Главной темой недели стала схватка между президентом и спикером, которая предсказуемо закончилась победой президента. Но победа оказалась неполной: вопрос ставился так, что смена спикера является внутренним делом фракции (просто сменился состав квоты в руководстве парламента). Но голосов фракции для этого не хватило

Это не единственный неприятный сигнал Зеленскому, прозвучавший в момент, когда он вроде бы достиг пика внутриполитического могущества. Последовал целый ряд скандалов, которые негативно отразятся на его имидже и ослабят общественную поддержку, а вместе с ней и власть.

Борьба с Разумковым

Отставка Разумкова стала главной темой прошедшей недели. Ради этого «слуги народа» пошли на признание серьезных противоречий внутри партии, риск раскола, нарушения регламента и т. п. В конце концов, отставка спикера — не просто перестановка персонажей внутри партии и фракции, а замена формально второго лица в государстве. Нельзя сказать, что все эти риски существенны и критичны для партии, но осадочек остался. Отставка Разумкова. Ничего личного — чистая политтехнология © Facebook, Дмитро Разумков

Никаких идеологических противоречий между президентом и спикером нет. Содержание всех их заявлений и действий идентичное. Разница состоит в том, что Разумков настаивает на соблюдении формальной законности, которую Зеленский считает необязательной. В общем, дискуссия о том, надо ли творить беззаконие в соответствии с законом, или можно обойтись.

В чем же причины отставки?

Во-первых, Разумков пытается конструировать собственный политический имидж и создает видимость какой-то альтернативы Зеленскому.

Собственно, имидж этот слабый — избирателя интересует не формальная законность, а результат. Тем не менее Разумков утратил доверие Зеленского.

Во-вторых, стремление Разумкова руководствоваться требованиями регламента (и здравого смысла, как это было в случае с законом об олигархах) затягивает принятие важных для власти решений.

В-третьих, продолжает обсуждаться возможность продления срока полномочий Зеленского путем проведения досрочных выборов. В то время, когда Зеленский будет заниматься выборами, исполнять обязанности президента будет председатель Рады. Этому человеку президент должен доверять.

7 октября Рада отправила Разумкова в отставку. За — 284, против — 74, воздержались — 6.

Раскола во фракции СН не произошло — только 7 против и 4 воздержались. Важнее то, что при штатной численности фракции в 244 депутата проголосовали «за» только 215, т. е. монобольшинство в очередной раз подтвердило, что оно уже не является большинством.

Уже традиционно СН получила поддержку групп «За будущее» и «Доверие», которые связываются с олигархами Игорем Коломойским и Андреем Веревским. Антиолигархическая повестка дня играет все новыми красками. Причем вопрос даже не в том, как будет выкручиваться из этой ситуации президент — в конце концов, оказанная услуга перестает быть услугой. Что будут делать сотрудничающие с властью олигархи, если власть развернется против них?

Совершенно неожиданно операцию против Разумкова поддержала «Батькивщина», которая ранее воздерживалась. В чем логика, непонятно, хотя давно ходят слухи о том, что Тимошенко предлагает себя Зеленскому как премьера (на что Зеленский, разумеется, не согласится, хотя с точки зрения антиолигархической повестки такой шаг был бы логичным).

Особых политических перспектив у Разумкова нет — он был хорош на своем месте, но лишен лидерских качеств. Да и своей позитивной программы у него нет: делать то же, что Зеленский, но соблюдая закон — слабая позиция.

Ослабление позиций Зеленского

С одной стороны, мы наблюдаем усиление позиций президента и формирование им авторитарной вертикали власти.

С другой стороны, в его лидерстве наметились проблемы.

Во-первых, в опубликованном на Западе (и, очевидно, заказанном определенными кругами западной элиты) «досье Пандоры» значительное место уделено Зеленскому и его окружению.

Как минимум это болезненно бьет по имиджу Зеленского как честного человека, радикально отличающегося от других политиков (в особенности, Порошенко), в частности, в вопросах использования офшоров. Кроме того, в этой сфере за Зеленским могли быть допущены реальные нарушения. В частности, речь идет об операциях со средствами Игоря Коломойского и получении дивидендов от не принадлежащих Зеленскому активов. И снова «вагнеровцы». Зеленскому не верят, хотя во всем виноваты спецслужбы РФ © president.gov.ua

Во-вторых, Зеленский сам признал, что сам рассказал Александру Лукашенко об операции с вагнеровцами. Т. о., домыслы Порошенко, который считал эту историю достаточной для начала импичмента, получили подтверждение. Операция западных и украинских спецслужб действительно была сорвана в результате утечки из ОП.

Со временем, вполне вероятно, эта тема сработает, а сама история будет инкриминирована Зеленскому на юридическом уровне. Удивительно, но никаких попыток разъяснить общественности причины поведения президента не делается. Видимо в ОП и СН не считают тему важной или, скорее, не хотят привлекать к ней внимание.

В-третьих, возник скандал вокруг председателя правления «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера (человека из кругов, близких к «Кварталу 95»), охрана которого напала на журналистов программы «Схемы» «радио Свобода». В России это иноагент, на Украине — уважаемые партнеры, за спиной которых маячит всесильное посольство США. Возник грандиозный скандал, который также ударит по имиджу президента.

В общем, есть основания говорить как минимум о серьезном кризисе имиджа президента, который может вылиться в кризис самой его власти.