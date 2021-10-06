Любое «паркетное» мероприятие на скучную тему в Белоруссии умеют превратить в шоу. Всякий раз Александр Лукашенко, когда присутствующие начинают дремать, извлекает из цилиндра очередную заготовку

5 октября во Дворце республики проходило большое совещание о ходе сельскохозяйственных работ в стране. Что может быть более «захватывающим», чем большой разговор про сенажирование! Но Лукашенко все равно смог добиться ярких заголовков в СМИ. Молнией сверкнула инициатива главы государства вернуть учащихся в сельское хозяйство, как это было в СССР. И поскольку поручения начальника в РБ — закон для подчиненных, то о закреплении яблоневых садов (читай — подсобных хозяйств) за средними школами можно сообщать, как о свершившемся факте.

В любом случае внимание прессы к агросовещанию было привлечено, а значит то, о чем говорили, с точки зрения политики архиважно.

Пятая трудовая четверть

Белоруссия и украинская картошка. История одной сенсации © Пресс-служба президента Белорусии

Трудиться в Советском Союзе было не только почетно, но и выгодно. Увы, подростки не ценили этой возможности, потому что оплата за их труд не предполагалась. Люди впечатлительные склонны преувеличивать эти практики первого в истории государства рабочих и крестьян. Но не стоит верить антисоветски настроенным пропагандистам: месяц в колхозе совсем не был даже близко похож на «рабский» труд.

Однако, в любом случае, все это давно кануло в лету. Так что инициатива Лукашенко прозвучала для тех, кто постарше, ностальгически.

«У нас школьники уже даже в деревне не знают, что такое земля, почва. Они уже не умеют работать. А раньше у каждого были подсобные хозяйства, в каждой школе. И дети заготавливали себе на всю зиму до следующего урожая и морковь, и свеклу, и капусту — то, что нужно к столу», — пустился в воспоминания Лукашенко.

И развил эту мысль уже в форме поручения: закрепить за университетами и школами сады с плодовыми культурами. Причем, с размахом: «гектаров 15-20. И они уберут это. Мы забудем, что такое польское яблоко: своих яблок будет достаточно. Элементарно вроде, но не делаем».

После заявлений Лукашенко остался вопрос: неужели в Белоруссии все плохо с сельским хозяйством, что самое время для мобилизации учащихся?

Сельский час

Испытывает ли страна уже и продовольственные проблемы? Не так давно Украина.ру разоблачила «утку» о том, что Белоруссия в осеннем сезоне 2021 года вынуждена закупать украинскую картошку. Проверка сенсационных заголовков СМИ привела к негативному результату: Белоруссия не нуждается в картошке, у украинцев закупались лишь небольшие объемы для производства чипсов. Кстати, на Украину также экспортировалась белорусская картошка.

Лучше всего о продовольственной ситуации скажет статистика. С января по август 2021 года Белоруссия экспортировала в другие страны продукции на $4,1 млрд. Информация от министра сельского хозяйства и продовольствия РБ Ивана Крупко, по итогам того самого совещания в Минске. За этой цифрой — показатель роста экспорта на $400 млн, что в процентном отношении дает 110,8%.

Отвечая на вопросы о якобы имеющемся дефиците картошки, чиновник ответил, что на экспорт в 2021-м пойдет полмиллиона тонн. Кстати, на 40% выросли поставки продовольствия именно на Украину, вопреки обострению отношений между странами. Впрочем, и в ЕС процент тот же.

По словам министра, на 50% выросли поставки в Китай. Еще летом продовольственная тема обсуждалась экспертами в связи с анонсированными санкциями запада за «неправильные» выборы. Но опасения не оправдались. Ограничения не затронули сельское хозяйство, разве что опосредованно, через машиностроительную отрасль. Но как это сказалось, судить еще рано.

В целом важно понимать, что Брюссель добивался больше политического, а не экономического эффекта: максимум, постарался «хирургически» уменьшить поток валютной выручки для белорусских властей. Сельское хозяйство — не ключевая бюджетообразующая отрасль. Оно обеспечивает лишь около 6% ВВП. Занято в секторе всего 8% населения, он максимально механизирован отечественной техникой, для производителей все почти бесплатно, а долги взаимозачитываются. РазвитОй социализм! Так что в пандемийный 2020-й Белоруссия экспортировала аграрной продукции на $5,8 млрд. Чистая валютная выручка составила $2,4 млрд. и это на 2,7% выше, чем в 2019-м.

Крупнейший импортер — Россия. 74,4% экспорта $4,3 млрд. На втором месте — страны СНГ, 11,8% и $681 млн. Экспорт в ЕС дает вдвое меньше — $338,5 млн. Зато резко вырос экспорт в Китай, достигнув $255,2 млн. К 2023 году Минсельхозпрод Белоруссии увеличит этот показатель до $430 млн.

Если кто-то, кое-где у нас порой…

Белорусская кухня: рецепт картофельной бабки © Фото: cookingpalette.net

До вторника, 5 октября, 2021-го сахарная тема звучала в белорусских СМИ только в разделе уголовных хроник прошлого года. «Сахарное дело» было громким, о нем много писали в феврале 2020-го, звучало слово «мафия», были резонансные аресты директоров абсолютно всех сахарных заводов. Ради задержания двоих даже вернули уже вылетевший в шенгенскую зону самолет.

Общественности рассказали о теневых схемах продаж сахара, зловеще звучала в этой связи Россия, с которой тогда у Лукашенко было как-то не очень. Но политические события августа того же года отвлекли от коррупционных разоблачений и экономических преступлений. Все заслонил политический кризис, над преодолением которого очень много работали не только в Минске, но и в Москве.

Впрочем, не политикой единой. И уже сегодня следственные органы сообщают о новом, на этот раз «мясном деле». Очередная коррупционная схема, «серый экспорт» (торговля очередью), арестованы директоры крупнейших государственных мясокомбинатов, «а также представители иностранных коммерческих структур». Но на дворе 2021 год, так что на этот раз следы ведут в абстрактное «СНГ».

Впрочем, это к теме сельхозсовещания напрямую не относится. По данным Белстата, запасы сахара действительно есть, но они меньше, чем в 2020-м. При этом в 2021-м производство и продажи снизились. Лукашенко реагировал в своем стиле.

«С чего бы вдруг? Запасы на складах огромные. И вдруг что-то там обвалилось. Смотрите, мужики, еще раз обвалится — этот обвал будет от торговых сетей до правительства. Я не Джонсон (эксцентричный премьер Британии), я знаю, откуда ноги растут», — сказал Лукашенко.

Головы не летели лишь потому, что никакого дефицита сахара нет. Очередей за ним тоже.

Цифры и факты

В феврале Лукашенко уверял, что, несмотря ни на какие санкции, Белоруссия и Россия могут справиться с этими вызовами и полностью обеспечить себя всем необходимым. Об этом он заявил на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Как заявила 13 сентября замминистра сельского хозяйства Белоруссии Анна Ломакина, с начала 2021-го сельхозпроизводители получили почти на 16% больше выручки по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Экспорт продукции АПК растет, и львиную долю в нем занимает Россия. Минск планирует расширять присутствие и на других рынках, в общей сложности нарастив экспорт до $7 млрд к 2025 году.

По мнению заместителя премьер-министра РБ Александра Субботина, в 2021-м будет еще больше выручки за счет экспорта продовольствия. А ведь 2020-й был рекордным — принес почти $6 млрд. По состоянию на сентябрь аграрии уже заработали на $250 млн. больше. Белорусское продовольствие экспортируется в 116 стран мира, на первом месте СНГ, читай Россия. РФ купила на $6,3 млрд. На втором месте Казахстан, но с куда меньшей цифрой в $290 млн. Перспективный китайский рынок приобрел продукции на $255 млн, что демонстрирует рост почти в два раза.

Планы по реорганизации АПК отражены в июльской «Программе социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы». Большие надежды возлагаются на госпрограмму «Аграрный бизнес», которая начала действовать с 2021 года и рассчитана на ближайшие 5 лет. В случае успешной реализации, прибыль от экспорта к 2025-му должна достичь $7 млрд.

Лизан: Белорусский сельхозэкспорт в Россию растет, но аграриям этого мало © Facebook, Иван Лизан Но есть нюансы

В целом ситуацию в экономике Белоруссии радужной не назовешь, так что при реализации планов нужно иметь в виду, что экспериментам не будут гарантированы лабораторные условия.

Золотовалютные резервы Белоруссии на 1 апреля составили $6,94 млрд., что уже меньше минимального норматива Международного валютного фонда (МВФ). В Нацбанке ожидают, что к 1 января 2022 года резервы упадут до 6 миллиардов.

Без помощи крупнейшего покупателя продукции белорусского АПК обойтись будет крайне сложно. Белоруссия живет за счет российский преференций. В 2017-м Кремль напоминал, что «российская сторона оказывала и продолжает оказывать масштабную экономическую, политическую и иную помощь», общая сумма которой составляла 100 миллиардов долларов. А в свете последних мировых трендов, Москва и Минск будут сотрудничать еще в одном очень дорогом глобальном эксперименте.

Белоруссия и Россия договорились разработать мероприятия для подготовки к введению Европейским союзом углеродного налога. «Зеленая энергетика» — это хорошо, но дорого. И справиться с энергопереходом Белоруссии без России будет затруднительно. Впрочем, это уже другая история.