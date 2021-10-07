В среду, 6 октября, в Минске оказалась целая делегация из Украины. Гости - политики с приставкой «экс»: экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз, экс-генпрокурор Украины Василий Цушко и экс-депутат Верховной Рады Алексей Бережной. А вот принимали их по нынешним временам на весьма высоком уровне

Это известные и знаковые личности с которыми связаны целые этапы истории Украины.

Не секрет, что поездки украинских политиков в Белоруссию — табу. Тех, кто ослушается ждет травля в соцсетях, прессе, стадный остракизм, ими обязательно заинтересуются карательные органы. Но случилось чудо: в украинских сетях и СМИ стоит гробовая тишина, какой обычно в таких случаях не бывает.

Ничего случайного в подобных событиях нет. Раз поехали, значит пригласили. Пригласить мог только один человек — президент, хотя, возможно, и не напрямую. Но без согласования с ним в Белоруссии такие визиты невозможны в принципе. Лукашенко поклялся, что Тихановская не бежала из Белоруссии © Facebook, Светлана Тихановская

И коль приглашение было принято, то и цель может быть только одна: прощупывается почва для восстановления отношений.

Ничто не случайно



Резкий разворот Киева в отношениях с Минском был вызван требованием внешнего управления.

Петр Порошенко в неприязни к Александру Лукашенко не был замечен, ездил к нему в гости, еще и выслушивал с тоскливым лицом братские поучения белорусского коллеги в стилистике «давайте жить дружно».

Зеленский вообще человек иного поколения, для которого Лукашенко — живая история. Зе и сам ездил к нему в гости, чокался, готовился принимать его у себя дома. И вдруг, и Порошенко, и Зеленский, и даже «первый президент» Леонид Кравчук, как с цепи сорвавшись, хором стали поливать Лукашенко грязью. Их будто одновременно подменили.

Ничем иным, кроме как окриком Дяди Сэма такой неадекват объяснить нельзя. И раз это так, то действуют абсолютно все ограничения не контакты. Кто нарушает, тут же получает ярлык предателя. Так было с посетившим Минск в апреле депутатом украинского парламента Евгением Шевченко. Он немедленно был объявлен СМИ мишенью «бегущий кабан», по нему отработала пресса, а из фракции (Слуга народа) его вышвырнули.

Можно возразить, что Шевченко молодой и действующий политик, еще и состоявший в президентской фракции. А Мороз, Цушко и Бережной — давным-давно ушедшие на покой пенсионеры. Но есть и постарше персонажи: Витольд Фокин был призван для участия в Минских переговорах, но, как только он открыл рот и стал говорить, его тут же отправили в отставку. Эти признаки — свидетельство внутренней борьбы украинского общества за суверенность внешней политики, ибо внешнее управление требует противоестественного: порвать с братской страной.

Партизанскими тропами

Итак, визит Шевченко состоялся в апреле. Он был демонстративным, депутат от Слуги народа встретился с президентом Белоруссии и это вызвало бурю.

Летом, человек другого уровня, телеведущая с медведчуковского канала NewsOne Диана Панченко едет вести «Славянский базар». Истерика в социальных сетях присутствует на высоком уровне, однако она была не только крайне далека по масштабам от того, что было в отношении Шевченко, но и в целом не дотягивала до «угара патриотизма». Ок, пусть журналистка с оппозиционного канала — не депутат от «Слуги народа». Но вот в Минске самые яркие политические бренды времен «Помаранчевой революции», без которых ее бы просто не было. Ведь именно Александр Мороз опубликовал знаменитые «пленки Мельниченко», с которых все началось. Бывший соратник Ющенко перешел на сторону Лукашенко © sb.by

В конце концов, он по своему весу не меньше сидящей в Раде пенсионерки Юлии Тимошенко. Но соцсети и СМИ безмолвствуют. И вот, в их работе уж точно нет ничего случайного. Поездка трех социалистов не осталась незамеченной. Просто кто-то приказал о ней молчать. Кто именно не секрет: соответствующие олигархи, владеющие СМИ. Только они имеют право veto. Иначе не умеющие сдерживать рефлексии, политизированные журналисты обязательно прополоскали бы грязное белье всех троих. Но они этого не сделали.

Хроника визита

Мы уже договорились, что ничего случайного нет. Визит состоялся по приглашению принимающей стороны, от имени того, кто только и мог пригласить. Эта тема обсуждалась и была поддержана не только теми, кто приехал. О поездке знали на самом верху в Киеве и не стали мешать.

Единственное условие, которое им могли поставить, памятуя визит Шевченко — не встречаться с пригласившим лицом под камеры. Легендировать визит гуманитарной целью. Это гипотеза, но все ее составляющие соблюдены в точности.

Мороз, Цушко и Бережной ехали даже не в Минск. А в Витебск, где гости ознакомились с работой передовых предприятий, встретились с земляками из Украины, для которых Беларусь стала вторым родным домом. После обеда делегация поехала в Оршу, где программа была точно такая же. Наконец, финальной точкой был Минск, где VIP-персоны из Украины встретились с коллегой Александра Мороза Натальей Кочановой, спикером белорусского парламента. Теплый прием, откровенный разговор на одном языке, толерентная, дипломатическая лексика.

Председатель Совета Республики не сдерживает эмоций. «Вы знаете, что мы всегда радовались тем отношениям, которые складывались между нашими странами. Сегодня по инициативе украинской стороны эти отношения поставлены на паузу, к сожалению. Но все равно сотрудничество осталось — торгово-экономические, культурные связи, а самое главное — народная дипломатия. Уверена, что сегодняшняя ситуация временная и здравый разум возобладает», — сказала Наталья Кочанова.

Растроганный экс-спикер Верховной Рады ответил откровенностью на откровенность. «События, которые были в 2020 году у вас после выборов, — мы не вмешиваемся в эти вопросы. Я думаю, нам учить белорусов нечему, потому что у нас права человека, на мой взгляд, глубокое убеждение, не защищены должным образом. Поэтому со стороны власти говорить на эту тему не надо».

Наконец, никаких встреч с президентом Лукашенко под камеры не было. Лукашенко пообещал сделать из Белоруссии военную базу России © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Толкование знаков

В том, что было сказано для прессы на встрече украинской делегации с представителями белорусского государства есть важные тезисы. Вот они по пунктам.

Поставленные на паузу отношения по инициативе украинской стороны вызывают сожаление, но это временно и конечно.

Чтобы приблизить конец этой семейной размолвки нужно разговаривать и не прерывать диалог.

Путь для восстановления отношений — «народная дипломатия».

Отношения между Украиной и Белоруссией были прерваны по приказу запада в расчете на то, что Лукашенко падет. Но он выстоял и триумфально победил, он контролирует ситуацию в стране, вышел из кризиса еще сильнее и именно с ним придется иметь дело.

Еще в июле во время визита Тихановской и ее людей в США была озвучена согласованная позиция запада: условием финансирования эмигрантов является наличие протестующих на улицах белорусских городов. Об этом проболталась сама «президент»: «Представителям США хочется видеть красивую картинку с тысячами людей на улицах», — сказала Тихановская. Но улицы не будет, особенно после драконовского ужесточения статей УК РБ. Светлана Тихановская: кто она © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разговаривать с Лукашенко через Путина, как это попытался сделать по словам российского президента Эммануэл Макрон, также не получится. И на сегодня запад вынужден искать восстановления контактов с Минском, но при одном-единственном условии — сохранив лицо. Для этого есть только один путь — использовать «родственников». То есть Украину, народу которой антибелорусская политика Зеленского непонятна и неприемлема. Украинцы не готовы относиться враждебно к белорусам, делить их на правильных и неправильных. По большому счету эту мысль и выразил Александр Мороз. «Не нам учить вас. Сами с усами».