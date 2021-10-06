Украинские журналисты программы «Схемы» восстановили запись нападения на них охранников главы правления государственного «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера. На дело уже обратили внимание США и Великобритания

Видео обнародовали во вторник, 5 октября.

«Закончите интервью, потому что это какая-то дурня началась», — именно с этой реплики Мецгера начинается видео.

А после события принимают для журналистов неприятный оборот. Их запирают в кабинете главы правления, требуют удалить записанное видео, а затем силой отнимают камеры.

Камеры журналистам вернули. Но запись инцидента стерли. Впрочем, в «Укрэксимбанке» радовались рано.

«Видео, удаленное вчера сотрудниками "Укрэксимбанка" во время нападения на съемочную группу "Схем" в кабинете главы государственного банка Евгения Мецгера. Гарантий никаких не было — ведь мы не знали, насколько серьезно были отформатированы носители. Ведь технику у съемочной группы забирали на целый час. Мы получили результат от специализированной компании. Видео восстановлено на обеих картах с обеих камер, на которые велась запись», — сообщила ведущая «Схем» Наталья Седлецкая.

Она заявила, что представляет, какой шок это вызовет в «Укрэксимбанке», где, должно быть, были уверены, что избавились от проблемного видео.

И без него конфликт с журналистами «Схем» — программы, выходящей на «Радио Свобода» (СМИ, выполняющее функции иноагента) уже успел выйти на высокий уровень. Офис Зеленского осудил нападение на журналистов в «Укрэксимбанке» © finance.bigmir.net

Что было в «Укрэксимбанке», остается в «Укрэксимбанке»

О скандале с журналистами «Схем» заговорили в понедельник, 4 октября. Именно тогда журналисты «Схем» во главе с Кириллом Овсяным заявили о нападении на съемочную группу в кабинете главы правления государственного «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера (по иронии судьбы фамилия главы правления с идиш и немецкого переводится как «мясник») во время интервью с ним.

В подтверждение своих слов журналисты предоставили аудиозапись происходившего. На ней было слышно, как Мецгер кричит на журналистов, а потом обращается к некоему Игорю с приказом: «Забери у них камеру».

Кроме того, было слышно, как журналистов отчитывал директор департамента информационной политики «Укрэксимбанка» Владимир Пикалов.

«Вас просили, а вы что хотели. Ребят, вы думаете так, это что шутки?» — заявлял он журналистам, в первую очередь — Овсяному, который брал интервью.

А после на записи стал слышен голос оператора Александра Мазура, который возмущался: «Да не надо мне ничего ломать».

У журналистов отобрали камеры, продержали их взаперти час, а потом отпустили.

Примечательно, что все разговоры велись на русском языке, хотя «Радио Свобода» — западное СМИ, сотрудники украинской службы которого, как правило, поддерживают проводимую властями Украины политику украинизации страны.

На следующий день свой комментарий по поводу произошедшего дал и «Укрэксимбанк». Там заявили, что не препятствовали журналистам. А самих сотрудников СМИ обвинили в попытке завладеть банковской тайной, что является нарушением закона и журналистской этики. Кроме того, там отметили, что журналист записывал разговор, который происходил на условиях off-the-record — т. е. был «не под запись».

«Отдельно отмечаем, что, по нашему мнению, в действиях журналиста Кирилла Овсяного содержались признаки как противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной), так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста по части использования незаконных методов получения информации», — гласило заявление «Укрэксимбанка».

Тем временем полиция возбудила дело по факту препятствования журналистской деятельности. Санкция по этой статье предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 850 грн (около 2,3 тыс. руб. — Ред.), ареста до шести месяцев или ограничения свободы до трех лет.

Но этим все не закончилось. США обеспокоились нападением на расследующих коррупцию украинских журналистов © CC0, Pixabay

Союзники или друзья?

Вечером 5 октября скандал вышел на наивысший уровень. Инцидент с журналистами прокомментировали диппредставительства США и Великобритании.

«Мы обеспокоены сообщениями о неподобающем поведении в отношении журналистов Радио Свобода в Укрэксимбанке. Свободные СМИ играют жизненно важную роль в демократии, и репортеры должны иметь возможность вести свою работу без преследования или запугивания. Мы надеемся на тщательное и прозрачное расследование событий», — говорилось в заявлении, переданном посольством США изданию «Европейская правда».

Озабоченность в связи с инцидентом выразила и посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс.

«Обеспокоена сообщениями о неподобающем поведении в отношении журналистов Радио Свобода со стороны представителей государственного "Укрэксимбанка"», — написала она в Twitter.

Worried about reports of inappropriate behaviour against @radiosvoboda journalists at state-owned Ukreximbank. Any attacks on media are unacceptable. Good to hear that police have started an investigation #Ukraine — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) October 5, 2021

​Она подчеркнула, что любые нападения на медиа недопустимы.

«Рада слышать, что полиция начала расследование», — подытожила Симмонс.

Тогда же появилось и видео инцидента.

Казалось бы, Мецгеру не позавидуешь. Тем более, судя по видео, вопрос, вызвавший неудовольствие Мецгера, касался операций одного из клиентов «Укрэксимбанка» с ДНР и ЛНР. А это — вопрос болезненный для Украины.

Однако у Мецгера есть покровители во власти. Скрутили оператора и отобрали технику: журналисты заявили о нападении в «Укрэксимбанке» © CC0, Pixabay

«Скандал, связанный с руководством "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером, давшим команду избить журналистов «Схем» в своем кабинете, будут заглаживать, и ничего Мецгеру не будет за такой "демократический" поступок. Причина банальная — он свой, а значит, ему все можно. Эта элита стала таким же быдлом, как и "попередныки". Также Мецгер является кумом Елены Кравец из Квартала-95», — написал Telegram-канал «Легитимный», назвав Мегцера «человеком президента».

На деле же Мецгер, скорее, человек Кравец. В июле 2019 года стало известно о назначении в наблюдательный совет бывшего юриста «Укрэксимбанка» Юлии Мецгер. Она вошла в набсовет по квоте президента Владимира Зеленского.

Журналисты заинтересовались личностью Мецгер и выяснили, что та — близка подружка Елены Кравец — соведущей Зеленского по «Кварталу 95». Так, Мецгер была отмечена на фото 2017 года в Instagram Кравец.

«Лето. Девичник. Три довольные рожицы», — подписала это фото Кравец.

В соцсетях других людей нашлись также совместные семейные фото Кравец и Мецгер. Что же касается Евгения Мецгера, то он, как выяснили журналисты, ровесник Кравец. Учился Мецгер в Криворожском техническом университете.

В общем, у Мецгера есть покровители на самом верху. С другой стороны, «Радио Свобода» (СМИ-иноагент) находится под опекой США. В общем, Зеленскому придется в очередной раз делать непростой выбор: интересы своего окружения или интересы главного партнера современной Украины. Пока на словах Офис президента осудил произошедшее в банке. Но последуют ли за словами дела?