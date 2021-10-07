Старинная аптека, подземелья костела и историческое кладбище: места, которые стоит посетить во Львове

Львов можно сравнить с российским Санкт-Петербургом — европейский, уютный, сказочный. Особого исторического колорита в нем хоть отбавляй: польские дворцы, готические соборы, необычные рестораны. Издание Украина.ру подготовило подборку самых интересных мест во Львове, мимо которых нельзя пройти ни одному туристу

Площадь Рынок и Львовская ратуша

Долина привидений, пещера марсиан и вход в царство мертвых: самые мистические места Крыма © commons.wikimedia.org, Nimuel23

Сейчас площадь не потеряла своего исторического значения. Кроме кафе, магазинчиков и ресторанов, здесь можно увидеть несколько зданий XVI-XVII веков. Самые известные архитектурные шедевры на площади Рынок: Черная каменица (сооружена в 1588-1589 годах), палаццо Бандинелли, в стенах которого располагается Львовский исторический музей, каменица Бельских, каменицы Домбровского, Геппнера и Массаровская, дворец Корнякта, дворец Любомирских и другие.

Также на главной площади располагается городская ратуша, с башни которой открывается отличный вид на центральную часть города. Львовская ратуша самая высокая на Украине, ее высота — 65 метров. К слову, здание является памятником архитектуры и охраняется не только Украиной, но и ЮНЕСКО.

В ратуше туристы могут осмотреть городские часы. Этот механизм уже несколько веков сообщает местным точное время. Раньше заниматься городскими часами не позволяли никому, кроме монахов. Считалось, что в них может вселиться нечистая сила. А духовник способен уберечь часы, и они всегда будут показывать точное время.

К главной площади прилегает несколько улочек с необычными памятниками. Например, с улицы Староеврейской можно свернуть во дворы и увидеть Пивной пуп, сигнализирующий любителям пенного, что все хорошо в меру. На улице Сербской у входа в неординарное, и потому очень популярное «Мазох-кафе», прохожие сталкиваются со скульптурой самого неприличного австрийского писателя — Леопольда фон Захер-Мазоха. Что уж говорить об Улице с несколькими названиями! Повелась такая интересная традиция — давать улице Архивной дополнительное название после проведения кинофестиваля. Новая табличка каждый раз появляется с именем того, кому он был посвящен.

Театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой

Город обязан красивым зданием архитектору Зигмунду Горголевскому. Этот зодчий в XIX веке построил много величественных сооружений в Польше и Германии.

Поражает туристов и внутреннее убранство зала, вестибюля и фойе. Стены театра украшены лепниной и живописью. Поэтому сюда можно прийти не только на премьеру нашумевшего спектакля, но и просто чтобы полюбоваться театром как сплошным произведением искусства.

Армянский квартал

Львов стал прибежищем армян еще в XIII веке. Первыми в город прибыли купцы и ремесленники. Селились они компактно, поэтому сейчас все достопримечательности, появлением которых город обязан выходцам с Кавказа, сосредоточены на улице Армянской. Наверное, самая известная из них — Армянский собор, возведенный еще в 1370 году.

Также в Армянском квартале есть много домов, которые были построены несколько веков назад: каменица Муратовичей, Миколаевичивская каменица, Дом времен года. Все эти здания являются памятниками национального значения.

Дворец Потоцких

Красивое здание в стиле классицизма построено в XIX веке. Инициатором создания дворца стала известная семья Потоцких. Ранее на месте дворца Потоцких был небольшой охотничий дом. Но семье нужно было изысканное место для приема именитых гостей.

В наши дни во дворце можно увидеть коллекцию Львовской галереи искусств. А рядом с ним расположен Парк миниатюрных замков, в нем представлены крепости и сооружения, выполненные в масштабе 1:50.

Дворец впечатляет своей изысканностью. Внутри сохранилось роскошное убранство: лепнина, позолота, мрамор. Особенно гостей захватывает танцевальный Зеркальный зал. Он часто принимает участников различных торжественных событий, концертов и художественных презентаций.

Во дворце Потоцких снимали фильм «Д'Артаньян и три мушкетера». Здесь была резиденция капитана де Тревиля.

Часовня Боимов

Часовню возвели еще в XVII веке на месте старого кладбища. Она стала усыпальницей для древнего венгерского рода Боимов. Знатоки сравнивают львовскую часовню с усыпальницей в краковском Вавеле. Больше аналогов часовни Боимов в Европе нет.

В XVIII веке захоронения из усыпальницы были перенесены на местное кладбище. А сама постройка стала общественным достоянием. В 1968 году часовню сделали отделом Львовской национальной галереи искусств имени Бориса Возницкого. С тех пор все желающие могут осмотреть очень красивое сакральное сооружение не только снаружи, но и внутри.

Узнать это сооружение достаточно легко даже издали. Кроме практически черного фасада оно отличается скульптурой Иисуса Христа на куполе, причем он здесь изображен сидящим и подпирающим голову рукой, что довольно необычно.

Гора «Высокий замок»



Является самой высокой точкой города Льва. Высота горы — 413 метров. Когда-то на ней возвышался замок. Застраивать гору начали еще в 13 веке. Когда замок перестроили и его стало хорошо заметно с окрестных территорий, то гору начали называть Замковой, или «Высоким замком».

В 17 веке через Львов прошли шведские войска, которые штурмовали его. С тех пор замок начал разрушаться. Век за веком его сохранением никто не занимался. Камнями с горы мостили улицы, разбирали оборонительные сооружения, чтобы строить в городе дома. В настоящее время из замковых укреплений осталась небольшая стена. А Замковая гора стала одной из самых любимых смотровых площадок.

Аптека-музей «Под черным орлом»

На протяжении многих лет аптеке удается совмещать медицинскую составляющую с туристической. Ведь несмотря на то, что ее ежедневно посещают десятки туристов, здесь не прекращают реализовывать медицинские препараты.

Работает аптека с 1735 года. Атмосфера в залах целебного музея очень впечатляет. А экспонаты на время переносят на несколько веков назад, можно сказать, во времена зарождения современной медицины.

Аптека-музей также располагает маленьким и уютным двориком, который идеально подходит для интересной фотосессии.

Доминиканский костел и его подземелья

Памятники религиозной архитектуры Львова занимают важнейшее место среди его достопримечательностей. Одним из них является Доминиканский костел, а в прошлом монастырь XIII века. Его величественные фасады в стиле позднего барокко сложно не заметить. По мнению некоторых историков, здесь когда-то был дворец самого князя Льва Даниловича.

Украинский Дракула, призрак грешницы, затерянные сокровища: легенды таинственного Чернигова © focus.ua

Памятник изобретателям керосиновой лампы

Скульптура установлена у ресторана-музея «Керосиновая лампа» в 2008 году. Оригинальный памятник выполнен в виде создателей керосиновой лампы.

Дом ученых

Сегодня выдающийся памятник архитектуры, а в прошлом дворянское, графское и народное казино.

Главным украшением Дома ученых принято считать резную деревянную лестницу, которой уже более 100 лет. Роскошные и диковинные интерьеры дома часто привлекают кинематографистов.

Проезд Кривая Липа

Уютная пешеходная улочка Кривая Липа названа так в честь дерева, возраст которого превышает 150 лет. Под старой липой установлена символическая лавочка, куда приходят влюбленные.

Проезд Кривая Липа еще называют пассажем Гаусмана, в честь владельца «Гранд-отеля». По его инициативе в 1895 году возле отеля был построен открытый пассаж, с выходами на две стороны, теперь это улицы Дорошенко и Сечевых Стрельцов.

Собор Святого Юра

Высокий греко-католический храм на горе, который виден практически со всех львовских холмов — это и есть тот самый собор Святого Юра, который входит в обязательный список всех организованных экскурсий по Львову. Его праотцом был деревянный храм, основанный князем Данилом Галицким на этом месте в 1270-х годах.

Яркий образец архитектуры барокко хранит ценную реликвию — икону Богоматери Теребовлянской, которая попала в собор Святого Юра в 1673 году. На колокольне храма — самый древний в Украине колокол, отлитый в 1349 году.

Лычаковское кладбище



Самые старые захоронения на Лычаковском кладбище датируются концом 18 века. В основном здесь хоронили известных людей. Тут погребен польский писатель Артур Гротт и его возлюбленная баронесса Ванда Монне. Также на львовском кладбище нашли свой покой Иван Франко, Соломия Крушельницкая, Маркиян Шашкевич. Обычно посещать кладбища не принято. Но во Львове кладбище — не просто место для захоронения, а историко-культурный музей-заповедник. 300 тысяч захоронений на 40 гектарах. На 500 могилах установлены скульптуры. Эти монументы — настоящие произведения искусства. Ангелы, святые, люди, которые похоронены здесь, вытесанные из камня. Они передают грусть и отчаяние.