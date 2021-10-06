Самые необычные растения Украины: где и когда увидеть их цветение

Для любителей растений издание Украина.ру подготовило подборку самых необычных цветов, которые можно встретить в разных частях Украины. Возможно, с нашей помощью вам удастся отыскать их самостоятельно

Шафран Гейфеля

Этот хрупкий цветок, который еще называют «крокус», любит расти на возвышенности. Он внесен в Красную книгу Украины, поэтому рвать его нельзя. Нарушившим запрет грозит штраф в размере 62 гривны (около 170 рублей) за каждый цветок.

Растут крокусы на горе Драгобрат, на Черногоре. Если подниматься высоко в горы не хочется, их можно увидеть в селе Колочава, что на Межгорье. Также есть крокусы в заповеднике «Медоборы» и Вижницком нацпарке.

Увидеть самые красивые цветы Карпат можно в марте — начале апреля.

Магнолии

Долина привидений, пещера марсиан и вход в царство мертвых: самые мистические места Крыма © commons.wikimedia.org, Nimuel23

Растут они в Одесском ботаническом саду, Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко. Здесь их аж 10 разновидностей. Также это дерево есть и в Ботаническом саду Харьковского национального университета. Увидеть магнолию можно не только в ботсаду, но и в парках, и на улицах Житомира, Львова, Ужгорода, Мукачево. Больше всего магнолий в Закарпатье. А все из-за теплого климата.

Цветут они в середине апреля — начале мая.

Болотное разнотравье

Цветут не только деревья или цветы, но и болота, и, как ни странно, очень хорошо. Петушки болотные и сибирские можно встретить в Межреченском ландшафтном парке. Необыкновенно красиво цветет Бондаревское болото. В Дунайском заповеднике тоже немало болотного разнотравья: чистец болотный, водяной орех, лютики, сальвиния плавающая.

Посмотреть на необычное цветение можно с середины апреля по конец мая.

Сакуры

Как ни странно, это дерево, родом из Японии, достаточно хорошо прижилось на территории Украины. В некоторых городах есть даже целые аллеи сакур. Массово высаживать японскую вишню в Мукачево начали в 2009 году. За ним «подтянулся» и Ужгород. В Закарпатье на майские празднике приезжают много туристов, так как здесь проводят фестиваль «Сакура-фест».

Также популярностью сакуры пользуются в Киеве и Черновцах. В этих городах японскую вишню можно увидеть в Ботаническом саду Черновицкого национального университета и в киевском парке «Киото».

Дикие орхидеи

На Кинбурнской косе можно увидеть самые большие на Украине поля диких орхидей. В региональном ландшафтном парке есть два вида этих цветов. Они распространены по всей Украине, но нигде нет целых полей этих аристократических цветов. А на Кинбурнской косе на квадратном метре растет несколько десятков цветов. Это одно из крупнейших полей диких орхидей в Европе. Растут дикие орхидеи и в Национальном парке «Алешковские пески», и на крупнейшем острове Украины Джарылгач на Тендровской косе.

Увидеть эти удивительно красивые цветы своими глазами можно в первой половине мая.

Каштаны

В мае в Киеве зацветает множество каштанов. Ориентировочно деревья начали сажать в столице еще в 17-18 веках. Сегодня в Киеве — около двух миллионов каштанов, некоторым из них — более 150 лет! Эти деревья можно увидеть в Ботаническом саду имени академика Александра Фомина.

Яблоня-колония

Этой яблоне больше 200 лет. И это не единственная причина приехать в Кролевец, где она растет. Дерево — уникальное: у него порядка 15 стволов-веток. Эти ветви способны пускать корни, чтобы продлить себе жизнь, когда один из стволов отмирает. Из-за такой своей особенности, яблоня-колония имеет статус памятника природы, охраняемого государством. Цветет она в середине мая.

Рододендроны

Большинству украинцев рододендрон известен под другим названием: червона рута. Эти растения можно встретить в Карпатских горах: на Черногорском хребте (гора Поп Иван и Шпицы), Свидовце (гора Близница).

Если не хочется подниматься в горы, можно посетить Житомирскую область. Здесь растет один из видов рододендрона — азалия понтийская. Отличается она от своего карпатского родственника цветом: в горах рододендрон цветет розовым, а на Овручском кряже — желтым. Простирается массив от города Овруч до села Червонки на 60 километров. К слову, ближайшее место, где можно найти азалию понтийскую в природе — это Кавказ и Балканы.

Цветет она в середине мая — июне.

Кувшинка

Белое озеро в Одесской области возле села Маяки получило название именно из-за того, что его поверхность покрывают белые кувшинки.

Наиболее распространены кувшинки на водоемах Волыни. Поэтому здесь их можно увидеть не только на заповедных территориях. На Житомирщине полюбоваться водяной лилией можно в Полесском природном заповеднике. Редкие виды лотоса есть в Краснокутском дендропарке на Харьковщине. В Межреченском парке водяная лилия растет на Святом озере. Также кувшинки есть на водоемах Национального природного парка «Святые Горы». Цветут кувшинки в июне и августе.

Сон-трава

Описана в легендах и сказках. Ученым известно около 40 видов этого цветка. На Украине распространены несколько видов сон-травы и они занесены в Красную книгу. Найти сон-траву можно в Винницкой области, на Черниговщине, Хмельницкой, Тернопольской областях.

Но надо очень хорошо поискать. Растение любит сосновые леса, опушки, степные травянистые участки, известняковые и гранитные склоны.

Сон траву можно увидеть в заповедниках «Каменные могилы», «Медоборы», в Национальном природном парке «Подольские Товтры», в Межреченском региональном ландшафтном парке. Искать цветок можно в апреле и мае.

Тюльпаны

Уже давно местом, которое славится своими тюльпанами, является Кировоградский дендропарк. В 2015 году там зацвело 2 миллиона этих весенних цветов. Несколько лет назад целые поля тюльпанов раскинулись в Мамаевцах, на Буковине.

Если в конце апреля или в начале мая вы будете проезжать по дороге Львов — Самбор, то смотрите по сторонам. Возле села Луки каждую весну зацветают черные тюльпаны! Второе название — рябчик шахматный. Цветок занесен в Красную книгу Украины.

Нарциссы

В урочище Кереши на Закарпатье растут просто головокружительные цветы. Называют их так, потому что они действительно могут вскружить голову. Существует даже легенда, что когда местный Хустский замок захватили враги, то крестьяне принесли им подарки, вроде как знак покорности. Были это подушки, набитые нарциссами. Больше новые владельцы замка не проснулись. Но туристам, которые посещают заповедное место, беспокоиться нечего. Главное — не заснуть в поле.

Долина нарциссов входит в состав Карпатского биосферного заповедника, который является биосферным резерватом ЮНЕСКО. Полюбоваться цветением можно в начале мая.