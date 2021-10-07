В четверг, 7 октября, спустя два с лишним года работы спикером Верховной Рады своей должности лишился Дмитрий Разумков. Принять соответствующее решение «Слуге народа» помогла «Батькивщина», при том, что партия Юлии Тимошенко ранее была против рассмотрения отставки председателя парламента

Спор за кресла

Внеочередное заседание Верховной Рады началось со скандала. Вести обсуждение вопроса по отставке спикера должен был Даниил Гетманцев — представитель «Слуги народа» и глава налогового комитета. Это было сделано, чтобы избежать конфликта интересов, сам Разумковпредседательствовать не мог, а вице-спикер Руслан Стефанчук взял самоотвод, так как считался главным кандидатом на освобождающуюся должность.

Дмитрий Разумков: кто он © Facebook Дмитрия Разумкова

На этом злоключения Гетманцева не закончились. Некоторые депутаты в своем выступлении указали на то, что ему не удается избежать конфликта интересов, так как его жена работает помощником у Стефанчука. Временный спикер на эти обвинения никак не отреагировал.

Список претензий

Позицию фракции «Слуги народа» с парламентской трибуны изложил глава партии Александр Корниенко.

Он отметил политический опыт Разумкова, которого два года назад не было у многих его коллег по партии, однако, как считает Корниенко, этот опыт завел спикера не туда.

«Когда лицемерие, лукавство и двойные стандарты стали не только обыденностью, а и предметом торга с политическим оппонентами и просто с какими-то людьми, которые хотят повлиять на парламент», — сказал глава «Слуги народа».

По его словам, парламент при Разумкове стал тормозом на пути реформ.

Он вменил спикеру в вину то, что в Раде больше года не могут назначить главу аппарата, что Разумков якобы препятствовал работе ряда комитетов из-за личных антипатий к председателям этих комитетов, а также то, что спикер не допускал к работе журналистов в Раде из-за коронавируса, а за несколько дней до рассмотрения своей отставки увеличил квоту для работников прессы. Отставка Разумкова. Ничего личного — чистая политтехнология © Facebook, Дмитро Разумков

Преданные принципы

Далее слово было предоставлено Разумкову, который заявил, что сегодня украинский парламентаризм находится под угрозой разрушения.

Он отметил, что не собирается давать оценки работе президента Владимира Зеленского, подчеркнув, что это сделают избиратели на будущих выборах.

Спикер зачитал некоторые пункты предвыборной программы нынешней власти от 2019 года — «красивые принципы, в которые верили все». Он заверил, что старался делать так, чтобы хотя бы часть этих принципов получили воплощение на практике.

«Но принцип демократии, с которым мы шли, стал принципом власти большинства», — сказал Разумков.

Спикер напомнил про недавние разоблачения офшоров Зеленского и его приближенных: «принцип, что офшоры для власти — позор, стал принципом, что у каждого они есть».

«Принцип верховенства права и закона изменили на политическую целесообразность. Принцип о собственной позиции на свободу слова, сменил принцип — кто не с нами, тот против нас. Принцип закон один для всех стал принципом друзьям все, врагам — закон», — заявил он.

Отвечая на вопросы депутатов, Разумков подчеркнул, что нарушения регламента при процедуре его отставки «никого не интересуют». Так он прокомментировал то, что отчет Счетной палаты о его деятельности на посту спикера Рады был подготовлен и роздан парламентариям за считанные часы до начала заседания, тогда как по правилам это должно было произойти минимум за два дня до этого.

Маневр «Батькивщины»

Далее слово взяли представители фракций.

Одним из ярких было выступление представителя «Батькивщины» Сергея Соболева.

«Офшор 95». Что ждет Зеленского в связи с публикацией «Бумаг Пандоры» © Кадр из сериала "Слуга народа"/Квартал 95

Тем удивительнее были итоговые цифры голосования: 284 депутата «за» снятие Разумкова, из них 20 голосов при 1 против дала именно «Батькивщина». То есть несмотря на публичную поддержку спикера, вся фракция практически в полном составе проголосовала за его снятие. При этом ранее, когда голосовался вопрос о включении в повестку дня снятие Разумкова, партия Юлии Тимошенко не дала ни одного голоса «за».

В СМИ и Telegram-каналах ходят разные объяснения такого шага. По одной из версий, на Тимошенко и подконтрольных ей депутатов оказывалось давление, в обмен на нужный результат ей якобы пообещали прекратить уголовное преследование ее протеже Андрея Власенко, который ранее руководил Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины. При этом сама экс-премьер на заседании не присутствовала и как следствие, за отставку не голосовала.

Примечательно также и то, что среди президентской партии отставку Разумкова поддержали только 215 депутатов, то есть фактически монобольшинства у главы государства в нынешнем созыве парламента нет, необходимое число голосов в очередной раз удалось добрать с помощью связанной с олигархом Игорем Коломойским группой «За будущее», группы «Доверие», а в данном случае еще и с «Батькивщиной».

Первые слова после отставки

Расклад по голосованию за отставку прокомментировал и сам Разумков на брифинге.

По его словам, «Слуга народа» и «Батькивщина» отрепетировали сегодня свою будущую коалицию. Этот политический союз можно озаглавить как СНБ — по первым буквам названий партий, пошутил теперь уже экс-спикер.

Журналисты задали ему вопрос, не собирается ли он в президенты.

«Президентские выборы пока не начались. Но раньше ведь как говорили? Говорили, что с главы Рады никто не становился президентом. Но этот предохранитель мы сегодня убрали. Далее посмотрим», — ответил он.

Разумков подчеркнул, что не собирается на пенсию и будет собирать вокруг себя единомышленников, а с Зеленским его никогда не связывали дружеские отношения, только рабочие.

«Я буду строить команду и надеюсь, что и в парламенте найдутся такие люди, и вне парламента. На пенсию я точно не собираюсь. Здоровье мне позволяет. Я буду двигаться вперед… Я точно знаю, что нам нужно будет выполнить обещания, иначе будет стыдно смотреть людям в глаза. Если не получилось на должности спикера, буду делать это с должности депутата», — заявил политик.

Разумков отметил, что следующим в списке «на выход», за которого возьмется власть может стать мэр Киева Виталий Кличко.

Также бывший председатель парламента выразил готовность пойти в суд, если вдруг «слуги народа» решат лишить его депутатского мандата.

Стоит отметить, что для Разумкова уже подготовили новое место работы — в качестве внефракционного депутата он займет одно из кресел на галерке зала пленарных заседаний, рядом с фракцией партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».