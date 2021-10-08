В пятницу, 8 октября, новым спикером Верховной Рады назначили бывшего заместителя предыдущего главы парламента Дмитрия Разумкова — Руслана Стефанчука. Разумков ранее критиковал Стефанчука за попытку узурпации власти в парламенте

За кандидатуру Стефанчука отдал голос 261 народный депутат.

Издание Украина.ру разобралось, чем знаменит Руслан Стефанчук.

Представитель западной Украины, ученый и журналист

Стефанчук родился 29 октября 1975 года в Тернополе — одной из столиц украинского национализма. Кстати, именно в этом областном центре уже на независимой Украине мэром стал «свободовец». Но школу Стефанчук окончил уже восточнее — в Хмельницком.

В 1997 году получил диплом Хмельницкого института регионального управления и права (сейчас Хмельницкий университет управления и права) по специальности «Правоведение». При этом это был не просто диплом, а диплом с отличием. В 1999 году Стефанчук закончил и Технологический университет Подолья (сейчас Хмельницкий национальный университет) по специальности «Менеджмент производственной сферы».

В своей первой alma mater Стефанчук работал ассистентом кафедры гражданско-правовых дисциплин, а с 2000 года после того, как он окончил аспирантуру Института государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, защитив диссертацию на соискание научной степени кандидата юридических наук, он занимал должности старшего преподавателя, заведующего кафедрой, доцента, профессора этой кафедры. Спустя восемь лет после защиты кандидатской, он защитил и докторскую диссертацию. За три года до этого — в 2005 году — он начал работать проректором по научной работе Хмельницкого университета управления и права. На этой должности Стефанчук пробыл до 2011 года. Рядом с Парубием: Разумкова посадили в Раде на галерке с фракцией Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В 2011-2013 годах он работал уже заведующим отделом проблем развития национального законодательства Института законодательства Верховной Рады Украины. В 2013-2014 годах — заведующим кафедрой гражданско-правовых дисциплин Национальной академии прокуратуры Украины, а в 2014-2016 годах — проректором этого вуза по научной работе. С 2016 Стефанчук стал работать проректором по научной работе высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины.

При этом он успел проработать помощником депутата от фракции «Блока Петра Порошенко» Анатолия Матвиенко и вице-премьер-министра Степана Кубива.

В разные годы входил в состав Научно-консультационного совета при Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, учебно-методической комиссии по праву Министерства образования и науки Украины, рабочей группы Министерства образования и науки Украины по разработке Концепции развития юридического образования на Украине, Координационного совета Западного регионального центра Национальной академии правовых наук Украины.

В то же время Стефанчук имеет богатый опыт журналисткой, а точнее, редакторской работы. Так, он редактировал ряд периодических изданий юридической и научной тематики.

Кроме того, Стефанчук участвовал в разработке законов Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере личных неимущественных прав физических лиц», «Об охране репродуктивного здоровья», «Об учете времени на Украине» «О внесении изменений и дополнений в статью 707 гражданского кодекса Украины».

А вот с Владимиром Зеленским он познакомился не благодаря науке, а тому, что в студенческие годы играл в КВН. Во время президентской избирательной кампании Стефанчук стал идеологом Зеленского. И не прогадал. После победы на выборах Зеленский назначил Стефанчука своим представителем в Верховной Раде.

Что касается своей партии, то Стефанчук еще до избрания первым вице-спикерм заявлял, что будет много внимания уделять партийной дисциплине и подготовке кадров. Собственно, он был одним из инициаторов тренировок будущих депутатов в Трускавце в 2019 году. Руслан Бортник: Отставка Разумкова - это борьба за президентский пост © Facebook, Ruslan Bortnik

Идеолог либертарианства

На всю Украину уже в качестве представителя Зеленского Стефанчук прославился, когда заявил, что идеологией «Слуги народа» будет ни много ни мало либертарианство.

«В основе идеологии нашей партии лежит идеология либертарианства», — четко и однозначно заявил Стефанчук в конце мая в интервью изданию Lb.ua.

На язвительный вопрос журналиста, знает ли сам Зеленский, что означает это слово, Стефанчук ответил: знает.

«Мы с этого начали формировать наши с ним отношения — либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями», — отметил Стефанчук.

Тогда слова Стефанчука вызвали критику тех, кто связывал с Зеленским надежды на улучшение жизни обычных людей на Украине.

«Очень надеюсь, что Руслан Стефанчук погорячился с либертарианством либо ошибся с термином. Например, либертарианцы выступают против установления законом минимального размера оплаты труда. Также одним из легкоузнаваемых требований либертарианцев — неоднозначно воспринимаемым обществом, но совершенно естественно вытекающим из общей концепции либертарианства — является требование полной легализации всех или большинства наркотиков. (Википедия.) Классический либерализм, и тем более либертарианство — это антинародные политические теории, ведущие к обеднению и социальной незащищенности большинства населения. Социальный либерализм больше подходит политической партии с названием "Слуга народа"», — обратился к Зеленскому через Facebook его соперник в первом туре — кандидат в президенты Игорь Шевченко.

А бывшая нардеп от «Партии регионов» Елена Бондаренко заявила, что либертарианство «Слуги народа» — это отказ от взятых на себя Зеленским на выборах обязательств. «Предохранитель убрали»: Разумков намекнул на свои президентские амбиции © Дмитрий Разумков/Фейсбук

Она, как и Шевченко, напомнила, что либертарианство представляет собой полный отказ государства от социальной ответственности. Гражданам придется забыть о бесплатной медицине, об обязательном бесплатном образовании и о многих вещах, которые являются достижением украинской системы.

«Пусть это какие-то отголоски старой советской системы. Но это то, что помогало более слабым людям, больным и другим людям, которым нужна помощь со стороны государства», — отметила Бондаренко.

Да и многие другие политики и активисты с настороженностью отнеслись к заявлению Стефанчука.

Несмотря на это, либертарианству Стефанчук остался верен и годы спустя. Даже в более поздних интервью он выступал за эту политическую философию. Последние дни нахождения Дмитрия Разумкова на посту спикера ВРУ омрачились его конфликтом со Стефанчуком. Так, Разумков обвинял Стефанчука в попытке узурпации власти.

Теперь Стефанчук — новый спикер. А это значит, что власть попытается сделать парламент более управляемым.