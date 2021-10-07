Последние сведения об экс-президенте Грузии Михо Саакашвили вряд ли могут восхитить даже его самого. Он по-прежнему сидит в Руставском тюремном учреждении № 12 в камере без телевизора и рассылает подметные письма на волю

При этом он голодает, по его словам, «до смерти», потому что сам объявил себя политическим узником.

Кроме того, очень недоволен, как его принимают в тюрьме. «Отвратительные, нечеловеческие условия, пытают пережаренным шашлыком и абхазским полусладким вином. К моей тюремной робе добавили галстук, который должен быть плотно затянут. Охранники дразнят, оскорбляют меня и грозятся посадить меня в камеру с осетинами», — написал он сторонникам, которых почему-то очень растрогала (или возмутила?) подробность о том, что галстук экс-президенту предложили в горошек, а не… с горошком. По-видимому, с зеленым, чтобы шел быстрее и вкуснее, что очень немаловажно, памятуя, как Михеил Николозович в прострации, но с явным аппетитом уплетал за щеку галстуки в далеком уже 2008 году после поражения в «войне 08.08.08», которая чуть вообще не поставила крест на всей Грузии. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

В этом качестве непреклонного и голодного борца его почитают разве что его же сторонники из партии Единое национальное движение» («ЕНД») по всему миру, от Грузии до Украины. Дома кандидат в мэры Кутаиси от этой партии и экс-руководитель Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе, выйдя от шефа из тюрьмы, зачитала выдержки из его письма: «Спасибо мои сестры и братья. Я слышу ваш голос в тюрьме, что удесятеряет мое желание бороться. «Жмем» до победы». С жимом явно что-то пошло не так. Сторонники, собравшиеся у застенков «орла № 1 кавказской демократии», на штурм темницы не пошли и освобожденного вождя на олимп власти в Тбилиси не понесли, а несколько часов покричали на акции «Свободу Мише» и спокойно, без эксцессов разошлись. Как по команде. И, судя по всему, отработав таксу за возмущение.

Речист и афористичен был и еще один украинский соратник Саакашвили, экс-замгенпрокурора Украины экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе. По его словам сайту «Страна.ua», «это игра по-крупному, риски по-крупному», что всегда было свойственно Саакашвили. «И сейчас — тоже. Грузия — это его финальный Аустерлиц. Это главное сражение Саакашвили. Если он проиграет "грузинский Аустерлиц", то проиграет все. Грузия дала ему все, что у него есть. Грузия «сделала» Саакашвили, а Саакашвили сделал Грузию той, какой она является сегодня. Они взаимосвязаны. Это как отрубить дереву корни. Поэтому у него нет права на ошибку. И поэтому он снова поставил все на "зеро". Он всегда играл по-крупному. Где-то проигрывал, где-то выигрывал, но всегда ставил все на "зеро". Даже когда это было опасно для жизни. Например, "революция роз" — это ставка на "зеро". В Украине — вы сами все видели. В отличие от украинских политиков, Саакашвили поставил на "зеро" весь свой рейтинг и доверие. И все это "сожглось" за 1,5-2 года его работы», — сказал верный Давид, действительно максимально задрав планку возможностей для человека, который вернулся на родину в контейнере с петрушкой и капустой. Михо даже сравнили с Чебурашкой. Призывавший убивать евреев генерал СБУ призвал открыть уголовное дело против Саакашвили за незаконное пересечение границы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Но вы не поверите, слишком много «зеро» и сравнение со сражением под Аустерлицем, названной в 1805 году «битвой трех императоров», вполне уместны. Тогда французский император Наполеон Бонапарт схлестнулся с армиями российского и австрийского визави Александра I и Франца II, названных почему-то «братьями», и навалял обоим. А мог и проиграть, и тогда никакого непобедимого Наполеона не было бы вообще.

У Саакашвили может ничего не получиться. Особенно если на его стороне не вмешаются внешние силы — кураторы из коллективного Запада, которые следят за Грузией и не хотят, чтобы она ушла из-под их контроля. И поэтому Саакашвили в тюрьме — это одновременно вызов и для Запада, и для Грузии.

С Западом все просто: для него Саакашвили либо политик, способный воплотить свои планы и, захватив власть, превратить Грузию в еще более оголтелый антироссийский и даже русофобский анклав на Закавказье, дестабилизирующий общую обстановку в регионе. Либо актив, от которого можно отказаться и превратить его в сакральную жертву и вечную икону протестного движения, которое будет держать в агрессивном русофобском тонусе все грузинские власти. И нынешние, и приходящие им на смену. Несмотря даже на то, что, по общему мнению, сегодня в Грузии пророссийских сил, способных взять власть и изменить прозападный курс этой страны, нет вообще. А если и есть, то они глубоко маргинализированы.

Накануне муниципальных выборов в Грузии 1 октября сего года сторонники Саакашвили надеялись, что Запад поддержит возвращение их вождя в страну и этим спровоцирует смену власти. Экс-советник Михо по экономическим вопросам Роман Гоциридзе тогда убеждал журналистов: «На самом деле все просто — приезжает и идет в тюрьму. Грузинский народ, избиратели и наши международные партнеры не оставят Михаила Саакашвили в тюрьме надолго. Его освобождение будет вопросом времени. Политическое заключение Михаила Саакашвили будет ограничено очень коротким сроком».

На это же сегодня надеются и адвокаты Саакашвили. В частности, Бека Басилая заявил журналистам: Запад нам поможет. «Все эти факторы будут влиять на грузинские власти, и Саломе Зурабишвили (президент Грузии. — Авт.) будет обязана отпустить его из тюрьмы. Все-таки Миша Саакашвили — создатель нового грузинского государства. Демократические страны принимают его как политического деятеля, в Евросоюзе депутаты и сенаторы в США с ним встречаются», — напророчила она. «Групповое насилие». На что надеется Саакашвили в тюрьме © AFP, Sergei SUPINSKY

Запад, точнее — Евросоюз и США, походу, пока не определились и с активной поддержкой пока не торопятся. А накануне возвращения Саакашвили не делать этого его просили и в ЕС, и даже посол США в Грузии Келли Дегнан. Депутат Европарламента от немецких зеленых Виола фон Крамон-Таубадель написала Михо открытое письмо и посоветовала Саакашвили не торопиться с возвращением на родину: «В обстановке крайнего напряжения перед выборами ни один политик, искренне ставящий интересы страны превыше всего, не должен способствовать еще большей поляризации. Эскалация ситуации — это то, что меньше всего нужно Грузии и ее народу. В такой политической обстановке намерение г-на Саакашвили вернуться в Грузию в день выборов не будет служить интересам страны, а наоборот, усилит напряженность и нанесет ущерб как неустойчивым политическим процессам, так и демократическому имиджу страны».

То же мнение высказала и посол Дегнан: «Я не собираюсь спекулировать о том, что может сделать или не сделать Саакашвили. По этому поводу было сделано много комментариев, в том числе со стороны самого Саакашвили. Думаю, что все мы можем согласиться с тем, что Грузии нужна спокойная, мирная среда, а не политическая нестабильность и насилие, и все мы должны способствовать этому».

То есть Запад, умывая руки в преддверии возможного провала, как бы на словах не одобрил новый Михо-майдан в Грузии. А любой майдан, по общему мнению, только тогда успешен, если он одобрен и сертифицирован в американском посольстве. И вот результат: представитель Госдепа США Нед Прайс на брифинге пока только заявил, что власти Грузии должны справедливо относиться к бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили. «Мы призываем грузинские власти обеспечить справедливое отношение к Саакашвили в соответствии с законами Грузии и ее международными обязательствами в сфере прав человека», — сказал он в Вашингтоне.

И все, только вялый призыв. А Михо так и остался в тюрьме в Рустави. И это, повторяю, вызов также и для Грузии и ее нынешних властей: что для них важнее — законы своей страны, в соответствии с которым Саакашвили должен присесть на цугундер надолго, или же воля внешних кураторов, подлинные планы которых, увы, никому не известны.

Официальный Тбилиси пока держится. Президент Грузии Саломе Зурабишвили по-прежнему уверена, что она никогда не помилует и не отпустит предшественника на волю. А Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в очередной раз исключил даже возможность обсуждения с Киевом вопроса экстрадиции экс-президента в Украину, чьим гражданином он официально сегодня является. «Ни о какой экстрадиции речи не идет. Абсурд вообще это обсуждать, так как с правовой точки зрения такое невозможно. Экстрадиция происходит тогда, когда лицо совершает уголовное преступление (на территории своей страны. — Авт.)… Как выясняется, он нарушил не только законодательство Грузии в связи с незаконным нарушением границы, но и с Украины незаконно выехал». Чемодан без тормозов. Зачем Саакашвили рвется под арест в Тбилиси © AP, Shakh Aivazov

А еще раньше вице-премьер Грузии и министр культуры Тея Цулукиани заявила, что, согласно закону, Саакашвили в первую очередь должен отбыть срок наказания в Грузии, а затем, через 6 лет, на которые он уже осужден дома, он может быть экстрадирован на Украину. Да и то если к тому времени против него не будет осуществляться новое уголовное преследование. А против Михо в Грузии, как известно, есть еще 14 уголовных дел, включая последнее — за незаконное пересечение границы.

Не очень хорошо Саакашвили справляется и с ролью морального авторитета нации. Многих даже его сторонников неприятно потряс скандал с двумя женщинами экс-президента — его старой (по времени) законной женой Сандрой Рулофс и новой благоприобретенной на Украине — депутатом от партии президента Украины Владимира Зеленского Елизаветой Ясько, которая всячески навязывает обществу мысль, что она — единственная и неповторимая в судьбе Михо. И если Зеленский пока только просит, чтобы Саакашвили отпустил на Украину, то Ясько даже приехала в Тбилиси его как бы освобождать.

Экс-первая леди Грузии Рулофс пока ведет себя гораздо достойнее. Она признала, что ее муж — политзек, которого нужно освобождать. А по поводу поведения новоявленной соперницы, которая активничает не в меру и распространяет видео о страшной любви к Саакашвили, только и сказала: «Не буду скрывать, что видео, опубликованное в пятницу вечером, стало для меня неожиданным, а форма — совершенно неприемлемой. Несмотря на личные эмоции, сохраняю спокойствие, верю, что мы выйдем победителями из этой борьбы….Михаил Саакашвили — политический заключенный. И я как гражданка Грузии полностью присоединяюсь к требованию о его освобождении».

И вот что самое удивительное: по мнению многих, чем больше Ясько будет активничать, а Рулофс вести себя сдержанно, тем большим подлецом и фактически неромантичным двоеженцем будет выглядеть сам Михо. Даже в Грузии, где говорят, к мужским изменам относятся терпимо: типа, «он же не с мужчинами». К тому же у четы Саакашвили двое сыновей — Эдуард и Николоз, а официально о разводе их родителей, увы, не сообщалось.

И вот премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили как бы подвел промежуточный итог происходящему, когда сообщил согражданам и всему миру, что «психологическое и психическое состояние экс-президента в тюрьме радикально изменилось». «Саакашвили с улыбкой вошел в тюрьму, а сейчас думает только о том, как из нее выйти. В «Едином национальном движении» взволнованы тяжелым состоянием их лидера и требуют его немедленно освободить. Говорят, что он не сможет там долго находиться», — рассказал министр.

И вполне может быть, что это сбываются предсказания многих сторонников Саакашвили, которые предупреждали: у них есть сведения, «что Саакашвили готовятся сначала морально, а затем физически уничтожить». А может быть, и подготовкой к освобождению Михо, который уже провозгласил себя «личным узником Путина». По негласному, но настоятельному требованию Запада и конкретно — США. Вдруг там действительно «своих не бросают» или Саакашвили им еще нужен, как говорил Гоцман в «Ликвидации», «живой, здоровый и сидящий прямо на табурете», а не изъясняющаяся на фене, как «зажмуренная» сакральная жертва. Все может быть, Кавказ — тоже дело тонкое.