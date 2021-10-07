Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «частично началось» открытие коммуникаций с Арменией. Первой ласточкой был авиарейс Баку – Нахичевань – впервые за долгое время маршрут проходил над армянской территорией. Правда, это стало ответом Ирану, который начал военные учения на границе. Чем тревожит Закавказье – узнавала Украина.ру.

Прискорбные события



«Азербайджанские Авиалинии» после долгого перерыва выполнили рейс из Баку в Нахичевань над территорией Армении. «Данный шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран», – информировала 6 октября авиакомпания и подчеркнула, что новый маршрут выгоднее: он «приведет к сокращению времени перелета по данному направлению, а также снижению расхода топлива во время полета».

Нахичеванская автономия отделена от основной территории Азербайджана армянскими землями, а с юга граничит с Исламской республикой Иран. С 1990-х, когда вспыхнул вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, Баку решал проблему связи с собственным регионом – транспортные артерии шли по иранской территории. Трехсторонее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении, которое подвело итог Карабахской войне 2020-го, содержало пункт о разблокировании всех коммуникаций в регионе. На это положение и ссылались «Азербайджанские Авиалинии».

За день рейса Баку-Нахичевань до этого Исламская республика Иран запретила использовать свое воздушное пространство летящим в Нахичевань самолетам с военными грузами. Очевидно, полетом над Арменией азербайджанские власти хотели показать, что не зависят от Тегерана в снабжении своего региона.

Неназванный источник в азербайджанских военных кругах в комментарии журналистам в Баку назвал это предательством Ирана, совершенным «под диктовку Армении».

Азербайджан начал военные учения на фоне обострения на границе с Арменией © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Хоссейн Амир Абдоллахиян сделал необычно звучащее для Закавказья заявление: «Вслед за освобождением Нагорного Карабаха произошли прискорбные события (…). Израиль попытался максимально использовать эту возможность, и в результате его безуспешной попытки приблизиться к границам Ирана он установил свое присутствие в ряде регионов Азербайджана».

Что именно имел в виду министр – осталось не сказанным. СМИ предположили, что речь идет об израильских военных или технических специалистах, которые могли бы находиться в Азербайджане. На выпад из Тегерана ответил посол Израиля в Москве Александр Бен-Цви, который назвал заявление «большой глупостью». «Если мы говорим о районе Нагорного Карабаха, там находятся и российские, и турецкие военные. Так что я считаю, что, когда у них какие-то фантазии, они могут сказать, что, может, и марсиане там тоже присутствуют», – саркастически заметил дипломат.

Между тем тон реплик, которыми обмениваются Баку и Тегеран, не столь шутливый. В азербайджанской столице было во вторник, 5 октября, закрыт офис Оджага Неджата — представителя верховного лидера Исламской республики аятоллы Сейида Али Хаменеи. Министерство внутренних дел объяснило, что таким образом борется с распространением коронавируса.

Перед этим Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи, выступая перед выпускниками военных училищ, кратко ознакомил их с международным положением. Он упомянул учения у границ с Азербайджаном, заявив, что военное присутствие «чужеземцев» в регионе нежелательно. «Тот, кто считает, что может обеспечить свою безопасность за счет опоры на другого, пусть знает, что в скором за это его ждет пощечина», – отметил он.

Почему именно сейчас



Накануне Исламская республика начала маневры «Покорители Хайбара» у границы с Азербайджаном и Арменией. В учениях задействованы танковые части, артиллерия и авиация, информировал командующий иранскими сухопутными силами Ирана Киюмарс Хейдари. Предлог для перемещения войск был найден дежурный – повышение боеготовности войск.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев публично заинтересовался тем, действительно ли маневры были частью плановой учебы вооруженных сил, а не совпадением. «Любая страна может проводить на своей территории военные учения (…), – признал глава государства. – Такого никогда не было. Почему именно сейчас? Почему именно на нашей границе?»

Александр Искандарян: После Карабахской войны Армения стала еще активнее сотрудничать с Россией © Sputnik /Asatur Yesayants

Специалист по Ближнему Востоку Аббас Джума, комментируя Украине.ру ситуацию в Закавказье, полагает, что дело до открытого конфликта не дойдет. «Я не жду войну, потому что ущерб от нее будет больше, чем все возможные плюсы, которые получит сторона-победитель», – уточняет он.

По мнению Джумы, Тегеран действует расчетливо, несмотря на подчеркнуто эмоциональную риторику. «Иран – прагматичное государство. Учения и другие действия – это демонстрация силы и решимости. Страна показывает, что она претендует на то, чтобы быть участницей всех ключевых процессов. И это предъявляется другому государству, которое отличается подобными же амбициями и жесткими заявлениями – Турции», – заключает собеседник издания.

Действительно, в сентябре в Азербайджане прошли совместные с Турцией и Пакистаном учения «Три брата». В ходе Второй Карабахской войны Анкара регулярно подчеркивала свои союзные с Баку отношения. В то время, как между Исламской республикой и Турцией не все гладко – например, в Сирии протурецкие и проиранские формирования воюют между собой.

Российский кавказовед Нурлан Гасымов объясняет в комментарии Украине.ру, откуда в риторике Тегерана по поводу событий в регионе упоминание «сионистов». «Это рассчитано на огромное азербайджанское меньшинство в Иране, которое воспринимает соседнюю страну как национальное государство своего этноса. После войны 2020-го в Карабахе авторитет Азербайджана вырос, поэтому Исламской республике приходится объяснять своим согражданам, что мы, дескать, не против Баку, мы против неких окопавшихся там сионистов», – говорит он.

Десятки турецких военных отправились в Нагорный Карабах © REUTERS, Aziz Karimov

Истинной причиной противостояния Баку и Тегерана стало изменение баланса сил после 44-дневной войны 2020-го, добавляет Гасымов. Если раньше обе стороны конфликта зависели от Исламской республики, то в одночасье положение дел изменилось драматически – Иран оказался на периферии процессов. Все решения принимаются в треугольнике Россия – Армения – Азербайджан.

«Иран как региональная сила уходит с Южного Кавказа. Говоря о триггерах нынешнего напряжения, я бы таковым счел совместные учения Азербайджана, Турции и Пакистана, что обеспокоило Тегеран», – отмечает эксперт.

По мнению Гасымова, текущее осложнение вряд ли выльется в вооруженный конфликт – стороны и ранее делали резкие жесты. Так, когда в 2000-х не смогли договориться о границе на Каспии, Иран поднял в воздух боевые самолеты, которые прошли у границ Азербайджана, Баку пригласил турецкую авиацию, которая демонстрировала присутствие в регионе.

В целом несмотря на то, что в перепалке постоянно упоминаются третьи страны, обострение касается сугубо отношений Баку и Тегерена, заключает эксперт.