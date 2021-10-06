Видео обнародовали во вторник, 5 октября.

«Закончите интервью, потому что это какая-то дурня началась», — именно с этой реплики Мецгера начинается видео.

А после события принимают для журналистов неприятный оборот. Их запирают в кабинете главы правления, требуют удалить записанное видео, а затем силой отнимают камеры.

Камеры журналистам вернули. Но запись инцидента стерли. Впрочем, в «Укрэксимбанке» радовались рано.

«Видео, удаленное вчера сотрудниками "Укрэксимбанка" во время нападения на съемочную группу "Схем" в кабинете главы государственного банка Евгения Мецгера. Гарантий никаких не было — ведь мы не знали, насколько серьезно были отформатированы носители. Ведь технику у съемочной группы забирали на целый час. Мы получили результат от специализированной компании. Видео восстановлено на обеих картах с обеих камер, на которые велась запись», — сообщила ведущая «Схем» Наталья Седлецкая.

Она заявила, что представляет, какой шок это вызовет в «Укрэксимбанке», где, должно быть, были уверены, что избавились от проблемного видео.

И без него конфликт с журналистами «Схем» — программы, выходящей на «Радио Свобода» (СМИ, выполняющее функции иноагента) уже успел выйти на высокий уровень.

Офис Зеленского осудил нападение на журналистов в «Укрэксимбанке»
Офис Зеленского осудил нападение на журналистов в «Укрэксимбанке»
© finance.bigmir.net

Что было в «Укрэксимбанке», остается в «Укрэксимбанке»

О скандале с журналистами «Схем» заговорили в понедельник, 4 октября. Именно тогда журналисты «Схем» во главе с Кириллом Овсяным заявили о нападении на съемочную группу в кабинете главы правления государственного «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера (по иронии судьбы фамилия главы правления с идиш и немецкого переводится как «мясник») во время интервью с ним.

В подтверждение своих слов журналисты предоставили аудиозапись происходившего. На ней было слышно, как Мецгер кричит на журналистов, а потом обращается к некоему Игорю с приказом: «Забери у них камеру».

Кроме того, было слышно, как журналистов отчитывал директор департамента информационной политики «Укрэксимбанка» Владимир Пикалов.

«Вас просили, а вы что хотели. Ребят, вы думаете так, это что шутки?» — заявлял он журналистам, в первую очередь — Овсяному, который брал интервью.

А после на записи стал слышен голос оператора Александра Мазура, который возмущался: «Да не надо мне ничего ломать».

У журналистов отобрали камеры, продержали их взаперти час, а потом отпустили.

Примечательно, что все разговоры велись на русском языке, хотя «Радио Свобода» — западное СМИ, сотрудники украинской службы которого, как правило, поддерживают проводимую властями Украины политику украинизации страны.

На следующий день свой комментарий по поводу произошедшего дал и «Укрэксимбанк». Там заявили, что не препятствовали журналистам. А самих сотрудников СМИ обвинили в попытке завладеть банковской тайной, что является нарушением закона и журналистской этики. Кроме того, там отметили, что журналист записывал разговор, который происходил на условиях off-the-record — т. е. был «не под запись».

«Отдельно отмечаем, что, по нашему мнению, в действиях журналиста Кирилла Овсяного содержались признаки как противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной), так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста по части использования незаконных методов получения информации», — гласило заявление «Укрэксимбанка».

Тем временем полиция возбудила дело по факту препятствования журналистской деятельности. Санкция по этой статье предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 850 грн (около 2,3 тыс. руб. — Ред.), ареста до шести месяцев или ограничения свободы до трех лет.

Но этим все не закончилось.

США обеспокоились нападением на расследующих коррупцию украинских журналистов
США обеспокоились нападением на расследующих коррупцию украинских журналистов
© CC0, Pixabay

Союзники или друзья?

Вечером 5 октября скандал вышел на наивысший уровень. Инцидент с журналистами прокомментировали диппредставительства США и Великобритании.

«Мы обеспокоены сообщениями о неподобающем поведении в отношении журналистов Радио Свобода в Укрэксимбанке. Свободные СМИ играют жизненно важную роль в демократии, и репортеры должны иметь возможность вести свою работу без преследования или запугивания. Мы надеемся на тщательное и прозрачное расследование событий», — говорилось в заявлении, переданном посольством США изданию «Европейская правда».

Озабоченность в связи с инцидентом выразила и посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс.

«Обеспокоена сообщениями о неподобающем поведении в отношении журналистов Радио Свобода со стороны представителей государственного "Укрэксимбанка"», — написала она в Twitter.

​Она подчеркнула, что любые нападения на медиа недопустимы.

«Рада слышать, что полиция начала расследование», — подытожила Симмонс.

Тогда же появилось и видео инцидента.

Казалось бы, Мецгеру не позавидуешь. Тем более, судя по видео, вопрос, вызвавший неудовольствие Мецгера, касался операций одного из клиентов «Укрэксимбанка» с ДНР и ЛНР. А это — вопрос болезненный для Украины.

Однако у Мецгера есть покровители во власти.

Скрутили оператора и отобрали технику: журналисты заявили о нападении в «Укрэксимбанке»
Скрутили оператора и отобрали технику: журналисты заявили о нападении в «Укрэксимбанке»
© CC0, Pixabay

«Скандал, связанный с руководством "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером, давшим команду избить журналистов «Схем» в своем кабинете, будут заглаживать, и ничего Мецгеру не будет за такой "демократический" поступок. Причина банальная — он свой, а значит, ему все можно. Эта элита стала таким же быдлом, как и "попередныки". Также Мецгер является кумом Елены Кравец из Квартала-95», — написал Telegram-канал «Легитимный», назвав Мегцера «человеком президента».

На деле же Мецгер, скорее, человек Кравец. В июле 2019 года стало известно о назначении в наблюдательный совет бывшего юриста «Укрэксимбанка» Юлии Мецгер. Она вошла в набсовет по квоте президента Владимира Зеленского.

Журналисты заинтересовались личностью Мецгер и выяснили, что та — близка подружка Елены Кравец — соведущей Зеленского по «Кварталу 95». Так, Мецгер была отмечена на фото 2017 года в Instagram Кравец.

«Лето. Девичник. Три довольные рожицы», — подписала это фото Кравец.

 

 

В соцсетях других людей нашлись также совместные семейные фото Кравец и Мецгер. Что же касается Евгения Мецгера, то он, как выяснили журналисты, ровесник Кравец. Учился Мецгер в Криворожском техническом университете.

В общем, у Мецгера есть покровители на самом верху. С другой стороны, «Радио Свобода» (СМИ-иноагент) находится под опекой США. В общем, Зеленскому придется в очередной раз делать непростой выбор: интересы своего окружения или интересы главного партнера современной Украины. Пока на словах Офис президента осудил произошедшее в банке. Но последуют ли за словами дела?