональных антител, что в случае успеха станет значительным прогрессом в современной науке. CNRS ведёт работы во всех трёх направлениях.

Так, Центр инфекций и иммунитета Лилля (CIIL) более детально изучает «клофоктол» (clofoctol) — лекарство, для лечения бактериальных инфекций дыхательных путей. Показав in vitro, что клофоктол блокирует репликацию вируса, исследователи провели эксперименты на мышах, чувствительных к коронавирусу. Результаты показали, что, помимо блокировки вируса в легких грызунов, клофоктол обладает противовоспалительным действием. В начале сентября 2021 года группа исследователей начала клинические испытания препарата на людях: на первой стадии им необходимо проверить 684 пациента.

Исследователи из лаборатории архитектуры и функций биологических макромолекул (AFMB) в Марселе работают над молекулой AT-527, недавно обнаруженной американской компанией ATEA. Как рассказал руководитель марсельской группы Жан-Клод Гийемо, ATEA и AFMB установили партнерство, чтобы определить механизм действия этого многообещающего противовирусного препарата. Клинические испытания показали эффективность молекулы у пациентов, что позволило перейти к третьей фазе испытаний в июне 2021 года в США. Предполагается, что этот же препарат может применяться при лечении гепатита С и вируса Денге. На Украине потратят 25 млн грн на пропаганду вакцинации © Facebook, Національний банк України

А вот американская фармацевтическая компания Merck & Co уже заявила, что её экспериментальная таблетка от COVID-19 снизила количество госпитализаций и смертей вдвое среди людей, недавно зараженных коронавирусом. Компания собирается получить разрешение от чиновников здравоохранения в США на ее использование. Если это произойдет, препарат Merck станет первой таблеткой, показанной для лечения COVID-19. Это большой шаг вперед по борьбе с пандемией, ведь до сих пор все методы лечения, разрешенные в США, требуют внутривенного введения препаратов.

Таблетка Merck воздействует на фермент, который коронавирус использует для копирования своего генетического кода и самовоспроизведения. Правительство США говорит, что закупит 1,7 миллиона доз препарата, если это будет разрешено регулятором. Merck заявила, что она готова произвести 10 миллионов доз к концу 2021 года.

Хроника вакцинации в Европе и России

Агентство общественного здравоохранения Европейского Союза (ECDC) 7 октября предложило пересмотреть правила поездок между районами с высокими уровнем распространения коронавируса в пределах ЕС, предоставив возможность упростить поездки для вакцинированных людей. Сейчас в ЕС действует разделение регионов, от «зелёного» до «тёмно-красного», в соответствии с показателями распространения вируса, тестирования и процента положительных тестов, и существуют широкие ограничения на поездки в зависимости от «цвета» региона.

Однако ECDC пришло к выводу, что ограничения на поездки не оказали существенного влияния на уменьшение случаев передачи инфекции, госпитализаций или смертей. Поэтому агентство предложило рассмотреть вопрос о прекращении использования «цветового» индикатора из-за ограниченного значения для общественного здравоохранения, и вместо этого сосредоточиться на продвижении вакцинации среди путешественников. Ныне около 74% взрослых в ЕС полностью вакцинированы от коронавируса, и почти 80% получили хотя бы одну дозу вакцины. Главный санитарный врач Украины рассказал, сколько еще продлится пандемия COVID-19

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) приняло положительное решение о применении третьей дозы вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech через шесть месяцев после второй дозы, сообщил регулятор 4 октября. Сейчас ЕМА также оценивает данные по бустерной дозе вакцины Spikevax (Moderna) и сообщит результаты, когда оценка будет завершена. При этом Швеция, Дания и Финляндия 6-7 октября остановили прививки людей до 30 лет вакциной Spikevax (Moderna) — в связи с угрозой тяжёлых побочных действий — миокардита и перикардита (болезни сердца).

Меры по стимуляции населения к вакцинации от коронавируса на федеральном уровне не планируются, но у регионов есть все полномочия для этого, заявил 7 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Несколькими днями ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы намерены вернуться к практике лотерей после вакцинации от COVID-19. По официальным данным, в России от COVID-19 полностью привиты 44,8 миллиона человек (в том числе около 5 миллионов москвичей), то есть 30,6% населения РФ.

Стимулируют вакцинацию населения от COVID-19 и в европейских странах. Так, Министерство здравоохранения Болгарии запустило лотерею, в которой смогут принять участие все, кто прошел вакцинацию, — для этого необходимо будет лишь отправить СМС. Победители будут выбраны случайным образом среди участников путем публичного розыгрыша, который будет проходить по пятницам до 31 октября, главные призы — 102 смарт-часов. В Болгарии самый низкий уровень вакцинации среди стран ЕС.

А граждане Швейцарии, которые убедят своих друзей сделать прививку от COVID-19, могут рассчитывать на бесплатный ужин в ресторане или на кино в качестве комплимента от государства по схеме, направленной на повышение низкого уровня вакцинации в стране. Каждому только что привитому будет предложено назвать того, кто убедил его пройти вакцинацию, а потом этому человеку будет отправлено 50 швейцарских франков (54 доллара США) для использования в кинотеатрах или ресторанах, участвующих в правительственной программе, на которую выделено 150 миллионов франков.