В Одессе намечается очередной передел власти: в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и его приближенных Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало уголовное дело о расхищении коммунального имущества.

«Как на спектакле»: Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Труханову © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета начальник управления коммунальной собственности мэрии Одессы Алексей Спектор, начальник юридического управления мэрии Инна Поповская и депутат горсовета от партии «Доверяй» Василий Шкрябай, бывший прокурор Одесской области Олег Жученко. Кроме того, подозреваемым является и экс-покровитель Труханова — влиятельный местный бизнесмен Владимир Галантерник.

В чем обвиняют Труханова и его подчиненных

Всем им инкриминируют злоупотребление властью служебным положением (статья 364 УК) и создание организованной преступной группировки (статья 255 УК Украины). По мнению правоохранителей, подозреваемые провели многочисленные махинации с земельными участками, что привело к ущербу в размере 533 миллионов гривен, но эта сумма еще не окончательная. Речь идет о периоде 2016-2019 гг., когда городская власть передала под частную застройку 15,9 гектаров земли и растратила в их пользу около 131 миллион гривен бюджетных средств.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, подписавшая подозрение, назвала дело важным и «показательным» как для Одессы, так и для всей страны.

«На моей памяти едва ли не впервые следствию удалось квалифицировано задокументировать противоправную деятельность таких разношёрстых людей: от градоначальника и экс-прокурора области до обычного бизнесмена… Мы понимаем, что виновными этих людей может назвать только суд, а сегодня их статус — подозреваемые», — написала она в Фейсбук.

Венедиктова подчеркнула, что версия следствия обоснована, и она сделает все, чтобы довести все до обвинительного приговора.

Борцы с коррупцией рассказали, как друзья Зеленского обложили Одессу данью © Facebook, Yuriy Kostyuk

Отметим, что Труханов ранее уже был на скамье подсудимых по другим уголовным делам. Еще в 2018 г. те же НАБУ подозревали градоначальника в растрате средств городского бюджета в размере 185 млн. грн при покупке помещения завода «Краян» у частной фирмы. В 2019 г. Малиновский районный суд Одессы полностью его оправдал, но в феврале нынешнего года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила данный приговор. Кроме того, Труханову вменяли ложь в электронных декларациях, ибо он не указал в них имущество своей жены Татьяны Колтуновой на сумму около 60 млн грн. Впрочем, дело было закрыто в 2020 году из-за постановления Конституционного суда, признавшего неконституционным антикоррупционную вертикаль. Ничем также закончилось и дело о незаконной продаже Одесского аэропорта, поскольку его замяли близкие к Офису президента собственники предприятия — Борис Кауфман и Александр Грановский. Впрочем, возобновление «дела Краяна» ряд экспертов называли тревожным звоночком для мэра.

Конфликт между центром и региональными элитами

Сейчас политическая конфигурация в Одессе, как и взаимоотношения между центром и регионами претерпевают серьезные изменения. Исходя из последних тенденций, очевидно, что Зе-команда переходит к новому витку конфликта с местными элитами. Причина тому — стремление центра замкнуть основные финансовые потоки на себя и не делиться с теми, кто проявляет хоть минимальную самостоятельность. Но не везде для реализации цели есть подходящие условия, ведь местные выборы 2020 года «Слуги» во многих городах и областях с треском проиграли. Поэтому для принуждения местных властей к покорности намереваются действовать по следующей схеме: уголовные дела и давление правоохранительных органов с параллельной кампанией в СМИ из журналистских расследований о коррупции, которая, в общем, процветает в стране на всех уровнях.

Уже на протяжении полугода Офис президента воюет с киевским мэром Виталием Кличко, а городского голова Запорожья Владимир Буряк под давлением из Киева ушел в отставку. По слухам, на Банковой недовольны также мэром Днепра Борисом Филатовым, довольно часто нарушает договорённости с Банковой и «правила игры» при торгах. Схожее положение и у мэра Винницы Сергея Моргунова.

Противоречивые взаимоотношения Труханова с Зе-командой

Геннадий Труханов: кто он © Официальный сайт Труханова Геннадия Леонидовича Кириллом Тимошенко — куратором «Большого строительства». Одесский мэр оказывал Банковой неоценимые услуги по распилу бюджета на этой громкой пиар-программе президента. Связанные с градоначальником и его людьми компании — «Ростдорстрой», «РДС-Полтава», «Автомагистраль-Юг» входили в печально известный дорожный картель, через который из бюджета исчезали миллиарды гривен, выделенные на строительство и реконструкцию дорожного полотна страны.

Зе-команда поддержала кандидатуру Труханова на выборах и вместе с ним активно боролась с «Оппозиционной платформой — за жизнь». Кауфман стал новым покровителем мэра после ссоры с Галантерником. В итоге поствыборный раздел власти вылился в создание коалиций в городском и областном совете между пропрезидентской партией «Слуга народа» и промэрской «Доверяй делам», а в качестве третьей стороны к ним присоединилась «Европейская солидарность». Данный альянс подкреплялся назначением «Слуг» председателем облсовета и секретарем городского совета.

Впрочем, как оказалось, длительную проверку временем он не выдержал. Еще в начале года начали нарастать противоречия между Кауфманом-Грановским и Трухановым, ибо последнего раздражали чрезмерные аппетиты бизнесменов и их желание все решать в обход него. Затем, по одной из версий, как кураторы Одессы, так и мэр попали в немилость к ключевому персонажу в окружении Зеленского — Андрею Ермаку. Поэтому в Киеве решили провести смену местной вертикали: новым теневым контролером от ОП выбрали одесского банкира и депутата горсовета от «Слуг» Вадима Мороховского, а Труханова собираются принудить к добровольной отставке.

По другой версии, ухода действующего мэра требуют американцы, которые привязывают его к организованной преступности. Они хотят видеть во главе стратегического города фигуру незапятнанной репутацией. Сейчас секретарем Одесского горсовета является представитель партии «Слуга народа» Игорь Коваль — ректор Одесского национального университета имени Мечникова. Интересно, что он имеет немалые связи с Западом. Коваль проходил научную стажировку в колледже Гаучера (г. Балтимор, США, 1989) и читал там курс лекций (1991). В качестве Фулбрайтовского стипендиата проводил научные исследования и читал лекции в университете Джонса Хопкинса. В 1994 и 2001 г. стажировался также в Кеннановском университете углубленного изучения России. Поэтому версия о западных партнерах как инициаторов перетряхивания кадров тоже не лишена права на жизнь.

Что же будет с властью в Одессе?

Суд отменил оправдательный приговор мэру Одессы Труханову © РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк

Скорее всего, градоначальник будет договариваться с Банковой о приемлемых путях отхода, которые позволят ему не выглядеть проигравшим, а центру — избежать рисков потери управляемости Одессой и превращения ее в форпост оппозиционных сил. В контексте возможных планов об объявлении досрочных выборов президента Киеву такое точно не нужно. Труханову явно будут ставить условия сохранить коалицию, но уже под руководством людей Зеленского.

Как сложатся местные политические расклады, увидим уже в ближайшем будущем. Пока можно с уверенностью констатировать — Труханова собираются усиленно «сливать». А в целом в Одессе весьма характерно отображается тенденция нарастания конфликта между центральной и местной властью.