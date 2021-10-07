Старинная аптека, подземелья костела и историческое кладбище: места, которые стоит посетить во Львове

Площадь Рынок и Львовская ратуша
Самая известная площадь Львова — площадь Рынок. Находится в центре, в старой части города. Поэтому тут есть на что посмотреть: здешние строения еще помнят события прошлых веков. Строить во времена средневековья на площади Рынок имели право только представители знати. Первые упоминания о центральной городской площади датируются XIII веком. Много столетий она была центром жизни города.
Сейчас площадь не потеряла своего исторического значения. Кроме кафе, магазинчиков и ресторанов, здесь можно увидеть несколько зданий XVI-XVII веков. Самые известные архитектурные шедевры на площади Рынок: Черная каменица (сооружена в 1588-1589 годах), палаццо Бандинелли, в стенах которого располагается Львовский исторический музей, каменица Бельских, каменицы Домбровского, Геппнера и Массаровская, дворец Корнякта, дворец Любомирских и другие.
Также на главной площади располагается городская ратуша, с башни которой открывается отличный вид на центральную часть города. Львовская ратуша самая высокая на Украине, ее высота — 65 метров. К слову, здание является памятником архитектуры и охраняется не только Украиной, но и ЮНЕСКО.
В ратуше туристы могут осмотреть городские часы. Этот механизм уже несколько веков сообщает местным точное время. Раньше заниматься городскими часами не позволяли никому, кроме монахов. Считалось, что в них может вселиться нечистая сила. А духовник способен уберечь часы, и они всегда будут показывать точное время.
К главной площади прилегает несколько улочек с необычными памятниками. Например, с улицы Староеврейской можно свернуть во дворы и увидеть Пивной пуп, сигнализирующий любителям пенного, что все хорошо в меру. На улице Сербской у входа в неординарное, и потому очень популярное «Мазох-кафе», прохожие сталкиваются со скульптурой самого неприличного австрийского писателя — Леопольда фон Захер-Мазоха. Что уж говорить об Улице с несколькими названиями! Повелась такая интересная традиция — давать улице Архивной дополнительное название после проведения кинофестиваля. Новая табличка каждый раз появляется с именем того, кому он был посвящен.
Театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой
Город обязан красивым зданием архитектору Зигмунду Горголевскому. Этот зодчий в XIX веке построил много величественных сооружений в Польше и Германии.
Поражает туристов и внутреннее убранство зала, вестибюля и фойе. Стены театра украшены лепниной и живописью. Поэтому сюда можно прийти не только на премьеру нашумевшего спектакля, но и просто чтобы полюбоваться театром как сплошным произведением искусства.
Армянский квартал
Львов стал прибежищем армян еще в XIII веке. Первыми в город прибыли купцы и ремесленники. Селились они компактно, поэтому сейчас все достопримечательности, появлением которых город обязан выходцам с Кавказа, сосредоточены на улице Армянской. Наверное, самая известная из них — Армянский собор, возведенный еще в 1370 году.
Также в Армянском квартале есть много домов, которые были построены несколько веков назад: каменица Муратовичей, Миколаевичивская каменица, Дом времен года. Все эти здания являются памятниками национального значения.
Дворец Потоцких
Красивое здание в стиле классицизма построено в XIX веке. Инициатором создания дворца стала известная семья Потоцких. Ранее на месте дворца Потоцких был небольшой охотничий дом. Но семье нужно было изысканное место для приема именитых гостей.
В наши дни во дворце можно увидеть коллекцию Львовской галереи искусств. А рядом с ним расположен Парк миниатюрных замков, в нем представлены крепости и сооружения, выполненные в масштабе 1:50.
Дворец впечатляет своей изысканностью. Внутри сохранилось роскошное убранство: лепнина, позолота, мрамор. Особенно гостей захватывает танцевальный Зеркальный зал. Он часто принимает участников различных торжественных событий, концертов и художественных презентаций.
Во дворце Потоцких снимали фильм «Д'Артаньян и три мушкетера». Здесь была резиденция капитана де Тревиля.
Часовня Боимов
Часовню возвели еще в XVII веке на месте старого кладбища. Она стала усыпальницей для древнего венгерского рода Боимов. Знатоки сравнивают львовскую часовню с усыпальницей в краковском Вавеле. Больше аналогов часовни Боимов в Европе нет.
В XVIII веке захоронения из усыпальницы были перенесены на местное кладбище. А сама постройка стала общественным достоянием. В 1968 году часовню сделали отделом Львовской национальной галереи искусств имени Бориса Возницкого. С тех пор все желающие могут осмотреть очень красивое сакральное сооружение не только снаружи, но и внутри.
Узнать это сооружение достаточно легко даже издали. Кроме практически черного фасада оно отличается скульптурой Иисуса Христа на куполе, причем он здесь изображен сидящим и подпирающим голову рукой, что довольно необычно.
Гора «Высокий замок»
Является самой высокой точкой города Льва. Высота горы — 413 метров. Когда-то на ней возвышался замок. Застраивать гору начали еще в 13 веке. Когда замок перестроили и его стало хорошо заметно с окрестных территорий, то гору начали называть Замковой, или «Высоким замком».
В 17 веке через Львов прошли шведские войска, которые штурмовали его. С тех пор замок начал разрушаться. Век за веком его сохранением никто не занимался. Камнями с горы мостили улицы, разбирали оборонительные сооружения, чтобы строить в городе дома. В настоящее время из замковых укреплений осталась небольшая стена. А Замковая гора стала одной из самых любимых смотровых площадок.
Аптека-музей «Под черным орлом»
На протяжении многих лет аптеке удается совмещать медицинскую составляющую с туристической. Ведь несмотря на то, что ее ежедневно посещают десятки туристов, здесь не прекращают реализовывать медицинские препараты.
Работает аптека с 1735 года. Атмосфера в залах целебного музея очень впечатляет. А экспонаты на время переносят на несколько веков назад, можно сказать, во времена зарождения современной медицины.
Аптека-музей также располагает маленьким и уютным двориком, который идеально подходит для интересной фотосессии.
Доминиканский костел и его подземелья
Памятники религиозной архитектуры Львова занимают важнейшее место среди его достопримечательностей. Одним из них является Доминиканский костел, а в прошлом монастырь XIII века. Его величественные фасады в стиле позднего барокко сложно не заметить. По мнению некоторых историков, здесь когда-то был дворец самого князя Льва Даниловича.
Наиболее интересным будет осмотр подземелья Доминиканского монастыря, одного из самых захватывающих львовских подземелий. Ныне это место принадлежит Музею истории религии. Посетив его, можно увидеть настоящую комнату пыток, где проводила свои допросы инквизиция, келью монаха-аскета, замурованного по своей воле, и другие, шокирующие и одновременно завораживающие отголоски прошлого.
Памятник изобретателям керосиновой лампы
Скульптура установлена у ресторана-музея «Керосиновая лампа» в 2008 году. Оригинальный памятник выполнен в виде создателей керосиновой лампы.
Дом ученых
Сегодня выдающийся памятник архитектуры, а в прошлом дворянское, графское и народное казино.
Главным украшением Дома ученых принято считать резную деревянную лестницу, которой уже более 100 лет. Роскошные и диковинные интерьеры дома часто привлекают кинематографистов.
Проезд Кривая Липа
Уютная пешеходная улочка Кривая Липа названа так в честь дерева, возраст которого превышает 150 лет. Под старой липой установлена символическая лавочка, куда приходят влюбленные.
Проезд Кривая Липа еще называют пассажем Гаусмана, в честь владельца «Гранд-отеля». По его инициативе в 1895 году возле отеля был построен открытый пассаж, с выходами на две стороны, теперь это улицы Дорошенко и Сечевых Стрельцов.
Собор Святого Юра
Высокий греко-католический храм на горе, который виден практически со всех львовских холмов — это и есть тот самый собор Святого Юра, который входит в обязательный список всех организованных экскурсий по Львову. Его праотцом был деревянный храм, основанный князем Данилом Галицким на этом месте в 1270-х годах.
Яркий образец архитектуры барокко хранит ценную реликвию — икону Богоматери Теребовлянской, которая попала в собор Святого Юра в 1673 году. На колокольне храма — самый древний в Украине колокол, отлитый в 1349 году.
Лычаковское кладбище
Самые старые захоронения на Лычаковском кладбище датируются концом 18 века. В основном здесь хоронили известных людей. Тут погребен польский писатель Артур Гротт и его возлюбленная баронесса Ванда Монне. Также на львовском кладбище нашли свой покой Иван Франко, Соломия Крушельницкая, Маркиян Шашкевич. Обычно посещать кладбища не принято. Но во Львове кладбище — не просто место для захоронения, а историко-культурный музей-заповедник. 300 тысяч захоронений на 40 гектарах. На 500 могилах установлены скульптуры. Эти монументы — настоящие произведения искусства. Ангелы, святые, люди, которые похоронены здесь, вытесанные из камня. Они передают грусть и отчаяние.